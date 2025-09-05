Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, September 5, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 5 September 2025, 11:34 HKT/SGT
Share:

來源 HKTDC
Fashion Hong Kong十周年 展現香港時尚探索文化傳承 四個本地品牌創意系列演繹「十年設計：所見？所感？」

香港，2025年9月5日 - (亞太商訊) - 年度時尚盛事 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）首晚（9月3日）舉行的大型時裝匯演 Fashion Hong Kong Runway Show，呈獻四個本地品牌 ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO 及 selfFab. 的創意系列。

今年同時迎來 Fashion Hong Kong海外時裝推廣系列活動十周年，Fashion Hong Kong Runway Show 特別以 「十年設計：所見？所感？」為主題，回顧香港設計師的創作歷程，探索視覺與情感的交織。四位設計師透過創新作品展現個人故事、文化傳承與設計巧思，將「所見」與「所感」交融，為觀眾帶來一場兼具視覺衝擊與情感共鳴的時尚體驗。

匯演獲得一眾業界人士、藝人和時尚愛好者熱烈捧場，出席藝人包括陳凱琳、胡子彤、何啟華、陳海寧等。

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助的亞太區時裝界盛事 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）正於灣仔香港會議展覽中心舉行，展期至9月6日。今屆CENTRESTAGE 匯聚25個國家及地區逾260個本地及海內外品牌參與，品牌數目創歷史新高。展會一連四天免費開放予業界人士及公眾參觀，歡迎本地、內地以及海外訪客親臨參與。

CENTRESTAGE 與香港貿發局香港鐘表展及國際名表薈萃同期舉行，為與會者帶來多元體驗的時尚之旅，入場人士可一站式搜羅品牌服飾及各地名表，期間並會舉辦CENTRESTAGE X Watch & Clock幸運大抽獎。

圖片下載：http://bit.ly/4604T36

出席Fashion Hong Kong Runway Show的藝人

陳凱琳（身穿ANGUS TSUI ）

胡子彤（身穿IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO）

何啟華（身穿 selfFab.）

陳海寧（身穿 selfFab. ）

陳穎妮（身穿ANGUS TSUI ）

P1X3L成員葉振弘 (Marco)（身穿IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO）

何居倬（身穿ARTY:ACTIVE）

張進翹（身穿ANGUS TSUI）

許寶恆（身穿ARTY:ACTIVE）


ANGUS TSUI（設計師Angus Tsui10年系列

品牌：ANGUS TSUI；系列：A Decade of Creating Otherworldly Universe in Fashion

為慶祝品牌成立十周年，設計師回顧歷季經典設計以嶄新手法重新演繹，並以煥然一新的作品為「Xeno」未來太空殖民故事劃上休止符，呈現超現實與未來感交織的視覺盛宴。系列同時貫徹品牌的可持續理念，體現 Angus Tsui 對可持續發展與設計創新的堅持。


ARTY:ACTIVE（設計師Gary Tsang2026春夏時裝系列

品牌：ARTY:ACTIVE；系列：Pulsy Bouncy

以近期流行的街頭跑步風為靈感，系列《Pulsy Bouncy》以嶄新手法將跑步時的流動線條與動感色彩轉化為時尚元素，再結合科幻元素及運動所需的戶外機能，打造出獨具現代感的視覺語言。


IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO（設計師Max TsangChapter 06系列

品牌：IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO；系列：Relics from a Near Future

系列靈感來自電影《A.I.創世者》中的角色 Maya，描繪孤獨旅者在廢墟與荒野中的探索與生存。系列採用石洗與磨損質感呼應時間侵蝕的痕跡，並以功能性剪裁滿足動態所需，呈現破碎未來下的新時尚語言。


selfFab.（設計師Menu Tsai2026春夏時裝系列

品牌：selfFab.；系列：Hybridized Armour: Cultural Codes Reconstructed

系列從軍裝剪裁、足球球衣及19世紀維多利亞時期的服裝輪廓汲取靈感，將制服重構為情感與文化的符碼。透過拼貼迷彩布料、球衣材質與棄置徽章，系列以誇張的輪廓塑造現代化「鎧甲」，為在破碎身份中探索自我的世代提供嶄新表達方式。


CENTRESTAGE展覽詳情：

日期：2025年9月3至6日 (星期三至六)

