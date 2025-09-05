海通恒信中期業績發佈：強化內外部資源整合 資產總額超千億

香港，2025年9月4日 - (亞太商訊) - 融資租賃行業是現代金融體系的重要組成部分，對擴大投資、拉動內需、緩解企業資金壓力及促進經濟穩定增長具有重要意義。海通恒信（1905.HK）作為一家穩健發展的中國大型融資租賃公司、中國領先的證券公司國泰海通證券的重要控股子公司，多年來團圍繞金融服務國家戰略和實體經濟主線，形成了獨具券商特色的資源與資產協調配置，規模與收益持續均衡增長的發展優勢。

近日，海通恒信發佈2025年中期業績，數據顯示，2025年上半年，公司實現收入總額及其他收入、收益人民幣3,520.8百萬元，實現期間溢利人民幣784.9百萬元。截至2025年6月30日，公司資產總額為人民幣111,131.4百萬元，權益總額為人民幣20,372.9百萬元。憑藉良好的經營業績和管理成效，海通恒信獲上海市「2024黃浦經濟高質量發展百強獎」，凸顯強勁的發展態勢與雄厚的資本實力。

深入推動業務協同聯動 鍛造長期競爭力

2025年上半年，海通恒信積極對接國泰海通證券全新治理體系和經營管理要求，強化與母公司間協同聯動發展。公司借其「投行—投資—投研」體系，提升產業化研究能力，融入集團企業客戶服務體系，深化證券與租賃戰略協同，滿足客戶多元需求。同時，積極搭建高效協同基礎，探索可行的「投行+融資租賃」「投資+融資租賃」方案，圍繞企業全生命週期創新模式，在資源共享等方面形成合力，鍛造長期競爭力。

此外，海通恒信高度重視行業間交流，持續拓寬產業間合作。2025年上半年，公司受邀參加長三角G60科創走廊ESG發展聯盟首屆會員大會暨企業ESG實踐交流研討會、2025陸家嘴論壇、第二屆融資租賃資產證券化高質量發展大會、第三屆上海綠色低碳技術創新大賽優秀項目展示報告會，成功舉辦「電動貴州」綠色物流主題產業沙龍，積極協助上海聯合產權交易所推動融資租賃行業租賃資產流轉，不斷提升外部合作能級，深化推動業務轉型發展。

憑藉卓越的表現，海通恒信榮膺由上海綠色金融服務平台頒發的「綠色效益傑出行動機構獎」，申報的多個融資租賃項目同時獲評「綠色效益貢獻獎」，彰顯行業標杆影響力。

積極履行企業社會責任 屢獲殊榮備受行業認可

在保持業務穩步發展的同時，海通恒信積極履行企業社會責任，進一步擦亮海通恆信「恆初心」公益品牌。2025年上半年，公司開展「青春接力，愛心傳遞」公益活動，為社區困難家庭送去溫暖；參與上海市黃浦區「第一聲問候」公益活動，捐款幫扶困難青少年。

秉持「恒久互信，融聚未來」為可持續發展理念，確立「恒、和、信」為可持續發展三大支柱，海通恆信明確目標路徑，協同各方共創價值。公司持續鞏固ESG管治架構，細化分工、強化協同，ESG管理體系穩健運行。此外，公司緊跟ESG監管與披露要求，以全面且不斷完善的ESG管理推動可持續經營，追求卓越效益與豐富社會價值共同實現。得益於在ESG領域的優異表現和持續努力，海通恒信備受行業認可，成功獲評Wind ESG 2024年度A評級，國內多項主流ESG評級居行業前列。

綜合來看，2025年上半年，海通恒信在業績增長、協同創新、社會責任履行以及ESG管理等多方面齊頭並進，展現出強大的綜合實力與蓬勃的發展活力。未來，隨著金融市場的持續變革與國家產業化轉型向縱深發展，公司將憑藉其深厚的行業積澱、前瞻的戰略佈局和高效的執行能力，繼續在融資租賃領域深耕細作，不斷拓展業務邊界，提升服務品質，為國家戰略落地和實體經濟高質量發展注入源源不斷的動力，為經濟社會創造更大價值。

