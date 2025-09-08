福壽園2025年上半年以品牌化、科技化、文化創新夯實韌性根基

香港，2025年9月8日 - (亞太商訊) - 近日，福壽園（1448.HK）公佈了2025年上半年之中期業績。在2025年，雖然外部環境仍然複雜嚴峻，然而伴隨人口老齡化進程加快，生命服務需求穩步提升，行業供需關係趨於平衡。在機遇與挑戰並存之時期，作為中國領先的殯葬及生命科技服務提供者，福壽園持續優化管理體系，通過精益化管理提升整體運營效率，靈活應對外部環境變化與挑戰。同時，福壽園以品牌化、科技化、文化創新夯實韌性根基，全方位推進企業戰略升級。

主營業務韌性凸顯，策略性出清助力輕裝上陣

2025年上半年，面對宏觀環境與行業層面的不斷變化，集團總收益實現人民幣6.11億元，歸母淨虧損人民幣2.61億元，這主要是由於本期間若干非經常性損益事項產生的虧損所致。集團根據了業務經營環境和經營評估，主動對"一次性"影響因素進行策略性出清，有效減輕歷史負擔，本期間對若干個墓園專案和其他長期資產總共計提了減值準備人民幣2.17億元，主要涉及4個公墓項目的商譽和其他長期資產等，為未來業務高品質增長奠定堅實基礎。由於受整體宏觀經濟環境，以及銷售收入繳納增值稅等的影響，這些項目實際運營效率和未來現金流預期在短期內未能達到原評估時的水準。因此基於會計準則和謹慎性原則，計提了相應的資產減值準備。基於當前各項目的梳理，管理層認為再次發生類似減值的風險相對較低，同時也會持續密切關注市場變化，確保財務報表公允地反映資產的財務狀況。而扣除非經常性損益後歸母淨利潤達人民幣1.98 億元，充分體現了企業在複雜環境下的經營韌性與戰略定力。

股東回報持續領先，高派息政策彰顯信心

為答謝股東一直以來的支持，福壽園董事會宣佈向股東派發2025年中期股息每股7港仙，扣除非經常性損益事項後的中期派息率達75.5%，充分體現了集團對股東回報的高度重視。公司堅持連續第三年實施高派息，展現出穩健的財務實力和對未來經營的堅定信心。

現金儲備充裕，現金流健康穩健

截至報告期末，集團資產負債率保持在較低水準僅為 0.6%，現金儲備達人民幣23.2億元，資金實力雄厚。商譽減值計提僅影響報表利潤，因此該事項未造成實際現金流出，經營性現金流始終保持健康水準，為企業可持續發展和戰略推進提供堅實保障。

服務升級，文化創新

2025 年上半年，福壽園積極回應國家在民生服務與生態文明建設領域的號召，以長遠視野洞察行業趨勢，始終將產品創新作為核心驅動力，持續優化多元業務戰略佈局。通過服務升級、科技賦能與文化融合，在多方面精准發力，不斷探索並滿足客戶日益個性化的需求，尤其是精神層面，全面提升了產品與服務競爭力，為行業樹立高標準、高品質的新發展標杆。

品牌化戰略深入推進，IP跨界賦能情感價值

2025年上半年，福壽園品牌化建設邁出關鍵一步，通過打造具有高辨識度和情感承載力的品牌IP，顯著拓展品牌影響力。集團成功將品牌形象推向更廣闊公眾視野，不僅登陸南京東路、淮海中路等城市核心地標巨型螢幕，更與春秋航空等跨行業夥伴達成深度宣傳合作，實現品牌破圈傳播。在資訊高度碎片化的市場環境中，福壽園以獨特的IP敘事構建差異化的品牌認知，持續積累用戶情感資產和品牌資產，進一步深化與消費者之間的精神共鳴和價值聯結。

數位化轉型行業領先，科技賦能全場景服務

作為殯葬與生命科技服務領域的創新引領者，福壽園持續推進數位化轉型，不斷提升服務品質，積極擁抱現代科技的發展與應用，構建以"數位禮廳、AI追思、福壽線上、紀念家元"為核心的數位化生命服務體系，全面覆蓋使用者多元場景需求。通過科技手段有效落實"記號做美、記載做厚、紀念做長"的3JI理念，提升服務體驗與運營效率。另據福壽園管理層在公司業績會上表明，截至今年8月底，"福壽園服務線上"平台註冊使用者數及線上下單量同比明顯上升，這兩組資料的變動趨勢也彰顯了福壽園的數位化轉型取得了階段性成果。

全力推動園區文化賦能品牌建設

集團深入挖掘並傳播人文歷史與文化先賢資源，通過短視頻、直播等新媒體方式，增強文化影響力和社會連接效能。福壽園致力於打造融合海派文化、紅色情感的交流平臺，實現"與記憶共情、與歷史共鳴、與時代共振"，不斷彙聚社會資源與各界力量，夯實企業文化建設與品牌厚度。

持續推進數位化轉型 立足於高品質的內生發展

展望未來，福壽園將持續提升公司治理水準，堅定推進可持續發展戰略，將環境保護理念深植於經營實踐，推動低碳、低能耗及高效運營，促進生態與人文景觀的和諧共生。同時，福壽園將繼續承擔企業、社會、行業、歷史及公眾責任，整合公益資源，引導社會正視生死、珍重生命，為生命旅途點亮公益微光。

福壽園將秉承以人為本的服務理念，堅持「尊重生命、溫暖人心」的宗旨，通過「創新、責任、共贏」的企業精神，持續推進數位化轉型，提升服務效率與品質，滿足客戶日益增長的需求，致力於為客戶提供更加貼心、專業及個性化的生命服務。

