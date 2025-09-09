提升影像，賦能流暢 —— AGFA HealthCare 亮相 RSNA 2025



卡尔斯塔特，纽瓦克, 2025年9月9日 - (亚太商讯) - 在 RSNA 2025 上，AGFA HealthCare 将发布最新的影像创新套件，旨在重塑临床体验 —— 无论是在工作站、本地远程，还是跨越整个企业环境，都能实现无缝的工作流程、更智能的自动化，以及量身定制的诊断环境。 围绕放射科医生、IT 团队以及医疗企业的真实需求而打造，AGFA HealthCare 的企业影像平台不仅仅是一种解决方案，更是一个互联互通的生态系统，旨在让临床医生始终保持高效流畅。通过团队与技术的统一整合，它简化了复杂性，并在整个医疗过程中的协作中发挥增强作用。 AGFA HealthCare 总裁 Nathalie McCaughley 表示：“我们的创新经过深思熟虑，旨在契合临床医生的思维方式、工作方式和协作方式，带来精准、直观且互联的诊断体验。无论放射科医生是在医院工作站、家庭办公室，还是跨越分布式网络进行阅片，我们的平台都能为他们提供所需的信心与连续性，而不会增加额外复杂性。这正是‘赋能临床流畅性’的真正含义。” RSNA 2025 新亮点：为您量身定制的影像创新 Streaming Client —— 随时随地 AGFA HealthCare 的零足迹 Streaming Client 将完整的诊断体验带入浏览器 —— 具有极速响应、临床级保真度和个性化工作流程工具。放射科医生无论身处何地，都能以与现场一致的精度与熟悉感进行阅片。

RUBEE® Orchestrator—— 更智能的工作清单，更专注的诊断 由 RUBEE® 驱动的工作流程编排，确保在正确的时间将正确的病例分配给正确的放射科医生。基于资质的分配、实时 SLA 仪表盘和个性化工作清单，帮助放射团队保持一致、高效与专注。

RUBEE® for AI —— 融入式智能，支持临床掌控 凭借灵活、厂商中立的模式，RUBEE® for AI 将精选或第三方算法与 AI 结果无缝引入诊断工作流程。深度嵌入，实现快速的决策支持——增强而非取代人类专业判断。它赋能放射科医生，以更高的效率、一致性和信心完成工作。

Enterprise Imaging Cloud —— 打破影像边界 作为完全托管的 SaaS 模式交付，Enterprise Imaging Cloud 简化了 IT 运维，加速了部署，并确保 99.99% 的正常运行时间。它提供值得信赖的安全性、轻松扩展的能力，以及内置的安心保障。 在 RSNA 2025，AGFA HealthCare 将展示当影像真正围绕临床医生而设计时，它所能达到的全新高度。通过一个企业影像平台（Enterprise Imaging Platform），每一项创新都旨在减少摩擦、重拾专注，并让临床医生始终自信从容。它是一个互联的体验，能够适应您的团队，简化 IT，并推动医疗向前发展。这就是影像 —— 个性化、集成化、面向未来。这就是 Life in Flow。 欢迎莅临 RSNA 2025 —— 展位 #2565。立即预约演示或注册会前网络研讨会，请访问：agfahealthcare.com/rsna 关于 AGFA HealthCare AGFA HealthCare 正在重塑医疗服务的提供方式——为全球医疗专业人员提供安全、高效且可持续的影像数据管理解决方案。我们始终以客户为核心，并将使命、愿景和客户服务原则融入日常运营。通过这些原则，我们向所有合作伙伴承诺始终如一的高标准行为准则，并将我们的经验与愿景传递给所有利益相关者。我们的 Empowerer 理念，专注于运用科技创造卓越体验，是公司标准的核心基础。AGFA HealthCare 隶属于 Agfa-Gevaert Group。有关AGFA HealthCare的更多信息，请访问www.agfahealthcare.com。 AGFA 及Agfa菱形标志是 Agfa-Gevaert N.V.（比利时）或其关联公司的注册商标。RUBEE 是 AGFA HealthCare NV 或其关联公司的注册商标。版权所有。本文所载所有信息仅供参考，本出版物中描述的产品和服务的特性可随时更改，恕不另行通知。部分产品和服务在您所在的地区可能无法提供，请联系当地销售代表以获取可用性信息。AGFA HealthCare 致力于提供尽可能准确的信息，但对任何印刷或排版错误不承担责任。 聯絡資訊

Jessica Baldry

Global Marketing & Communications Manager, AGFA HealthCare

jessica.baldry@agfa.com

+44 7583 203971 Kara Clarke

Director of Marketing North America

kara.clarke@agfa.com Viviane Dictus

Corporate Press Relations

viviane.dictus@agfa.com

+32 3 444 71 24



部門 制药及生物技术, 健康与医药

