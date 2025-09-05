第四範式發佈2025年中期業績

財務摘要︰

- 2025年上半年總收入人民幣26.26億元，同比增長40.7%

- 第四範式先知AI平台業務收入為人民幣 21.49億元，同比增長71.9%，占總收入的比例升至81.8%

- SHIFT智能解決方案業務收入為人民幣3.71億元，占總收入的14.1%

- 式說AIGS服務業務收入為人民幣1.06億元，占總收入的4.1%

- 2025年上半年研發投入增加至人民幣8.93億元，研發費用率為34.0%

- 2025年上半年歸屬於公司股東的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）為人民幣43.70百萬元，較去年同期人民幣151.6百萬元縮窄約71.2%

營運摘要：

- 2025年上半年，標竿用戶數達到90個，較去年同期增長4個；每個標竿用戶平均收入為人民幣17.98百萬元，同比增長約56.6%

- AI agent+世界模型：報告期內，公司在多個行業推出了「AI agent+行業大模型」的智能體解決方案，推動企業用戶得到生產力的躍升

- Phancy：報告期內，公司發佈了「Phancy」消費電子業務，定位是向市場提供基於AI agent的軟硬件一體解決方案，通過智能體模組植入端側設備向用戶提供AI agent能力

- AI+儲能：報告期內，公司致力於通過將分散在電網中的分佈式電源、可控負荷、儲能系統等資源聚合起來，進行統一的協調、優化和控制，幫助虛擬電廠全方位參與電力市場運行，為電網提供調峰、調頻等多種服務

- AI+穩定幣：報告期內，公司與頭部券商簽署戰略合作協議，共同開發探索「AI+穩定幣風控&合規解決方案」

香港，2025年9月5日 - (亞太商訊) - 2025年8月21日,領先的企業級人工智能軟件公司--北京第四範式人工智能技術股份有限公司（「第四範式」或「公司」，股份代號：6682.HK），公佈截至2025年6月30日止六個月（「報告期內」）的綜合業績。

報告期內，第四範式收入大幅提升，總營收為人民幣26.26億元，較去年同期增長約40.7%；歸屬於公司股東的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）為人民幣4,370萬元，較去年同期人民幣1.52億元縮窄約71.2%。

第四範式的核心業務--先知AI平台業務表現依然亮眼。受惠於企業對AI原生軟件的強訴求、先知AI平台的全面升級以及全新的AI生產力體系的順勢打造，公司成功發佈多個行業Agent應用方案、建設起生態合作夥伴體系，推動先知AI平台業務收入大幅增長。報告期内，AI平台業務收入人民幣21.49億元，同比增長約71.9%，占總收入約81.8%。

費用方面，報告期內，第四範式三項主要費用加總的占收比從58.2%下降至44.5%。這其中，研發投入的規模效應在今年以來得到了充分的顯現，研發費用總額較去年增加約5.1%，費用率方面則同比下降了11.5个百分点，達到34.0%的水準。同時，第四範式始終高度關注健康的現金流和業務品質，截至6月30日，應收賬款餘額顯著降低，從去年年末的人民幣30.86億元下降至人民幣19.67億元。

「AI Agent+世界模型」全面鋪開 商業化落地獲利明顯

報告期内，第四範式深入推進「AI Agent+世界模型」的落地及應用，充分捕捉企業客戶高價值場景下的AI轉型需求，為企業提供深度綁定業務、工程化落地的AI解決方案（企業級AIOS），而非單點工具。「AI Agent+世界模型」的價值路徑在企業客戶側實現了全面鋪開，實現標杆用戶數90個，較去年同期增長4個；每標杆用戶平均收入為人民幣1798萬元，較去年同期值的增長率高達56.6%。這樣的單客平均收入增長曲線背後，是先知AI平台正在迅速成為企業AI生產力基礎設施的信號。

根據IDC近期發佈的市場份額報告，第四範式在2024年已連續七年穩居中國機器學習平台市場份額第一。

新業務持續探索 「AI+」佈局未來增長曲線

聚焦傳統強勢行業AI落地的同時，第四範式也從未停下在「AI+」新領域的探索腳步。針對「AI+穩定幣」，陸續出台「AI+穩定幣風控&合規解決方案」、「穩定幣底層資產管理解決方案」，與一眾頭部券商積極合作，深入穩定幣生態領域戰略佈局。第四範式還投身「AI+儲能」，聚焦電力交易策略優化和電站智能運維，利用能源行業資料模型積累解決行業痛點。未來公司還將繼續敏銳捕捉前沿趨勢，探索更多「AI+」的可能性，挖掘全新的商業價值與應用場景，為第四範式開闢新的增長曲線，引領人工智能變革潮流，幫助客戶在全球AI產業競爭中佔據更為有利的戰略地位。

生態構建與端側延伸「Phancy」消費電子業務強勢可期

今年正式開啟的「Phancy」消費電子業務同樣表現不俗。作為第四範式將AI能力向端側延伸的重要探索，上半年已經與合作夥伴推出包括智能手錶、智能眼鏡、智能耳機等多款消費電子產品並開啟售賣，未來還將拓展至智能玩具、智能穿戴配飾、具身智能等領域。Phancy將致力於構建完善產品生態圈，讓AI能力真正走入千家萬戶、惠及每一個個體。

更重要的是，第四範式正在逐步構建一個全新的智能終端機設備生態圈。2025年5月，公司宣佈與華為鴻蒙及海思晶片達成深度合作，將公司在端側的AI模型能力與海思高性能、低功耗晶片深度融合，共同打造「AI+作業系統+核心晶片」一體化的智能硬件解決方案，為鴻蒙生態注入強勁創新動力，賦能萬物智聯新時代。同期，第四範式與中科藍訊、杰理科技、博通集成達成戰略合作，將其領先的AI通信晶片與公司的演算法深度融合，為未來更多的消費電子產品提供全棧式的端側AI解決方案，夯實底層技術競爭力。

在戰略展望方面，第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示：「2025年上半年，我們以持續領先的產品與技術實力鞏固了市場地位，以積極開放的生態合作提前佈局未來增長曲線。未來，我們將繼續堅持『技術驅動、客戶價值、生態共贏』的核心戰略，打造驅動企業全面獲利的AI生產力基礎設施，成為AI時代的核心推動者，引領AGI時代的早日到來。我們堅信通過對技術創新的持續投入，公司將始終踏在AI技術探索及商業化落地的浪潮之巔。」

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network