美國馬球協會攜手阿亞拉馬球俱樂部，共同舉辦2025年索托格蘭德金杯賽 —— 歐洲頂級馬球賽事之一

索托格朗德，西班牙和西棕櫚灘，佛羅里達, 2025年9月9日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌U.S. Polo Assn., 連續第二年擔任2025年索托格蘭德金盃賽的官方服裝贊助商。該賽事是西班牙最負盛名的馬球錦標賽，也是第54屆國際馬球錦標賽在西班牙索托格蘭德阿亞拉馬球俱樂部舉辦的皇冠賽事。

2025年索托格蘭德金盃賽於7月28日至8月30日舉行，匯聚了來自世界各地最頂尖的運動員、馬球名駒和球隊，在西班牙南部的秀麗風光中展開高水平對決。作為贊助的一部分，U.S. Polo Assn. 為賽事工作人員提供服裝，為裁判定製球衣，贈送限量版帽子，並為賽事MVP提供特別獎品。

這項年度盛事被視為西班牙馬球的巔峰之戰，吸引了包括巴托與赫塔·卡斯塔尼奧拉、波羅托·坎比亞索、波利托·皮雷斯、伊拉里奧·烏略亞、托馬斯·帕內洛和巴勃羅·麥克唐諾在內的世界知名球員參賽，成為國際馬球賽曆中的重磅亮點。激動人心的2025年索托格蘭德金盃決賽中，阿馬納拉馬球隊以13比9的比分擊敗多斯·盧納斯隊，比賽節奏緊湊，令觀眾全程屏息以待。這場勝利也標誌著阿馬納拉隊在阿亞拉馬球俱樂部本賽季的第二個重要冠軍，此前他們已在今夏摘得索托格蘭德銀盃。

“連續第二年，U.S. Polo Assn. 有幸擔任索托格蘭德金盃賽的官方服裝贊助商。” USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 是管理這一價值數十億美元品牌的公司。他補充道：“歐洲和西班牙對我們的品牌來說都非常重要，並且在不斷增長。這項頂級賽事不僅讓我們進一步鞏固與馬球運動的真實聯繫，也讓我們能夠在一個運動與生活方式完美交融的地區接觸到新的觀眾群體。”

本屆賽事由阿亞拉馬球俱樂部主辦，匯聚了包括 U.S. Polo Assn.、瑪莎拉蒂、費爾蒙特拉哈仙達酒店、喜力、百加得以及媒體合作夥伴 Minuto Siete 在內的世界級贊助商。索托格蘭德金盃賽持續透過高水平的對決與無與倫比的賽事體驗，在歐洲和西班牙提升馬球運動的影響力，成為高目標比賽的標誌性舞台。

“歐洲和西班牙對傳統、生活方式和馬球運動都有著深厚的欣賞，這讓它們與 U.S. Polo Assn. 天然契合。”U.S. Polo Assn. 在該地區的戰略合作夥伴 Incom S.p.A. 總裁 Lorenzo Nencini 表示。“從索托格蘭德的優雅氛圍到整個地區球迷的熱情，我們看到巨大的機遇，可以進一步深化 U.S. Polo Assn. 與那些重視真實、品質和永恆風格的消費者之間的聯繫。”

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。 U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN、歐洲的TNT和印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 為 USPA 子公司，負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。要了解更多信息，請訪問 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。

聯繫信息

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

來源: U.S. Polo Assn.

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network