CENTRESTAGE十周年圓滿閉幕，展會規模及參與國家地區同創新高 吸引逾萬買家進場



- 展會吸引來自25個國家及地區、逾260個品牌參展，規模及國際性創歷屆之最

- 四天展會吸引來自91個國家及地區逾10,000名商貿買家參觀採購，來自英國、中國內地、印度及印尼的買家數目錄得顯著升幅

- 國際知名訂製設計師郭培及國際時尚傳奇人物Jimmy Choo教授OBE現身展覽主持分享會；郭培亦於CENTRESTAGE ELITES呈獻「鎏光」為主題的個人訂製秀

- 調查顯示超過五成半受訪者預期未來12至24個月銷售額會將上升

- 38%受訪者認為最大機遇來自新興市場的需求上升；36%受訪者認為時尚配飾在主要銷售市場中具最大增長潛力 香港，2025年9月6日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、文創產業發展處贊助的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）今天圓滿閉幕。踏入第十屆的CENTRESTAGE規模空前盛大，四天展覽帶來25個國家及地區合共逾260個品牌參展，並吸引來自91個國家及地區逾10,000名商貿買家入場，其中英國、中國內地、印度及印尼的買家數目錄得顯著升幅，進一步鞏固香港作為亞洲時尚樞紐及中外文化藝術交流中心的地位。今年CENTRESTAGE與國際名表薈萃全面開放予公眾免費入場，單以公眾人士計算，亦吸引逾19,000人次入場，成功協助業界擴闊客源，推動創意產業發展。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「十年來，CENTRESTAGE已成為國際及本地時尚品牌在亞洲的重要貿易及交流平台。今年展會規模及國際化程度均創新高，匯聚多個國際知名設計品牌首次來港參展，包括英國的Saul Nash、丹麥的HENRIK VIBSKOV和日本的THE NERDYS 等。國際知名訂製設計師郭培及國際時尚大師Jimmy Choo教授OBE亦亮相CENTRESTAGE主持分享會。展會成功吸引本地和海外買家到場採購，包括英國Machine-A、意大利Sugar Srl、日本Daimaru Matsuzakaya Department Stores、印尼 Zalora及美國ESSX.等大型知名零售商及採購商，為國際品牌提供一個有效推廣及深入了解市場反應的重要平台，亦幫助本地品牌衝出國際，進一步彰顯香港作為亞洲時尚之都的獨特魅力。」 逾五成半受訪者預期銷售上升 新興市場成最大機遇 香港貿發局於展會期間訪問了逾400名參展商及買家，以了解他們對時裝行業前景的看法及產品潮流的預期。調查顯示，逾五成半（56%）成受訪者預期未來12至24個月銷售額將上升，四成（40%）受訪者預期會持平，反映業界對前景持樂觀態度。另外，雖然受訪者認為面對包括環球經濟波動（44%）及同業競爭激烈（40%）等挑戰，但市場上有不同機遇，其中有38 %受訪者表示最大機遇來自新興市場的需求上升。 國際品牌與新銳設計師齊集共拓市場機遇 跨文化工藝展現時尚魅力 今年英國首次成為CENTRESTAGE的「夥伴國家」，帶來多達16個知名時尚品牌及新晉設計師參展。展團除展示英國設計師的多元風格與可持續理念外，更與由國際時尚傳奇人物Jimmy Choo教授OBE創立的JCA London Fashion Academy合作，呈現新一代設計師的作品。展會首日舉行的英國時裝秀，全面展現英國時尚的匠心工藝與前瞻視野。 今年CENTRESTAGE劃分了六大主題展區，全面展示最新時尚潮流與設計力量，其中全新設立的 Accessories Zone集中呈現功能性與設計兼備的配飾系列，回應市場需求。大會調查亦顯示，在眾多時尚產品中，與去年一樣，受訪者認為時尚配飾在主要銷售市場中具有最大增長潛力（36%）。另一方面，跨文化工藝元素亦成為新興設計趨勢。今年展會除了展出國際知名訂製設計師郭培以全手工製作的「鎏光」系列部分作品外，更匯聚多個來自不同文化背景的設計品牌，呈現融合傳統刺繡、編織、扎染等工藝的時尚作品。其中香港品牌裕華國貨帶來運用國家級非物質文化遺產香雲紗製作的設計，另有在設計中結合中國非遺技藝「緙絲」的香港品牌伊裳Isabelle.C、展現泰國民族文化與編織手藝的泰國品牌 Lava Laweng，以及由廣東省非遺釘金繡第五代傳承人林影雯創立的澳門品牌譽褂等，不僅展現匠心工藝與文化底蘊，更讓傳統技藝在當代時尚界中煥發新光芒。 