一邦主辦《影視交易新篇章：Web3 × DMP 重塑跨界別產業鏈》



香港, 2025年9月4日 - (亞太商訊) – 由香港特別行政區政府支持成立的獨立非營利仲裁調解機構一邦國際網上仲調中心(「一邦」)主辦的《影視交易新篇章：Web3 × DMP 重塑跨界別產業鏈》合作協議簽署(MOU)儀式暨專題研討會，今日完滿落幕。是次活動邀請到來自不同行業的專家擔任演講嘉賓及專題研討會成員，吸引近百名專業人士、高管等參與，一同見證簽署落實MOU及探索影視交易新格局。 活動由一邦主席蘇紹聰博士主持開幕，並邀得香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士致歡迎辭，與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部副部長張玉梅女士，一同見證一邦與香港電台、香港電影後期專業人員協會及亞太文化創意產業總會簽署合作備忘錄，落實攜手推動法律科技在影視文化產業中的應用。張副司長於歡迎致辭中表示，香港作為亞太區重要的影視製作中心之一，亦是連接內地與國際市場的「超級連絡人」。為推動產業健康發展，律政司持續推動法律科技應用與爭議解決機制發展，通過多項政策與措施完善法律支援框架，助力行業創新；同時，一邦交易促成平台作為業界應對挑戰的重要工具，為影視界提供更便捷的合作洽談渠道與更高效的法律權益保障，長遠支撐產業穩健發展。 《CEPA》促進中港影視業互聯互通 吸引國際資金走進來、產業走出去 國家積極修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》(《CEPA》)，加速推動中港兩地影視合作新常態。一邦董事兼立法會議員吳傑莊博士於主旨發言時分享見解，闡析最新修訂的CEPA如何重塑並協助兩地影視文化產業升級發展。吳博士指，CEPA為香港及內地影視產業注入核心動力。香港通過合拍劇可享國產劇待遇，獲放寬市場准入，實現從創作、製作、投資到發行放映的全產業鏈佈局提升，而取消創作團隊限制等措施，亦有助保障香港影視創作的自由度與獨特性﹔在此框架下，中國內地的資本可透過香港這國際平台，加快國際合作與項目開發。這種深度融合促進了人才、資金與項目的雙向流動，大額度開放香港影視業進入內地市場的渠道及增加國際資本與技術進入的潛力，同時透過Web3技術協助內地影視企業拓展國際市場。 法律科技與Web3協同應用 重塑影視產業全產業鏈 在題為《鏈上合作 X 法治保障：Web3 世代下香港影視文化產業的數碼轉型之路》的專題研討會上，一邦署理行政總裁梁振聲先生、北京大成(上海)律師事務所高級合夥人黃開軍律師、張淑姬趙之威律師行合夥人趙之威律師、亞太文化創意產業總會榮譽會長馬維業先生、亞洲區塊鏈學會會長蔡志川博士及香港知識產權顧問有限公司合夥人劉帥賢博士，圍繞 Web3 時代下影視產業的數碼轉型與跨境合作展開深入交流。講者指出Web3 技術為影視行業帶來的結構性衝擊，並分析業界在技術適應與跨境協作中常見的阻力與爭議。其中強調，法律科技有助強化中港兩地的版權保護，而Web3 對產業鏈帶來去中介化、智能合約應用等，是構建可信交易環境、提升跨境影視合約與風險管理效率的核心。討論提到區塊鏈重塑影視產業的協作模式，強調交易促成平台在轉型與避免爭議中的角色，其中說明透過一邦的交易促成平台(DMP)及一邦線上爭議解決(ODR)平台，業界可利用智慧合約、區塊鏈存證等工具，為影視合作提供線上無縫銜接的交易與法律保障，高效對接跨境市場交易及化解跨境協作中常見的版權與合約爭議，藉此鞏固香港作為中外影視文化合作橋樑的地位，並凸顯科技與法律結合在推動產業創新、保障權益與提升合作效率方面的關鍵作用。 一邦主席蘇紹聰博士表示：「一邦非常榮幸與各影視、文創機構簽署合作協議，共同為影視文創業界構建集高效、專業、安全於一身的一站式跨法域線上『技術＋法律』解決方案平台，透過法律科技和Web3區塊鏈技術，協助企業有效對接資源與夥伴，釐清合約條款配置，並於需要時提供數碼爭議解決方案，攜手打造全球首個具有國際影響力的『影視 x Web3x法律科技』融合生態，啟動香港Web3文創領域的戰略布局。未來，我們期望有更多來自不同地區的影視、文創業界加入完善我們的生態圈，持續拓展影視文創產業跨地區健康發展與合作。」 一邦於去年11月與橫店影視產業協會及東陽市法學會簽署「影視行業涉外爭議解決合作備忘錄」，並於今年3月參與香港國際影視展，一直積極向影視業界推廣DMP及ODR平台，實現其致力於推動跨境跨媒體健康協同發展的承諾。憑藉是次與香港影視文化機構簽署合作協議的基礎，以及國家利好政策的支持，一邦期望透過自家平台，爲兩地影視文化產業合作帶來源源不絕的新機遇，促進產業深度融合與創新發展。 圖片說明 一邦主席蘇紹聰博士主持開幕。 香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士致歡迎辭。 一邦董事兼立法會議員吳傑莊博士於會上發表主旨演說。 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部副部長張玉梅女士(左三)及香港特別行政區律政司副司長張國鈞博士(右三)，一同見證一邦主席蘇紹聰博士(右二)與香港電台廣播處長關婉儀女士(左二)、香港電影後期專業人員協會副會長馬文現先生(左一)，以及亞太文化創意產業總會會長林明慧女士(右一)簽署合作協議。 （從左到右）北京大成(上海)律師事務所高級合夥人黃開軍律師、張淑姬趙之威律師行合夥人趙之威律師、亞太文化創意產業總會榮譽會長馬維業先生、一邦署理行政總裁梁振聲先生、亞洲區塊鏈學會會長蔡志川博士及香港知識產權顧問有限公司合夥人劉帥賢博士，於專題研討會上圍繞 Web3 時代下影視產業的數碼轉型與跨境合作展開深入交流。 一邦董事會成員兼市場推廣工作組主席龔海欣律師致閉幕詞。 關於一邦國際網上仲調中心 一邦國際網上仲調中心(一邦)是一家非營利機構，於2018 年獲亞洲國際法律研究院、香港大律師公會及香港律師會支持而成立。旨在利用創新技術，提升香港的仲裁和調解服務水平，利用創新技術構建能力，滿足正在迅速增長的跨境網上爭議解決及交易服務需求，使香港成為法律科技中心和樞紐。一邦致力與國際組織和專業團體，包括亞太經合作組織(APEC)、東南亞國家聯盟(ASEAN)、一帶一路沿線國家及其他地區開展合作，為避免和解決國際商業爭議作出貢獻。 一邦通過包括區塊鏈、人工智能、軟件機械人和雲端等最新技術，開發網上爭議解決(ODR)平台及交易促成平台(DMP)；同時非常重視網絡安全和信息私隱，保護平台內和相關信息的安全。 如需更多信息，請瀏覽機構官方網站、LinkedIn及官方微信公眾號(一邦)。



話題 Press release summary



部門 Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

