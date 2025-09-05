CBL International發佈2025年中期業績 生物燃料增長強勁 淨虧損減少及毛利率上升



吉隆坡，2025年9月5日 - (亞太商訊) - 萬利集團 （以下簡稱 「 萬利 」 或 「 集團 」 ）之上市實體 CBL International Limited（以下簡稱 「 公司 」 或 「 CBL」 ）（美國納斯達克交易所代碼： BANL），亞太地區知名燃油供應服務商，已於2025年9月2日公布截至2025年6月30日未經審計中期業績。 2025年中期財務及運營亮點 - 收入 為 2.6517億美元，反映公司在多變的宏觀環境下仍維持穩健表現。

- 銷售量增長9.8%，主要受網絡擴充、獲取新客戶及擴展至非集裝箱班輪及生物燃料分部所推動。

- 毛利率於2025年上半年增加至1.02%，反映公司在競爭激烈的環境下維持盈利能力及擴大市場份額的策略見效。

- 淨虧損按年減少38.8% 至99.2萬美元，顯示成本控制及運營效率均有所改善。

- 生物燃料銷售飆升154.7%，主要由按照國際海事組織（IMO) 2023及歐盟海運燃料條例（EU FuelEU Maritime regulations）加快採納可持續船用燃料所推動。

- 全球網絡擴展至65個港口，加強CBL作為全球一站式船用燃料物流平台的地位。

- 現金結餘 543萬美元及5,000萬美元承諾的銀行授信額度提供強大財務靈活性，支持增長及創造股東價值。 財務表現概覽 截至2025年6月30日止六個月，公司報告合併收入為2.6517億美元，較2024年同期的2.7723億美元下降4.4%，主要由於船用燃料價格下跌，但部分被銷售量的增加所抵消，而銷售量增加主要歸因於網絡擴充、贏得新客戶以及擴展至非集裝箱班輪及生物燃料分部。公司強大的網絡亦顯示，公司能有效抵禦海事行業所面對的地緣政治影響。 毛利保持穩定，為271萬美元，銷售量亦增加以應對市場競爭。毛利率由2024年上半年的0.98%改善至2025年上半年的1.02%。利潤率增長反映公司在競爭激烈的環境下維持盈利能力及擴大市場份額的策略見效。 公司於截至2025年6月30日止六個月錄得淨虧損99.2萬美元，較2024年同期的淨虧損162萬美元大幅改善38.8%，主要受惠於公司實施嚴謹的成本管理及運營效率提升措施，促使運營費用由2024年上半年的412萬美元減少17%至342萬美元。 截至2025年6月30日，隨著營運資金管理有所改善，加上銀行信貸額增加至5,000萬美元，現金及現金等價物達到543萬美元，為公司的增長計劃提供更大財務靈活性。 戰略擴張及卓越運營 業務擴充仍然是CBL的主要增長動力。截至2025年6月30日，公司的全球服務網絡已覆蓋65個港口，遍佈亞太區、歐洲、非洲和中美洲。通過把握亞洲區內及歐亞之間替代的貿易航線上增加的需求，此次擴張使CBL能夠有效應對地緣政治動盪，尤其是在紅海及中東地區，以及由美國關稅政策影響引發的全球貿易格局變化。 客戶多元化發展達到重要里程碑，非集裝箱班輪銷售佔收入的36.9%，五大客戶的銷售集中度由2024年上半年的66.7%下降至60.4%。公司持續為全球12大集裝箱班輪公司的其中9家公司提供服務，佔全球集裝箱班輪船隊運力近60%。 此外，受國際海事組織的船舶碳強度指標以及歐盟海運燃料倡議等更嚴格的環境法規所推動，生物燃料銷售需求於2025年上半年按年激增154.7%，銷量上升189.5%，鞏固了CBL在可持續船用燃料方面的領先地位。公司持續引領這一趨勢，在中國、香港和馬來西亞成功推出B24生物燃料後，又於2025年在新加坡成功推出。B24生物燃料包含76%的常規燃料和24%的食用油甲酯，與傳統的船用燃料相比，可減少20%的溫室氣體排放。 更為嚴格的環境法規及行業重塑 儘管美國貿易政策、油價及地緣政治風險難以預測，但CBL仍對前景保持審慎樂觀，儘管更多不確定因素可能會影響公司某一特定時期的經營業績。鑒於紅海局勢持續不穩定，船隻繞道好望角，CBL瞄準改航船隻增加的需求，確保公司的戰略供應鏈能夠滿足這些需求，以維持產品的穩定性並把握航線中斷所帶來的機遇。 隨著更為嚴格的環境法規重塑航運業，行業正在加快採用生物燃料及其他可持續船用燃料。諮詢機構Exactitude Consultancy預測，由於對生物燃料的需求預計將急劇攀升，綠色船用燃料市場在2023年至2030年期間的複合年增長率達50.4%。憑藉早期進入可持續燃料領域的優勢，CBL正擴大其生物燃料供應鏈，探索液化天然氣和甲醇的發展機遇，致力實現增長，同時在亞太、歐洲及其他主要市場幫助客戶達成的日益嚴苛的脫碳目標。 管理層總結及未來展望 公司董事長兼首席執行官謝威廉博士表示：「我們上半年的業績突顯了集團的重大戰略進展。儘管宏觀環境充滿挑戰，但我們仍成功擴展全球網絡，以三位數的增長態勢加速生物燃料轉型，使淨虧損減少近40%。這些成就突顯了我們的抵禦能力、營運紀律及對長期增長的信心。隨著法規收緊以及客戶對可持續船用燃料的需求加速增長，CBL作為市場先行者，憑藉ISCC認證和供應合作夥伴關係，具備獨特的優勢引領市場轉型。我們將繼續專注執行策略，以實現盈利增長及長期股東價值。」 展望 展望未來，CBL預期將： - 以監管支持及客戶采納作為推動，進一步擴大其生物燃料供應鏈，探索液化天然氣和甲醇的發展機會。

- 繼續擴大港口覆蓋範圍以加強全球互聯互通。

- 維持嚴謹的成本管理，並利用財務靈活性，投資於可持續燃料及潛在股東回報計劃。 網絡直播詳情 CBL International Limited（納斯達克：BANL）誠邀您參加線上發布會，就公司截至2025年6月30日六個月財務業績作出討論。 活動： 2025年中期業績線上發布會 日期和時間： 2025年9月15日（星期一）美國東部時間晚上10:00-11:00 2025年9月16日（星期二）馬來西亞時間/香港時間上午10:00-11:00 網路直播詳情： 線上發布會可通過以下鏈接觀看直播。 網絡廣播鏈接：https：//webcast.roadshowchina.cn/k8WDrn 關於萬利集團 萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務，遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋65個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。 如欲瞭解更多信息，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。 前瞻性聲明 本公吿中的某些陳述並非歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「計劃」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」、「潛力」、「預測」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味著陳述並非前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。這些信息涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及BANL管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供幫助目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況不在BANL的控制範圍內。一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、燃料價格及關稅、市場、金融、政治、法律環境、地緣政治及其他導致燃料價格發生重大變化的事件的影響。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向SEC提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。 如需更多資訊，請聯繫： CBL International Limited

電郵：investors@banle-intl.com 縱橫財經公關顧問有限公司

鄭松雪 電話：(852) 2864 4857

歐陽蔚雯 電話：(852) 2114 4913

電郵：sprg_cbl@sprg.com.hk