首次參加CENTRESTAGE的丹麥展商Vald Showroom，率領多個精選品牌參展，包括曾在哥本哈根和巴黎舉辦時裝秀的丹麥品牌 HENRIK VIBSKOV。Vald Showroom計劃開拓亞洲地區的新市場，公司行政總裁 Jacob Jensen表示，「很高興可以在展會中直接接觸香港、中國內地、日本等亞洲市場，我們能深入了解本地消費者的喜好，並獲取買家對我們系列在產品品質、定價、版型及風格上的真實反饋。」 專注手工訂製帽飾與頭飾的香港品牌Imellda Ho Millinery，設計師Imellda Ho指，「今年是我首次以個人品牌身份參與CENTRESTAGE，展會體現出香港貿發局的國際視野，更幫我預先考慮到許多自己都未察覺的需求，這種『比設計師想得更遠』的支持，正是獨立品牌最需要的後盾。」她又指，訂製帽飾市場雖小，展會能為品牌帶來進軍海外的機會，並讚賞貿發局為設計師提供實用的造型工作坊及品牌建設專業指導，「這對獨立設計師而言是無可替代的價值。」 展會吸引了來自全球的買家，他們高度讚賞展會的品牌國際化及產品多元化，並對香港本地設計師的獨特創意表現出濃厚興趣，其中意大利時裝品牌代理商Tomorrow Ltd負責人Marianna Kuvvet 表示，「這是我首次參觀CENTRESTAGE，最令我印象深刻的是香港本地設計師的卓越水準。」英國知名買手店Machine-A的創始人兼採購總監Stavros Karelis亦表示，CENTRESTAGE成功打造一個發掘新銳設計人才的理想平台，並為國際買家提供深入了解亞洲市場的絕佳機會，「我特別關注香港本地品牌與設計師，包括WEN PAN及Genau Studio的Kinyan Lam等，展會亦出色地呈現本地與國際設計人才的融合。」他又指，雖然是首次參加CENTRESTAGE，但已預留資金，準備採購在展會中發掘的優秀設計師作品，強調他對展會的肯定。 精彩匯演熱鬧紛呈 國際設計師驚艷全場 展會期間舉行約50場時裝匯演及活動，其中開幕時裝表演CENTRESTAGE ELITES於展會前兩天（9月1日）假西九文化區M+隆重上演，成為全城矚目焦點。大會特別邀請國際知名訂製設計師郭培，發佈其以「鎏光」為主題的訂製系列，展出逾30套純手工匠心之作，透過華麗工藝詮釋短暫瞬間化為永恆光華的主題，震撼全場。此外，郭培亦於9月4日主持「大師分享會」，分享其創作歷程與設計理念，現場座無虛席，反應熱烈。 同樣踏入十周年的Fashion Hong Kong海外推廣活動系列，其時裝匯演特別以「十年設計：所見？所感？」為主題，四個本地品牌ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO及selfFab.以創意系列，回顧香港時尚設計師的創意旅程，探索視覺與情感的交融。業界代表、城中名人和時尚達人出席支持，座無虛席。市民可於CENTRESTAGE及Fashion Hong Kong網頁、Fashion Hong Kong的Instagram專頁及香港貿發局的Facebook專頁和YouTube頻道重温時裝匯演的精彩內容。 而由香港時裝平台FASHIONALLY帶來四個本地設計師品牌，包括phenotypsetter、MARCCH、Oplus2及OUS，於 FASHIONALLY Collection #25時裝匯演中發佈最新系列，展現香港新銳設計師的創意與活力。同場亦舉行三場本地新晉時裝品牌的FASHIONALLY Presentation，分別由LAPEEWEE、MOODLABBYLORRAINE及KOWLOON CITY BOY 三個品牌，透過特色舞台裝置，呈現其最新作品，為觀眾帶來沉浸式時尚體驗。 多個本地時裝品牌亦在CENTRESTAGE的時裝表演發佈其最新設計系列，DORISKATH 與婚紗品牌 Vincci 攜手合作，慶祝品牌十週年；112 mountainyam亦帶來其2026春夏系列；其他品牌包括NATACHA VAN等。