錨定高端智能電動汽車主航道 賽力斯業績強勁增長

香港，2025年9月9日 - (亞太商訊) - 2025年上半年，中国新能源汽車產銷延續增長態勢，渗透率持續提升。與此同時，頭部車企的競爭差距正迅速拉開，與不少車企仍在虧損邊緣掙紮相比，賽力斯（601127.SH）聚焦高端智能電動汽車細分領域，持續夯實產品力和技術力，交出了一份兼顧規模與盈利增長的中期答卷。

財報數據顯示，2025年上半年，賽力斯實現營業收入624.02億元；歸屬于上市公司股東的淨利潤29.41億元，同比增長81.03%。同期，賽力斯新能源汽車累計銷售172,108輛。一系列數據的背後，是賽力斯對高端智能電動車戰略的堅定堅守，以及在產品、技術與品牌上的持續突破。

高端智能化引領增長 問界車型穩居銷冠

賽力斯利潤躍升的核心動力，來自於問界系列車型的熱銷。2025年上半年，問界新M5 Ultra、問界M9 2025款、問界M8相繼上市，受到市場廣泛認可。

截至8月，問界全系累計交付已突破75萬輛，其中問界M9累計交付超22萬輛，穩居50萬元級豪華車市場銷量冠軍；問界M8上市僅4個月，累計交付即突破7萬輛，連續蟬聯40萬元級別銷冠。市場研究機構傑蘭路的數據顯示，問界品牌在2025年上半年品牌發展信心指數中排名第一，問界M9還以85.2分的高分位列新能源車型淨推薦值NPS總榜榜首。

支撐這一成績的，不僅是卓越的產品力，還包括賽力斯在交付與服務體系上的全鏈條能力。依託魔方技術平台，公司實現了多車型的高效開發與快速迭代；超級工廠則讓新車能夠在極短時間內實現規模化量產；數智質量體系確保了大規模交付下的穩定品質；而新豪華服務理念則讓問界在用戶體驗上持續加分，形成了良性循環的品牌勢能。

隨著問界M8純電版於8月25日正式上市，以及新款問界M7已於9月5日正式開啟預訂，將於9月23日正式上市，新能源汽車產品矩陣將進一步完善，滿足豪華車用戶的多元需求。可以預見，問界在豪華新能源市場的領先地位還將持續穩固。

技术深耕構建發展護城河 品牌價值持續提升

卓越的產品力和交付力，建立在對技術的持續深耕之上。此前，賽力斯相繼落地了賽力斯魔方技術平台、賽力斯超級增程、賽力斯超級工廠等一系列技術成果，構築了堅實的技術護城河。2025年上半年，賽力斯持續加碼研發，研發費用達到51.98億元，同比增長154.9%；研發人員同比增長26.6%，占公司總人數的比例提升至36%。

高強度研發持續轉化為核心技術成果。今年上海車展期間，賽力斯發佈智能安全，首創以場景定義安全，構建了包括「生命保護」「車身防護」「健康呵護」「隱私守護」四大安全領域的智能安全體系，全面覆蓋用戶的出行安全，成為行業智能安全新標杆。

得益於技術力和產品力的雙重提升，賽力斯的品牌價值實現了跨越式增長。2025年《財富》中國500強榜單中，公司位列第169位，較去年躍升235個位次，成為排名躍升幅度最大的公司；在《TopBrand 2025中國品牌500強》中，賽力斯以1755.23億元的品牌價值排名第92位，躋身汽車行業前十；在全國工商聯發佈的「2025中國民營企業500強」榜單中，公司升至第59位，居重慶民企首位。

良好的發展勢頭，也讓賽力斯獲得資本市場的持續看好。近半年來，已有近40家券商機構給予公司「買入」評級，普遍看好其在品牌高端化、新能源技術突破上的潛力。

在行業進入深度競爭、洗牌加速的背景下，賽力斯憑藉高端智能電動車的精準定位，已在規模、盈利、技術和品牌等多個維度同時實現突破。從短期業績的持續躍升，到長期技術與品牌價值的沉澱，公司正走出一條高質量發展之路。隨著公司持續推動豪華車型，賽力斯銷量以及盈利能力有望不斷上升。

