安得智聯遞表港交所：創新業務模式構建穩固行業地位 淨利潤複合年增長率達33.0%

香港，2025年9月5日 - (亞太商訊) - 受生產、流通及末端配送環節對效率提升需求的共同驅動，中國一體化供應鏈物流解決方案的滲透率持續深化，為整個行業帶來了顯著的增長機遇。根據灼識諮詢的資料，中國一體化供應鏈物流解決方案市場規模預計將由2024年的人民幣31,007億元增長至2029年的人民幣46,708億元，複合年增長率為8.5%。

為充分把握這一市場機遇，提升品牌影響力與綜合競爭力，近日，安得智聯供應鏈科技股份有限公司（「安得智聯」或「公司」）正式向港交所遞交上市申請表，中金公司及摩根士丹利為其聯席保薦人。

獨特的「1+3」供應鏈物流模型 全方位滿足客戶多樣化需求

據悉，安得智聯是中國領先的一體化供應鏈物流解決方案提供商，與傳統物流提供商不同，公司通過多年服務美的集團的經營變革，已深度融入產業價值鏈，優先獨創「1+3」供應鏈物流模型，將端到端的物流能力與三大核心解決方案支柱（生產物流、一盤貨統倉統配、最後一公里送裝一體）有機結合，形成了獨特的競爭優勢。

在生產物流領域，安得智聯憑藉其服務7家燈塔工廠的創新實踐，為客戶提供從產前物流到成品儲存於中央分銷中心（CDC）的全流程高效服務。公司的解決方案涵蓋九個核心應用場景，包括供應商管理庫存（「VMI」），產中物流，智能設備，循環取貨物流，集貨倉庫，中間產品CDC，精益製造，數字化及工業園區，全方位滿足客戶多樣化需求。截至2025年6月30日，安得智聯已成功支持超過1,500家企業實現供應鏈的敏捷變革，充分展現了其在生產物流領域的強大實力和行業影響力。

在一盤貨統倉統配領域，安得智聯憑藉其創新的一盤貨統倉統配解決方案，精准管理成品從工廠╱CDC到配送倉的「短鏈」交付流程，並延伸至末端配送，顯著提升供應鏈效率。這一模式通過優化庫存管理，將存貨與消費需求緊密匹配，有效降低庫存水平，加快庫存周轉速度，同時顯著提高市場響應速度，為客戶帶來更高效、更靈活的供應鏈體驗。

在最後一公里送裝一體領域，安得智聯為終端消費者提供覆蓋全國的無縫末端配送及專業安裝一體化服務，一次上門即可完成配送、安裝及其他相關服務，從而提高服務效率。同時，公司通過對真實送裝場景進行數字化建模，最大限度減少配送失敗及重複上門的情況，確保服務的高效與精准。

截至2025年6月30日，安得智聯依託3,500多個活躍的本地化送裝服務網點以及超過77,000名經驗豐富的司機及送裝工程師團隊，已實現最後一公里送裝一體解決方案覆蓋中國100%的鄉鎮。

行業地位穩固 業績強勁增長

獨特、優異的業務模式及服務，讓安得智聯成功構建了穩固的行業地位。根據灼識諮詢的資料，以2024年收入計，公司為中國領先的一體化供應鏈物流解決方案提供商，為中國最大的家電行業一體化供應鏈物流解決方案提供商；同時，公司亦是2024年中國綜合型一體化供應鏈物流解決方案提供商中收入排名第一的生產物流解決方案提供商。

財務方面，於往績記錄期間，安得智聯的業績實現了強勁增長。於2022年、2023年及2024年，公司分別錄得收入人民幣142億元、人民幣162億元及人民幣187億元，複合年增長率達14.8%。於2022年、2023年及2024年，公司的淨利潤分別為人民幣2.15億元、人民幣2.88億元及人民幣3.80億元，複合年增長率為33.0%。2025年上半年，公司實現收入人民幣109億元，同比增加20.2%，實現淨利潤人民幣2.48億元，同比增加21.7%。

今年6月，安得智聯完成了一輪人民幣19億元的融資。其中，海信電子技術認購人民幣15.2億元，天津順和認購人民幣2億元，鐘鼎晟觀、隱山致能及美科啟信等戰略投資者亦投資入股。來自資本市場的青睞，為安得智聯的未來發展注入了強勁動力。

總體而言，安得智聯憑藉優異的業務模式與服務，成功構建了穩固的行業地位，並在財務表現上實現了強勁增長。展望未來，安得智聯有望獲得更多的資源與機遇，从而進一步拓展業務版圖，提升綜合實力，引領一體化供應鏈物流行業的發展潮流，推動公司發展邁上新的高度。