地點：香港會議展覽中心

日期

CENTERSTAGE開放時間

9月3日至5日 (星期三至五)

上午10時至晚上7時

免費開放予18 歲或以上的業内人士及公眾人士参觀

9月6日 (星期六)

上午10時至下午6時


CENTRESTAGE展會網頁：www.centrestage.com.hk
CENETRESTAGE展會入場預先登記連結：https://bit.ly/3QNzd7M
Fashion Hong Kong網頁https://www.fashionhongkong.com/tc
香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC)網頁：www.fashionally.com/zh-hk/

傳媒聯絡

Best Crew Public Relations & Marketing
鄧麗兒 電話：(852) 3594 6443 電郵：diana.tang@bestcrewpr.com
郭穎軒 電話：(852) 3594 6443 電郵：reni.kwok@bestcrewpr.com

如有需更多資料，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部：

夏妙婷

電話：(852) 2584 4575

電郵：sharon.mt.ha@hktdc.org

黃家欣

電話：(852) 2584 4524

電郵：katy.ky.wong@hktdc.org

香港貿發局新聞中心http://mediaroom.hktdc.com/tc

Fashion Hong Kong簡介

Fashion Hong Kong 是香港貿易發展局推廣香港時裝設計的活動，銳意帶領香港時裝設計師及品牌連繫國際市場，向世界展示香港獨特而多樣的時尚魅力。Fashion Hong Kong自2015年起參與多個重要時裝週及活動，足跡遍佈紐約、倫敦、巴黎、米蘭、哥本哈根、上海、深圳、東京及首爾。

香港貿易發展局簡介

香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會會議商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc

文創產業發展處簡介

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網址：https://www.ccidahk.gov.hk



話題 Press release summary

部門 展会, 时尚服装, 业务, Design & Art, Local Biz
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
HKTDC
Sept 2, 2025, 19:48 HKT/SGT
香港鐘表展及國際名表薈萃今天盛大揭幕 環球名表雲集展現精妙工藝 彰顯香港國際化平台優勢
June 13, 2025, 15:53 HKT/SGT
第八屆貿發局「創業快綫」10間優勝初創誕生
May 27, 2025, 12:34 HKT/SGT
「國際醫療健康周」今日揭開序幕
May 15, 2025, 15:21 HKT/SGT
第四屆「國際醫療健康周」凸顯香港醫健創新優勢
Apr 9, 2025, 19:00 HKT/SGT
智慧照明博覽及春燈展匯聚約15,000名環球買家
Apr 7, 2025, 16:56 HKT/SGT
智慧照明博覽與春季燈飾展今日揭幕
Mar 9, 2025, 13:41 HKT/SGT
珠寶雙展匯聚逾82,000環球買家
Mar 4, 2025, 20:45 HKT/SGT
香港國際珠寶展今日盛大開幕 匯聚環球創新設計
Mar 2, 2025, 22:26 HKT/SGT
香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天開幕 國際珠寶展周二登場
Feb 21, 2025, 19:07 HKT/SGT
四個香港設計師品牌亮相倫敦時裝周
Feb 18, 2025, 23:58 HKT/SGT
貿發局珠寶雙展下月閃爍登場
Jan 16, 2025, 18:33 HKT/SGT
第34屆教育及職業博覽今天盛大開幕
Nov 19, 2024, 22:16 HKT/SGT
第14屆「亞洲物流航運及空運會議」圓滿結束
Nov 11, 2024, 12:43 HKT/SGT
第32屆香港國際眼鏡展圓滿結束
Oct 13, 2024, 17:28 HKT/SGT
秋電展與國際電子組件及生產技術展今日揭幕
Sept 9, 2024, 18:02 HKT/SGT
首屆「香港好物節」圓滿結束
Sept 8, 2024, 15:25 HKT/SGT
香港鐘表展及國際名表薈萃圓滿結束
Aug 13, 2024, 15:50 HKT/SGT
踏上巴黎高訂殿堂香港設計師Robert Wun 首度「回家」呈獻時裝騷
Aug 2, 2024, 21:11 HKT/SGT
香港代表團東盟三國之旅在越南作結 共簽署逾50份合作備忘錄
July 23, 2024, 22:23 HKT/SGT
第34屆香港書展錄得近百萬人次入場 運動及零食展同樣氣氛熾熱 名作家講座大受歡迎
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       