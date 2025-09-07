香港鐘表展及國際名表薈萃實體展圓滿結束



- 兩展吸引約16,000名買家到場採購

- 問卷調查顯示，受訪者認為未來兩年鐘表業於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想：中東、台灣、韓國、拉丁美洲、澳洲及東盟國家；而智能手表則被認為最具增長潛力 香港，2025年9月7日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第44屆香港貿發局香港鐘表展及第13 屆國際名表薈萃，實體展於昨天圓滿結束，至於「商對易」（Click2Match）人工智能配對平台將繼續開放至9月13日，讓環球展商及買家可於線上繼續洽商。 過去五天的實體展吸引約16,000名、來自95個國家及地區的商貿買家到場採購，香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、印度、日本、美國，以及東盟國家包括印尼、菲律賓、新加坡及泰國等，彰顯香港作為全球主要的鐘表轉口港及銷售中心的核心地位。另外，國際名表薈萃連續第二年全面開放予公眾免費入場，連同同期舉行的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），合共吸引逾19,000公眾人次入場參觀及購買心頭好，現場共展示了約400個鐘表及時裝品牌的最新產品。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「香港鐘表展及國際名表薈萃是業界的年度盛事，今年匯聚超過650家來自15個國家及地區的展商。今年展覽設有廣州、台灣，以及瑞士獨立製表展團（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）和法國展團Franceclat的展館，並迎來德國、日本、黎巴嫩及荷蘭等國家的展商回歸。參展國際名表薈萃的品牌數目更創下疫後新高，許多展商更透過平台發布創新、精湛技藝的產品，成為他們打開國際及內地市場的跳板，彰顯香港作為全球商貿與創意樞紐的活力。」 她提到，一系列商貿展覽將於秋季舉行，包括香港秋季電子產品展和國際電子組件及生產技術展將於10月13至16日於香港會議展覽中心（香港會展）同步舉行，而緊接的香港國際秋季燈飾展（10月27至30日）和香港國際戶外及科技照明博覽（10月28至31日），則分別於香港會展及亞洲國際博覽館舉行。四項展覽均以「EXHIBITION+」融合模式舉行，讓環球買家與展商可於實體展後延續線上洽談。 調查︰中東及東亞等市場被看好 香港貿發局於展覽期間進行問卷調查，即場訪問了約920名展商和買家，以了解環球鐘表業未來的發展、展商及買家對行業前景及產品趨勢的看法。調查結果顯示，59%受訪者預期未來十二至廿四個月整體銷售額會有增長，而36%受訪者則預期整體銷售額會持平，受訪者認為未來兩年鐘表業於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想：中東（82%）、台灣（79%）、韓國（78%）、拉丁美洲（76%）、澳洲（76%）及東盟國家（73%）。 產品趨勢方面，47%受訪者認為智能手表最具增長潛力，其次為時尚手表（30%）及休閒式手表（26%）。 展覽揭示多個行業趨勢「EXHIBITION+」發揮作用 於土耳其擁有超過160個銷售點的Saat ve Saat今年再次參觀兩項表展，公司生產經理Yusuf Eyilmez表示：「透過『商對易』（Click2Match）智能平台促成配對，並於展會期間與香港展商得利鐘表集團進行實體會議，將向他們採購自動機械手表，預計全年訂單總金額達100萬美元。」 來自緬甸的Su & Co Trading Company於當地設有網上和實體店銷售時尚腕表。公司創辦人Su Hnin Aye表示：「我們今年於展會採購了約為60萬美元的手表，現已物色兩個新手表品牌，引入緬甸市場。