收入增長23倍！思格新能源三年實現盈利



香港，2025年9月8日 - (亞太商訊) - 思格新能源在港交所更新了港交所招股書。根據更新的招股書，思格新能源2024年已實現盈利，2024年銷售收入超13億，相比2023年增長22.8倍，經調整淨利潤超1.5億元；2025年1-4月收入12.1億元，經調整淨利潤超4億元。 表現亮眼，三年內實現盈利 思格新能源最新招股書披露的財務數據，再次彰顯了公司卓越的商業執行力。招股書顯示，公司2024年全年營業收入13.3億元，經調整淨利潤1.5億元。2025年1-4月營業收入12.1億元，經調整淨利潤已經超4億元，公司營業收入持續高速增長驗證了其商業模式的穩健性與成長可持續性。 財務表現背後的核心動力，是公司明星產品 SigenStor。數據顯示，該產品銷量從 2023 年的 18 兆瓦時飆升至 2024 年的 447 兆瓦時，增幅近 25 倍。強勁的市場需求直接轉化為營收增長，2025 年前四個月營業收入已達到 12.064 億元，較 2024 年同期的 1.824 億元實現超 5.6 倍躍升。SigenStor在澳大利亞、愛爾蘭、瑞典、荷蘭、比利時等海外市場實現戶用市場份額領先，創造了新品牌在發達國家市場從0到市場第1的最快速度。 爆發式增長不僅印證了市場對SigenStor產品及服務的高度認可，也折射出思格新能源在全球新能源賽道上的戰略佈局正持續釋放商業價值。 高端定位，價值驅動全球 思格新能源在成立之初就確立了高端定位戰略。儲能行業正快速擴張，但在價格競爭激烈的市場環境中，不少企業通過壓縮硬件成本和降低售價來搶佔份額。這類產品雖有助於短期出貨，卻往往犧牲了安全、可靠性與長期收益。 SigenStor 是一款面向高端市場的儲能產品。這款產品是全球首款 AI 賦能的「五合一」光儲充一體機，不僅集成度高，還配備五重電池安全防護體系，並率先引入 AI 能源管理和動態電價調度。相較於低價競爭對手，SigenStor 在性能、安全性、用戶體驗和全生命周期價值方面均具備明顯優勢。 這一戰略選擇也與市場結構高度契合。根據招股書披露，歐洲、亞太（不含中國內地）及非洲是思格的主要收入來源，2024年收入佔比分別為60%、19.7%和12.9%；截至2025年4月30日，前三大市場佔比為61.3%、23.3%和11.5%。 歐洲市場屬於成熟高端能源市場，公司精准鎖定中高端住宅及工商業用戶群體，通過技術領先的 SigenStor 提供可靠、安全、高效的能源管理解決方案，贏得了大量長期合作客戶和優質項目。在澳大利亞，思格取得快速增長。根據 SunWiz 數據，2025 年 3 月，思格首次登頂澳大利亞戶用儲能市場，並連續五個月蟬聯，5 月份市場份額升至 31.4%，領先第二名逾兩倍。隨著 澳大利亞Cheaper Home Batteries Program 補貼政策的持續推進，思格有望進一步提升銷量。在南非，憑借對併離網切換等剛性需求的把握，產品增長同樣迅速。這些地區的客戶不僅具備較強支付能力，也對儲能產品的安全性、智能化及全生命周期價值有更高要求，而思格的產品正切中了這些核心關注點。 這種針對性佈局使得 SigenStor 在各主要市場均取得優異銷售表現和穩健利潤，同時規避了低端市場的價格競爭壓力。通過精准鎖定高價值客戶群體，結合技術領先的產品性能和智能化服務，思格不僅鞏固了高端品牌形象，也為全球市場可持續盈利建立了基礎。 AI賦能，軟硬協同引領能源變革 思格新能源始終將產品創新作為核心驅動力。 SigenStor 以多項「首創」重新定義行業標杆。硬件層面，SigenStor 采用模塊化、可堆疊設計，將光伏逆變器、直流充電模塊、儲能變流器（PCS）、儲能電池及能源管理系統（EMS）高度集成，是行業集成度最高的儲能產品。配合公司自研的能源備電櫃與優化算法，SigenStor實現極速併離網切換。同時，公司率先推出支持 V2X 雙向充電的直流快充模塊，可實現電動車為家庭用電設備和電網反向供電，進一步強化能源靈活性。 在軟件層面，思格新能源通過 AI 技術賦能光儲行業智能化進程，構建出同業難以複制的護城河。公司自研的 mySigen App 是業界最智能的能源管理平台之一，率先集成 GPT‑4o模型，實現 AI 在能源領域的商業化落地。系統可實時收集和分析海量能源數據，自動識別潛在問題並優化運行參數，不僅預測設備故障，還能動態調節供需，實現智能化調度。通過 AI 動態電價優化，SigenStor 可根據電價波動智能調整充放電策略，在低穀充電、高峰放電，顯著降低電費成本。同時，思格雲已與瑞典、荷蘭、澳大利亞等多國領先 VPP 系統完成對接，可自動獲取 20 多個國家、60 家電力公司的實時電價數據，進一步提升智能調度能力。 從全球首創的「五合一」光儲充一體機，到工商業光儲系統，再到最新推出的戶用混合逆變器和微型逆變器，思格新能源不斷擴展分佈式解決方案矩陣，形成了覆蓋多元應用場景的完整產品線。新產品自上市以來便收獲市場的熱烈反響，不僅進一步提升了公司在分佈式解決方案領域的競爭力，也為渠道夥伴和終端用戶帶來了更多選擇。與此同時，思格將自研的 AI 能力全面賦能至各類硬件產品，貫穿發電、儲能、用電和調度全鏈路，實現更智能的能源管理、更高的效率和更安全的運行。憑借「軟硬一體化」的巨大優勢，思格的產品組合持續受到全球市場的高度認可和廣泛好評。 當多數同行仍在探索 AI 與能源結合的可行性時，思格新能源已將技術創新轉化為切實的商業成果，彰顯了在智能化光儲領域的領先地位。這一創新模式不僅提升了能源利用效率，更提升了用戶能源體驗。