由亞洲新一代創意設計協會策劃的跨文化時尚項目「【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展」 系列活動於CENTRESTAGE中正式啟動，協會主席何國鉦（Dorian）表示，「CENTRESTAGE是亞洲重要的時尚平台，在這裡舉行啟動活動能吸引更多關注。我們更邀請了五位韓國設計師參與，整個項目在CENTRESTAGE的首兩天已成功吸引來自歐洲、東南亞、日本及中國內地等多個市場的逾30位買家與我們連繫，開拓國際市場的合作機會。」 致力推動循環時尚發展、已創立15周年的Redress 設計大賽，總決賽亦在CENTRESTAGE圓滿舉行，順利頒發多個獎項，冠軍由兩位設計師Carla Zhang及Hugo Dumas 奪得，而Nathan Moy榮獲「最佳香港設計師」，其他參賽者也展現了他們獨特的永續時尚設計風格。 圖片下載：http://bit.ly/482vCyw 第十屆CENTRESTAGE四天展覽合共吸引來自91個國家及地區逾10,000名商貿買家入場，反應熱烈。 年度盛事CENTRESTAGE雲集來自25個國家及地區的逾260個品牌參與，品牌數目為歷屆之冠。其中泰國展團規模創新高，帶來合共逾40個品牌。 國際知名訂製設計師郭培在CENTRESTAGE出席大師分享會，與觀眾分享其設計理念與歷程，吸引眾多業界專才、時尚愛好者及時裝設計學生到場交流學習。 展會期間舉辦多場時尚設計比賽，包括毛織創新及設計協會舉辦的青年毛織設計師大賽，設計師Jason Ying贏得冠軍。圖為Jason Ying的作品。 多個本地時裝品牌於CENTRESTAGE期間在舞台上發佈最新系列。圖為DORISKATH的最新系列作品。 跨文化工藝元素亦是新興趨勢，展會中匯聚了來自多元文化背景的設計品牌，呈現融合傳統刺繡等工藝的作品。 今年英國首次成為CENTRESTAGE的「夥伴國家」，帶來多達16個極具創意的時尚品牌參展。 亞洲新一代創意設計協會策劃的跨文化時尚項目「【時尚夢想家】首爾香港時裝秀暨時裝展」 系列活動於CENTRESTAGE中正式啟動。

CENTRESTAGE展會網頁：www.centrestage.com.hk Fashion Hong Kong 網頁: https://www.fashionhongkong.com/tc 香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC)網頁：http://www.fashionally.com/zh-hk/ CENTRESTAGE ELITES重溫: - CENTRESTAGE網頁:https://www.hktdc.com/event/centrestage/en/livestream

- CENTRESTAGE Instagram: https://www.instagram.com/centrestage_hktdc

- HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道 Facebook專頁:

https://www.facebook.com/share/v/1AAMjms6eB/?mibextid=wwXIfr

- 香港貿發局 YouTube頻道: https://www.youtube.com/live/dsECvOgiYNE?si=0OLm1S_9hXhjLiYI 傳媒聯絡 Best Crew Public Relations & Marketing 鄧麗兒 電話：(852) 3594 6443 電郵：diana.tang@bestcrewpr.com 郭穎軒 電話：(852) 3594 6443 電郵：reni.kwok@bestcrewpr.com 香港貿發局傳訊及公共事務部： 夏妙婷 電話：(852) 2584 4575 電郵：sharon.mt.ha@hktdc.org 黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.ky.wong@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。 文創產業發展處簡介 文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網址：https://www.ccidahk.gov.hk。