我們亦將與瑞士獨立製表展團（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）的參與品牌Mathey Tissot簽署獨家代理協議。」 香港展商達騰工業有限公司於展會上發佈全新Watch2Care TCM智能手表，公司董事阮重文表示：「我們開發這款智能手表，具有脈搏分析和中醫報告功能，旨在預防保健。展會期間我們向數百位本地和國際買家介紹了我們革命性智能手表的功能，並聯繫了中國內地、德國、新加坡和美國的潛在分銷商。我們亦很高興收到一家瑞士手表機芯公司，以及一位緬甸買家的合作邀請。我們預期展會帶來的銷售額可達港幣150萬元。」 德國品牌Lilienthal Berlin去年在國際名表薈萃推出全球首款由回收咖啡渣製成表殼的腕表，今年則再度創新，帶來以回收茶葉製成表盤的新款環保腕表。公司管理總監容美兒表示：「新款腕表獲得多家媒體報導，吸引了來自世界各地的買家前來我們展位。我們已成功物色來自孟加拉和以色列的潛在經銷商，亦正與來自意大利、日本、哈薩克、中國內地、阿聯酋及美國的買家洽商。」 國際名表薈萃亦有多個展商帶來以「國潮」為主題的腕表，其中，新達代理有限公司今年帶來中國內地的六大知名鐘表品牌，包括有獨立製表師馬旭曙、譚澤華、錢國標及龔勛呈獻的國潮腕表傑作。公司執行董事孫大為表示，來自業界與公眾的反饋較去年更為熱烈，成功在展覽找到獨家經銷商以拓展東盟市場，多款腕表亦設即場零售，預計現場銷售額將達六位數字，相較去年增長達10%。 而今年新增的「微品牌」展區，有多個獨特小眾品牌帶來兼具性價比及設計感的腕表。首次參展的YouTube頻道Watchcatavlog帶來四個微品牌。頻道創始人陸家輝表示，正與來自加拿大、台灣及阿聯酋的買家洽談經銷商合作，各個品牌亦吸引大量愛表人士參觀。 國際名表薈萃連續第二年全面開放予公眾免費入場，表迷夏先生、孔先生及曾先生結伴到場參觀。他們表示：「這個展覽令我們眼界大開，一次過欣賞眾多優質品牌的精湛製表工藝，更可與獨立製表師直接交流。展覽出售的手表款式多樣化，而且性價比很高，我們一共花了近10萬港元，買下多款名牌腕表，可謂滿載而歸。」 圖片下載：http://bit.ly/4gh0lu6 第44屆香港鐘表展及第13屆國際名表薈萃的實體展昨天圓滿結束，吸引約16,000名、來自95個國家及地區的買家到場採購。 World Brand Piazza作為國際名表薈萃的亮點，呈獻9個世界級腕表品牌。 國際名表薈萃連續第二年全面開放予公眾入場參觀、購物及參與現場活動。 今屆展覽設有廣州、台灣、法國Franceclat和瑞士獨立製表展團（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）設的展館（上圖）。 香港國際鐘表論壇（上圖）及亞洲鐘表研討會邀得多位行業專家出席，分享各地鐘表業最新貿易數據與行業趨勢，探討全球鐘表業供應鏈策略，以及獨立製表與微品牌的藝術理念。 國際名表薈萃今年有多個中國內地品牌及多位獨立製表師呈獻國潮系列腕表，包括上海牌、海鷗表、飛亞達，以及珍寶萊。 第42屆香港鐘表設計比賽設有公開組及學生組進行比賽，由藝人張寶兒擔任嘉賓評判並出席頒獎典禮。 展覽期間舉行的精彩活動包括名表匯演（上圖）、競投精明眼、手表雕刻藝術示範，以及名表鑑賞與茶藝體驗等活動，幸運大抽獎亦送出豐富禮品。 大會聯同香港旅遊發展局（展覽目的地合作夥伴），為來自境外的買家及傳媒提供旅遊禮遇，並提升會展旅客的商旅體驗，包括乘坐傳統紅帆船「張保仔號」（上圖）、穆斯林友善行程（參觀香港故宮文化博物館及九龍清真寺）、Plaza Premium Lounge通行證，以及在交流酒會設置的文化攤位。

香港鐘表展：hkwatchfair.hktdc.com/tc

傳媒查詢 新聞界如有查詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部： 徐俊逸 電話：(852) 2584 4395 電郵：johnny.cy.tsui@hktdc.org 香港貿易發展局 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



