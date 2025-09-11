安特衛普，比利時, 2025年9月10日 - (亞太商訊) - OMP 與贏創 Oxeno 宣布成功實現一項重要的數位化轉型里程碑：將 OMP 的 Unison Planning™平台遷移至雲端，並覆蓋贏創 Oxeno 在馬爾 (Marl) 和安特衛普 (Antwerp) 的關鍵生產基地。隨著該專案正式上線，Oxeno 的規劃能力進入了一個全新的、以洞察驅動和決策為核心的規劃新時代。

贏創 Oxeno 雲端升級決策導向型規劃平台正式上線

這不是一個全新的開始，而是一個自 2021 年 4 月 起已成功上線並持續創造實際成果的下一階段進化平台。在過去四年中，贏創 Oxeno 積極擁抱 決策導向型規劃，每天計算 30 至 50 個情境，自上線以來累計完成近 10,000 次模擬。這些情境使團隊能夠探索未來可能性，並在公司化工價值鏈範圍內作出有依據、數據驅動的決策。由此打造的供應鏈能夠在應對原料波動、市場變化或物流風險時，既保障業務連續性，又抓住發展機遇。

此次新部署的版本是一項 重大的增強升級，它完全基於四年的營運洞察，從零開始構建。新版本引入了精簡的雲端環境、專為連續生產打造的框架，以及更智慧、低摩擦的工作流程，使計畫人員能夠更輕鬆、更快速地主動優化、模擬、比較並執行複雜情境。雖然核心方法保持不變，但新版本顯著降低了高級規劃的門檻，加速洞察路徑，幫助計畫人員將更多精力聚焦於 戰略性決策。

“我們並沒有徹底改變工作方式，只是讓它變得更簡單了。” 贏創 Oxeno 董事總經理 Frank Beißmann 表示， “在這個新版本中，我們把所有積累的經驗轉化為一個更快速、更直觀、更強大的平台，以支持自信、積極的決策。”

OMP 與贏創 Oxeno 的持續合作，凸顯了雙方在化工行業對創新與卓越營運的共同承諾。

“Oxeno 的前瞻性思維方式，為決策導向型規劃所能實現的價值樹立了標竿。” OMP 高級專案經理 Christian Wöllenstein 表示， “這次升級體現了我們對持續改進的共同願景 —— 讓供應鏈規劃更加智慧、具備前瞻性，並與業務深度契合。”

欲深入了解贏創 Oxeno 如何實現規劃轉型 —— 包括組織變革、基於情境的決策方式，以及超越本文所述的永續發展成果 —— 請閱讀完整報導。

聯絡資訊

Christian Wöllenstein

Senior Project Manager at OMP

cwoellenstein@omp.com

來源: OMP

