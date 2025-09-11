AGFA HealthCare 在 2025 年 KLAS 企業影像報告中強化市場地位



卡爾斯塔特，紐瓦克, 2025年9月11日 - (亞太商訊) - AGFA HealthCare 因顯著提升客戶滿意度而獲得 KLAS Research 的認可。過去 18 個月內，客戶對 AGFA 的 Enterprise Imaging VNA 與 XERO® Viewer 的滿意度顯著提升，兩項解決方案均獲選為 2025 年 Best in KLAS 獎項得主。 KLAS 報告－企業影像 2025 報告重點： • 顯著提升： 過去 18 個月內，客戶對 AGFA 的 VNA 滿意度在 100 分量表上提升了 13 分——為該領域最大幅度的進步。VNA 與 Viewer 均榮獲 Best in KLAS 2025 獎項。 • 高分表現： XERO® Viewer 獲得 90.0 分，Enterprise Imaging VNA 則達到 87.4 分。 • 客戶讚譽： 受訪者稱讚 AGFA 在品質保證與升級、EHR 整合與網頁檢視，以及更開放的交流方面均有改善。客戶亦提到其回應速度提升、管理層定期關注，以及主動積極的客戶服務團隊。 • 未來展望： 客戶對發展藍圖持樂觀態度，特別看好雲端與人工智慧方面的進展。 在 2025 年 9 月，一位受訪的客戶——放射科主任——表示：「AGFA HealthCare 的支援與整體客戶服務正在改善，我們看到 AGFA HealthCare 變得更積極參與。他們似乎正在解決過去幾年的一些挑戰，並將目光投向雲端與人工智慧。我們與他們討論過 RUBEE 平台，雖然我不確定未來會如何，但很高興看到他們前進的方向。」 同樣在 2025 年 9 月，一位受訪的 PACS 系統管理員 評論道： 「市場正朝向雲端發展，雖然我不確定我們是否已準備好做出這樣的轉變。現在說還太早，但我可以看到我們會考慮災難復原，或未來更多的應用。AGFA HealthCare 很善於與我們討論未來的路徑，並分享他們的做法。這些對話不像是銷售推廣，更像是 AGFA HealthCare 確保我們了解自身的選項。他們也談到人工智慧與平台，隨著我們開始導入 AI，我們會進一步探索。」 探索新一代企業影像。歡迎在RSNA 2025 與我們的團隊見面 ，親身體驗 AGFA HealthCare 獲獎解決方案與 “flow” 如何為您的組織帶來影像轉型。 更多資訊請參閱 《KLAS 企業影像 2025 報告》。 關於 AGFA HealthCare AGFA HealthCare 正在重塑醫療服務的提供方式——為全球醫療專業人員提供安全、高效且可持續的影像數據管理解決方案。我們始終以客戶為核心，並將使命、願景和客戶服務原則融入日常運營。通過這些原則，我們向所有合作夥伴承諾始終如一的高標準行為準則，並將我們的經驗與願景傳遞給所有利益相關者。我們的 Empowerer 理念，專注於運用科技創造卓越體驗，是公司標準的核心基礎。AGFA HealthCare 隸屬於 Agfa-Gevaert Group。欲了解有關 AGFA HealthCare 的更多資訊，請參訪 www.agfahealthcare.com 並在 LinkedIn 上關注我們。 AGFA 及Agfa菱形標誌是 Agfa-Gevaert N.V.（比利時）或其關聯公司的註冊商標。RUBEE 是 AGFA HealthCare NV 或其關聯公司的註冊商標。版權所有。KLAS 之最佳為 KLAS Enterprises, LLC 的註冊商標。本文所載所有資訊僅供參考，本出版物中描述的產品和服務的特性可隨時更改，恕不另行通知。部分產品和服務在您所在的地區可能無法提供，請聯絡當地銷售代表以獲取可用性資訊。AGFA HealthCare 致力於提供盡可能準確的資訊，但對任何印刷或排版錯誤不承擔責任。 聯繫資訊

Jessica Baldry

Global Marketing & Communications Manager, AGFA HealthCare

jessica.baldry@agfa.com

+44 7583 203971 Kara Clarke

Director of Marketing North America

kara.clarke@agfa.com Viviane Dictus

Corporate Press Relations

viviane.dictus@agfa.com

+32 3 444 71 24 來源: AGFA HealthCare



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

