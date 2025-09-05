Primorsky Krai, Russia ，2025年9月6日 - (亞太商訊) - 9月5日，由俄羅斯國家中心組織的"互聯互通投資"主題開放對話專家會議在濱海邊疆區俄羅斯國家中心分部舉行。

來自世界各國的專家們參與了"新現實中貿易和互聯互通的轉型"討論。此次會議是2025年4月在俄羅斯國家中心舉行的開放對話"世界的未來：全球增長新平臺"的延續。

開放對話會議主持人、俄羅斯聯邦總統辦公廳副主任馬克沁-奧列什金在開場討論中指出，金磚國家和全球南方國家如今在世界貿易新解決方案中發揮著主導作用。這位副主任表示，新的大趨勢是可持續且不可逆轉的。舊架構中的機構正變得無關緊要。

"我們確實已經擁有一切：新的全球經濟現實和技術，以形成新的世界貿易架構。它不是取代舊機構和貿易路線，而是補充它們。這是一個重要的觀察，因為我們幾天前剛從中國返回，那裡舉行了具有里程碑意義的上合組織峰會。這次活動的主基調，實際上是唯一的基調，就是積極發展的基調，"馬克沁-奧列什金強調說。

TALAP應用研究中心首席經濟學家拉希姆-奧沙克巴耶夫認為，對俄羅斯施加的巨大制裁刺激了創新，並培養了抗脆弱性這一重要品質。

"結果是顯而易見的，它不僅讓外部觀察者驚訝，甚至讓俄羅斯經濟學家也感到驚訝--俄羅斯經濟通過經濟政策、公共管理和私人倡議的結合，能夠展現出如此強大的韌性，"拉希姆-奧沙克巴耶夫說。

俄羅斯聯邦總統辦公廳副主任馬克沁-奧列什金也注意到了制裁和貿易限制的積極影響。

"我認為，對制裁和貿易限制這種積極有利影響的認識，是中國和印度等大型經濟體現在開始感受到的。我認為，隨著時間的推移，全球多數國家中的每個國家都會要求對其實施制裁，看到這個過程帶來的積極效果，"他說。

北京恒策投資諮詢有限公司（中國）創始人簡連指出了另一個重要趨勢--向本國貨幣的轉變。

"存在著巨大的人力資源和勞動力市場。我們中國計畫從衣索比亞吸引勞動力。我們現在正與俄羅斯合作，基於中國在技術發展方面的成就，努力實施這個專案。我們必須用盧布進行所有結算，這一點尤為重要，因為迄今為止，美元一直是衣索比亞的主要儲備貨幣。現在正在向本國貨幣過渡。因此，我們正在創造提高經濟效率的新條件，並通過和平手段實現這一目標，"簡連說。

俄羅斯國家原子能公司物流總經理、遠東航運公司總經理彼得-伊萬諾夫認為，船隊在互聯互通問題中發揮著主導作用。

"今天，談到國際貿易的發展和確保互聯互通，我們明白，正如彼得大帝所說，'誰擁有艦隊，誰就有兩隻手'。當許多控制著80%國際貿易的國際公司和聯盟離開俄羅斯，運費增長了10倍時，我們感受到了這一點，這打擊了互聯互通和國際貿易。因此，重視自己的船隊是國際貿易穩定的基礎。那些重視這一點的國家將始終有能力確保進出口溝通。我們現在也在走這條路，"彼得-伊萬諾夫指出。

