Fashion Hong Kong十周年 展現香港時尚探索文化傳承 四個本地品牌創意系列演繹「十年設計：所見？所感？」



香港，2025年9月5日 - (亞太商訊) - 年度時尚盛事 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）首晚（9月3日）舉行的大型時裝匯演 Fashion Hong Kong Runway Show，呈獻四個本地品牌 ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO 及 selfFab. 的創意系列。 今年同時迎來 Fashion Hong Kong海外時裝推廣系列活動十周年，Fashion Hong Kong Runway Show 特別以 「十年設計：所見？所感？」為主題，回顧香港設計師的創作歷程，探索視覺與情感的交織。四位設計師透過創新作品展現個人故事、文化傳承與設計巧思，將「所見」與「所感」交融，為觀眾帶來一場兼具視覺衝擊與情感共鳴的時尚體驗。 匯演獲得一眾業界人士、藝人和時尚愛好者熱烈捧場，出席藝人包括陳凱琳、胡子彤、何啟華、陳海寧等。 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助的亞太區時裝界盛事 CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）正於灣仔香港會議展覽中心舉行，展期至9月6日。今屆CENTRESTAGE 匯聚25個國家及地區逾260個本地及海內外品牌參與，品牌數目創歷史新高。展會一連四天免費開放予業界人士及公眾參觀，歡迎本地、內地以及海外訪客親臨參與。 CENTRESTAGE 與香港貿發局香港鐘表展及國際名表薈萃同期舉行，為與會者帶來多元體驗的時尚之旅，入場人士可一站式搜羅品牌服飾及各地名表，期間並會舉辦CENTRESTAGE X Watch & Clock幸運大抽獎。 圖片下載：http://bit.ly/4604T36 出席Fashion Hong Kong Runway Show的藝人 陳凱琳（身穿ANGUS TSUI ） 胡子彤（身穿IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO） 何啟華（身穿 selfFab.） 陳海寧（身穿 selfFab. ） 陳穎妮（身穿ANGUS TSUI ） P1X3L成員葉振弘 (Marco)（身穿IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO） 何居倬（身穿ARTY:ACTIVE） 張進翹（身穿ANGUS TSUI） 許寶恆（身穿ARTY:ACTIVE）

ANGUS TSUI（設計師Angus Tsui）10周年系列 品牌：ANGUS TSUI；系列：A Decade of Creating Otherworldly Universe in Fashion 為慶祝品牌成立十周年，設計師回顧歷季經典設計以嶄新手法重新演繹，並以煥然一新的作品為「Xeno」未來太空殖民故事劃上休止符，呈現超現實與未來感交織的視覺盛宴。系列同時貫徹品牌的可持續理念，體現 Angus Tsui 對可持續發展與設計創新的堅持。

ARTY:ACTIVE（設計師Gary Tsang）2026春夏時裝系列 品牌：ARTY:ACTIVE；系列：Pulsy Bouncy 以近期流行的街頭跑步風為靈感，系列《Pulsy Bouncy》以嶄新手法將跑步時的流動線條與動感色彩轉化為時尚元素，再結合科幻元素及運動所需的戶外機能，打造出獨具現代感的視覺語言。

IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO（設計師Max Tsang）Chapter 06系列 品牌：IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO；系列：Relics from a Near Future 系列靈感來自電影《A.I.創世者》中的角色 Maya，描繪孤獨旅者在廢墟與荒野中的探索與生存。系列採用石洗與磨損質感呼應時間侵蝕的痕跡，並以功能性剪裁滿足動態所需，呈現破碎未來下的新時尚語言。

selfFab.（設計師Menu Tsai）2026春夏時裝系列 品牌：selfFab.；系列：Hybridized Armour: Cultural Codes Reconstructed 系列從軍裝剪裁、足球球衣及19世紀維多利亞時期的服裝輪廓汲取靈感，將制服重構為情感與文化的符碼。透過拼貼迷彩布料、球衣材質與棄置徽章，系列以誇張的輪廓塑造現代化「鎧甲」，為在破碎身份中探索自我的世代提供嶄新表達方式。

CENTRESTAGE展覽詳情： 日期：2025年9月3至6日 (星期三至六) 地點：香港會議展覽中心 日期 CENTERSTAGE開放時間 9月3日至5日 (星期三至五) 上午10時至晚上7時 免費開放予18 歲或以上的業内人士及公眾人士参觀 9月6日 (星期六) 上午10時至下午6時

CENTRESTAGE展會網頁：www.centrestage.com.hk

CENETRESTAGE展會入場預先登記連結：https://bit.ly/3QNzd7M

Fashion Hong Kong網頁：https://www.fashionhongkong.com/tc

香港青年時裝設計家創作表演賽(YDC)網頁：www.fashionally.com/zh-hk/ 傳媒聯絡 Best Crew Public Relations & Marketing

