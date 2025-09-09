從全球合作到能源創新：中微子能源集團（Neutrino® Energy Group）發布中微子光伏的主公式



華盛頓, 2025年9月9日 - (亞太商訊) - 這一公式並不僅僅依賴於中微子，而是基於整個宇宙和地球輻射不可見譜的共振效應。在多層石墨烯—硅結構中，這些輻射通量會激發微觀振動，並逐級轉化為電子流。這一過程不僅可以通過數學進行計算，也能夠在物理上得到驗證，如今更已被證明具備工業化規模化的可行性。 該方程統一了五個決定性參數：輻射通量密度、散射截面、動量傳遞、聲子速度以及轉換效率。它們共同構建了一個嚴謹的科學框架，將中微子光伏從理論願景提升為切實可行的現實。 全球科學合作致謝 中微子能源集團(The Neutrino® Energy Group)謹向無數科學家和科研機構致以最深切的感謝——他們的研究，無論是有意還是無意間，都為我們今天所呈現的成果——中微子光伏技術的主公式——作出了貢獻。 每一次實驗、每一個理論模型、每一項材料創新，都是鋪設在道路上的基石。許多奠基者從未料到，他們的研究成果最終會匯聚成一種全新的能源形式。然而，正是通過這張跨越數十年與數大洲的龐大知識網絡，這一時刻才得以成為現實。 我們向那些在這場全球交響樂中發揮重要作用的頂尖科研機構表達最深切的謝意：馬克斯·普朗克學會、弗勞恩霍夫研究所、亥姆霍茲協會、歐洲核子研究中心（CERN）、蘇黎世聯邦理工學院、巴黎綜合理工學院、倫敦帝國理工學院、劍橋大學與牛津大學、中國江門中微子實驗（JUNO）、清華大學與北京大學、日本京都大學與大阪大學、東京大學、印度理工學院網絡與塔塔基礎研究所、印度浦那先進材料電磁研究中心（C-MET Pune）、費米實驗室、布魯克海文國家實驗室、麻省理工學院、斯坦福大學、加州大學、美國國家可再生能源實驗室（NREL）、巴西聖保羅大學、里約熱內盧大學、莫斯科國立大學、俄羅斯杜布納聯合核子研究所（JINR Dubna）、意大利國際理論物理中心（ICTP）、非洲數學科學研究所以及全球眾多納米技術與材料科學實驗室。 無論他們專攻的是中微子物理、材料科學、電子學，還是數學，他們的研究都自覺或不自覺地成為這一集體成就的一部分。或許在當時，他們尚未意識到其成果對新時代能源誕生的決定性意義。但今天，我們鄭重確認：他們的貢獻無價，我們懷着最深的敬意與感激，向他們致以崇高的敬意。 主公式 在人類歷史上首次，一項整合後的方程被公佈，它描述了如何將不可見的輻射譜轉化為可用電能：P = ∫ Φ(E,θ) · σ(E) · Δp · v_ph · η_conv dE dθ 該方程統一了不可見輻射譜的通量密度、散射截面、動量傳遞、晶格中的聲子速度以及石墨烯—硅結構的轉換效率。它提供了一個嚴謹的框架——既可通過數學進行計算，也能在物理上得到驗證，並已具備工業化規模應用的可行性。 中微子能源集團（Neutrino® Energy Group）首席執行官霍爾格·托爾斯滕·舒巴特（Holger Thorsten Schubart）表示：“這一公式及其所代表的技術並非由某一家公司獨自完成，而是全球人類共同努力的結晶。它既是饋贈人類的禮物，也是我們的責任，確保清潔、去中心化並具備基荷能力的能源惠及世界各地的人們。” 結束呼籲 在未來幾十年裏，全球能源需求將上升到前所未有的高度。人類不能忽視任何通向經濟、清潔且可靠能源的道路。中微子光伏是跨學科合作的產物——物理學、數學、材料科學與工程學緊密交織，形成一種幾年前還無人能夠想像的普適能源形式。 曾經零散的洞見，如今已匯聚成超越國界、學科與世代的能源願景。它提醒我們，未來不是由當下的限制所決定，而是由我們超越這些限制的勇氣所塑造。 “我們讓能源既經濟又可持續。我們務實，但敢於追求不可能。我們相信，只要有足夠的創造力，不可能終將成為必然。” 關於 Neutrino® Energy Group Neutrino® Energy Group 是一家國際化運作的科學與技術企業。基於粒子物理學的發現，該集團研發中微子光伏技術，將不可見的輻射譜轉化為電能。其研究涵蓋理論物理、基於石墨烯與硅的先進材料科學，以及能源轉換與儲存電子學的開發。 願景：為所有人、在世界各地、世世代代提供清潔、去中心化並具備基荷能力的能源。 聯繫信息

Holger Thorsten Schubart

CEO and member of the Scientific Advisory Board

office@neutrino-energy.com

+493020924013 來源: Neutrino Energy Group



話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

