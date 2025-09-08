越秀房產基金出售廣州越秀金融大廈50%權益並重組

香港，2025年9月8日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」，連同越秀房託資產管理有限公司，統稱「基金」；股份代號：405）今日宣佈一項戰略性的資本重組計劃，以代價約人民幣34.33億元，向外部承讓人廣州越秀發展集團有限公司出售廣州越秀金融大廈50%權益及內部重組餘下50%權益。於出售事項及內部重組完成後，越秀房產基金於廣州越秀金融大廈的實際實益權益將減至49.495%，目標公司不再為其附屬公司，而越秀金融大廈作為「合資格少數權益物業」，繼續為基金貢獻收益。

借貸比率降低，融資成本下降

此次交易及配套再融資計劃旨在優化越秀房產基金的資本結構，降低借貸比率。出售事項所得款項淨額預計約為人民幣23億元，連同新銀行融資提取的人民幣30億元，總計約人民幣53億元將全部用於償還現有債務。管理層預計，交易及再融資完成後可顯著降低利息支出，提升每個基金單位分派，同時將借貸比率從48.1%降至約41.2%，增強基金財務韌性及長期競爭力。

每個基金單位分派增厚交易及對越秀房產基金外部信用評級的積極影響

預計出售事項及內部重組以及再融資將會降低越秀房產基金借貸比率及利息費用；按備考基準，導致基金可分派收入總額及每個基金單位分派的增加。此外，憑藉出售事項及優化債務結構，越秀房產基金的外部信用評級預期將得到改善，有利基金借助離岸債券市場等多元化融資渠道，進一步提升未來發展的能力。

投資組合再平衡與優化

出售事項為越秀房產基金優化其資產組合構成的一項重大戰略決策。出售事項完成後，越秀房產基金來自辦公物業的經營收入佔比將從55%降至46%，將進一步提升越秀房產基金抵禦市場週期性波動的能力。

挖掘與廣州越秀合作的潛在優勢

出售事項完成後，越秀房產基金將與廣州越秀形成實際合作，作為其合營夥伴共同擁有廣州越秀金融大廈。借助廣州越秀的信用、資源及聲譽，廣州越秀金融大廈有望獲得更有利的融資成本，從而進一步提升該物業的收益率。越秀房產基金作為持續少數股東將受益於該等融資狀況的改善，並由此獲得投資回報的提升。

越秀金融大廈位於廣州珠江新城核心區。該物業包括地上68層甲級寫字樓及擁有827個地下停車位的4層地庫。於截至2025年6月30日止六個月及截至2024年12月31日止年度，越秀金融大廈的經營收入分別為人民幣1.65億元及人民幣3.62億元。

有關詳情，請參閱基金於2025年9月8日發出之公告。

關於越秀房地產投資信託基金

越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」）於2005年12月21日在香港聯合交易所有限公司上市，為全球首隻投資於中華人民共和國（「中國」）內地物業的上市房地產投資信託基金。越秀房產基金目前持有的物業組合包括位於廣州的廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢物業（包括武漢越秀財富中心和星匯維港購物中心）、位於杭州的維多利商務中心以及位於香港的越秀大廈共10項高素質物業，物業產權面積共約118.4萬平方米，分別位於中國廣州市、上海市、武漢市、杭州市及香港市的核心商業區域。物業類型包括甲級寫字樓、商業綜合體、零售商業、酒店、服務式公寓、服裝專業市場等。

