SG.GS 擴大在北美的市場佈局

新加坡, 2025年9月9日 - (亞太商訊) - 全球連接服務供應商 SG.GS 宣佈大幅升級其北美網路，新開拓三個市場：多倫多、阿什本 (Ashburn) 和西雅圖，同時升級現有市場：紐約、芝加哥、邁阿密、聖荷西 (San Jose) 及洛杉磯。這些升級旨在支援更高容量的服務、降低北美與亞太之間的延遲，並提升 SG.GS IP 網路的可用性。

SG.GS 國際業務總經理 Dave Pumford 評論道：「我們正以一個友好且支持性的合作夥伴身份，解決客戶在北美與亞太之間所面臨的複雜連接挑戰。這項投資首次讓我們拓展至加拿大，並使我們能夠觸及更多美國市場，從而落實我們的全球業務戰略。」

進階能力

在擴大全球據點的同時，SG.GS 也新增了跨大西洋（AE-Connect 與 Dunant）及跨太平洋（New Cross Pacific、JUNO 和 JUPITER）的高韌性海底電纜容量，以支援其在北美的拓展。這些資源均由位於新加坡的全球網路運營中心全權管理與監控。

Pumford 補充道：「這次北美的大規模升級，緊隨我們去年在歐洲的擴展之後，進一步奠定了 SG.GS 作為真正全球連接服務供應商的地位。」

隨著新硬體在北美的部署完成，SG.GS 現已能在其完整產品組合中提供最高 100G 的服務，包括國際連接、IP 存取（AS24482）、IX 對等互聯，以及雲端服務。

作為提升 IP 路由密度、IX 與雲端服務、以及最後一哩連接的更廣泛努力的一部分，該公司同時引進並升級了多個 Internet Exchange (IX) 和 Cloud On-Ramp Providers (CNI)。

Pumford 表示：「當我們為地區電信商、基礎設施供應商以及企業客戶構建量身訂製的解決方案時，本地密度與全球覆蓋同樣重要。」

為企業開啟機遇

在北美拓展市場可用性，標誌著 SG.GS 正在推動一項戰略機遇 —— 打通東西方主要連接熱點之間的直接通道，為從新興的本地業務到已建立的全球客戶提供超高速連接。

SG.GS 總經理 Shawn Ang 表示：「我們紮根於新加坡，使我們具備最佳位置去發揮東西方之間中立連接的優勢。新加坡是世界上互聯程度最高的市場之一，我們憑藉遍佈亞太地區的緊密合作關係，為新進入市場的企業解碼亞太新興市場，建立了良好的聲譽。」

SG.GS 在亞太地區的戰略連接與廣泛網絡，幫助規模較小的 B2B 企業拓展國際業務，進入這個佔全球人口 60% 的蓬勃市場。隨著企業越來越依賴雲端技術，高速連接已成為確保業務持續性與增長的關鍵。

Ang 補充道：「這對於那些希望在全球擴展網路佈局的公司尤其有幫助 —— 他們可以依靠一位熟悉且值得信賴的全球合作夥伴。」

持續擴展版圖

此次擴張標誌著 SG.GS 邁向成為 全球電信供應商 的下一步，為希望在國際市場擴大業務佈局與客戶基礎的企業，提供更大的靈活性。

Ang 總結道：「隨著越來越多的障礙被築起，我們的使命就是打破它們，並為全球連接提供平等的機會。我們正在促進成熟市場與新興市場之間更好、更開放的交流，確保所有企業都能有機會拓展影響力。」

媒體聯絡人

Dominic Danson

Account Director, Grammatik Agency

dominic@grammatikagency.com

+44 (0)7568 428 779

關於 SG.GS

SG.GS 是一家 全球批發電信營運商，致力於提供完全可定制、可擴展且低延遲的網路解決方案。公司總部設於新加坡與倫敦，二十多年來，我們在 客戶體驗、基礎設施可靠性以及區域專業知識 方面建立了良好的聲譽。憑藉在多元地區的強大佈局，我們服務於已開發與新興市場的企業，提供本地與全球範圍內的無縫連接。

更多資訊：www.sg.gs ｜ 全球網路地圖：sg.gs/network-map

