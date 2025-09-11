Pacific Avenue Capital Partners 推進歐洲戰略，擴充團隊並設立專屬配套基金

巴黎，法國, 2025年9月11日 - (亞太商訊) - 全球私募股權公司 Pacific Avenue Capital Partners（簡稱“Pacific Avenue”），專注於企業剝離及複雜交易，今日宣佈其歐洲擴張的重要里程碑。在開設巴黎辦事處並任命 Xavier Lambert 為歐洲區主管不到一年後，公司已建立起一支具備全面執行能力的高素質團隊。同時，公司也在歐洲地區擴大了業務佈局，並設立了一支專屬配套基金，用於支持在歐洲範圍內的新平台投資。

自 Lambert 先生於 2024 年底加入以來，Pacific Avenue 已在歐洲增添了七名專業人員，涵蓋併購、業務發展、運營和行政等領域。除巴黎辦事處外，公司目前還在倫敦和蘇黎世設有團隊成員，從而進一步提升了在歐洲各地尋找和支持交易的能力。該團隊多元化的經驗使公司能夠駕馭複雜局勢，並在廣泛的歐洲機遇中創造價值。

近期加入的成員中，有三位專業人士在各自職能領域擁有深厚專長，進一步強化了 Pacific Avenue 在歐洲關鍵市場的能力。

Damien Faujour 加入 Pacific Avenue，擔任副總裁，常駐巴黎，主要負責交易發掘、執行及投資組合運營。他曾在 OpenGate Capital 擔任副總裁，並在 Houlihan Lokey 從事重組與槓桿融資業務，開啟職業生涯。

Sebastian Reinecke 加入 Pacific Avenue，擔任運營副總裁，常駐蘇黎世。他此前是 Solenis 的企業發展、併購、戰略與轉型副總監。

Pierre Chapuis 加入 Pacific Avenue，擔任業務發展副總裁，常駐倫敦，專注於歐洲範圍內的項目開拓工作。他曾在 Mimir Invest 擔任副總裁，負責發掘複雜的投資機會，重點聚焦於企業剝離。

此外，團隊還得到了副經理 Nicola del Dot 和併購分析師 Patrick Clair 的支持，以及辦公室經理 Stephanie Cayla 的協助。歐洲團隊為 Pacific Avenue 不斷增長的歐洲平台帶來了強大的項目發掘、執行和運營能力。

“我為我們在如此短的時間內在歐洲建立起一支卓越的團隊而感到自豪。憑藉橫跨歐洲和北美的綜合專業能力，以及專門用於歐洲的資金，我們的重點是成為企業賣方和管理團隊在整個地區的首選解決方案夥伴，釋放價值並推動可持續增長。”

—Xavier Lambert，Pacific Avenue Capital Partners 歐洲區主管

公司在歐洲的增長進一步體現在成功募集了一支歐洲配套基金，與近期完成募資的第二只機構基金並行。2025 年 8 月 12 日，Pacific Avenue 宣佈其 Fund II 與歐洲配套基金合計募得超過 16.5 億美元承諾資金，用於在歐洲各地尋求新的平台投資機會。

“我們在歐洲的擴張標誌著公司作為全球複雜交易和企業剝離領導者的關鍵一步。在不到一年的時間裡，我們組建了一支經驗豐富的團隊，並為在歐洲建立成功的業務奠定了基礎。我們歐洲平台的實力與深度使我們能夠快速而有把握地執行交易，進一步鞏固了我們作為全球企業剝離首選合作夥伴的地位。”

—Chris Sznewajs，Pacific Avenue Capital Partners 創始人兼管理合夥人

憑藉一支完整的團隊、日益擴大的市場影響力以及專屬資金，Pacific Avenue 現已牢牢佔據有利位置，持續推動其改造企業、並為全球賣方提供解決方案的戰略。

關於 Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners 是一家全球私募股權公司，總部位於洛杉磯，並在法國巴黎設有辦事處。公司專注於中端市場的企業剝離及其他複雜交易。Pacific Avenue 擁有豐富的併購與運營經驗，能夠駕馭複雜交易，並通過運營改進、資本投資和加速增長來釋放價值。公司採取協作式的合作方式，與優秀的管理團隊攜手推動持久且具有戰略性的變革，同時幫助企業充分發揮其潛力。截至 2025 年 8 月 31 日（基於 2025 年第二季度估值，並按 Fund II 與配套基金募集完成後的備考數據計算），Pacific Avenue 的資產管理規模（AUM）約為 38 億美元。Pacific Avenue 團隊成員在其職業生涯中已完成超過 120 筆交易，其中包括 50 餘筆企業剝離，涵蓋多個行業。更多信息請訪問：www.pacificavenuecapital.com

聯繫信息:

Chris Baddon

Principal

cbaddon@pacificavenuecapital.com

來源: Pacific Avenue Capital Partners

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network