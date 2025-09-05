極智嘉中報亮眼：經調整EBITDA首次轉正 機器人巨頭有望率先盈利

香港，2025年9月4日 - (亞太商訊) - 2025年以來，港股機器人概念持續升溫，板塊整體估值與交投活躍度顯著提升。資本市場的熱情背後，是行業商業化加速落地的共識。作為港股收入最高的機器人企業，極智嘉（2590.HK）中期業績不負眾望——營收、毛利及訂單均高速增長，經調整EBITDA首次轉正，邁入價值兌現新階段。

中報發布後，市場反應熱烈，極智嘉股價單日漲幅超 8%，創上市新高招銀國際與德意志銀行重申「買入」評級，大摩上調目標價至 28.3 元。德意志銀行指出，公司上半年業績表現穩健；考量到下半年季節性銷售額偏高，且歷來下半年獲利能力優於上半年，預測 2025 年經調整淨利潤為 2.03 億元。招銀國際則認為，具身智能新業務將是推動獲利與估值的重要驅動力，2025 年至 2027 年的收入複合年增長率約為 34.7%。

作為全球倉儲履約機器人解決方案的領軍者，極智嘉正憑藉持續兌現的業績、清晰的商業化模型，為機器人板塊注入更多確定性，成為港股To B機器人領域最具投資價值的標杆企業之一。

營收利潤雙升，進入可持續的盈利週期

從中期業績來看，極智嘉正實現從規模擴張向價值兌現的關鍵跨越。2025年上半年，極智嘉實現營收10.25億元，同比增長31.0%；毛利3.60億元，同比增長43.1%。盈利能力進一步改善，整體毛利率達到35.1%，同比提升了3個百分點。

最受資本市場關注的是，公司經調整EBITDA 首次轉正，達到1162.1萬元，意味著其不僅僅是依靠訂單增長驅動規模提升，而是開始進入可持續的盈利週期。

對比仍處於虧損階段的同行，極智嘉率先跑通盈利模型，稀缺性與投資價值凸顯。隨著規模效應的進一步釋放，公司未來在利潤端有望釋放更強的彈性。

穩居全球龍頭，訂單與客戶持續突破

新簽訂單方面，極智嘉再創佳績，新簽訂單 17.60 億元，同比增長30.1%，其中在雜貨零售、食品飲料行業取得重大進展，最大單筆訂單額超億元。並與全球製造業龍頭西門子、美國 3PL 巨頭Ship8、歐洲供應鏈領軍企業日郵物流、南非電商巨頭Takealot和亞太知名電商平台 YesAsia 等合作，在世界各地打造了多個創新性的標杆項目，推動全球智慧物流進程。

極智嘉已連續 6 年穩居全球倉儲履約機器人解決方案市場第一，業務已覆蓋全球 40 多個國家和地區，服務超過 850 家企業客戶，並在歐美等高端市場穩居領導地位。2025 年上半年，極智嘉海外市場 AMR 收入占比進一步提升，達到 79.5%。

業務拓展方面，極智嘉上半年新增超60家終端客戶，新增超過40家渠道夥伴，包括神州數碼等龍頭企業，進一步強化了其在全球市場的覆蓋力與滲透力。通過持續深化大客戶合作與方案認可，極智嘉客戶復購率超80%，展現出強勁的商業化能力和持續成長的市場韌性。

極智嘉攜手上海西門子開關：超百台、六種機器人協同作業，首次實現全流程機器人作業閉環

AI+機器人深度融合，具身智能開啟新增長曲線

技術創新是極智嘉保持領先的核心密碼。公司已構建「AI算法+機器人技術」的全棧AI技術架構，打造了包括Hyper+核心算法平台和Robot Matrix通用技術平台在內的技術矩陣，能支持超過5,000台機器人的集群調度，為其商業化閉環提供堅實的技術支撐。

基於長期技術積累，極智嘉於近期正式推出通用機械臂操作技術方案以及全球首個倉儲場景專用具身智能基座模型Geek+ Brain，其中Geek+ Brain 為極智嘉通用倉儲機器人提供「超級大腦」，而通用機械臂操作技術方新方案则首次在業內實現了全品類、全場景的高適應性自動揀貨，有效破解倉儲超大規模商品揀選難題，為倉儲智能化帶來革命性突破。

憑藉從移動機器人到機械臂應用的延伸，極智嘉將技術版圖拓展至具身智能領域。隨著其技術方案從單點突破到場景通用，再到生態共建的推進，極智嘉有望成為全球倉儲具身智能生態的主導者，為業績增長開啟全新引擎。

從業績層面的營收增長與盈利拐點，到全球化佈局的不斷突破，再到技術驅動下具身智能的落地，極智嘉正構建起「商業化+全球化+技術壁壘」的立體增長模式，資本市場認可度不斷提升。自上市以來，中信證券、招銀國際、國信證券、光大銀行、大摩、德銀、興業證券等多家機構發佈研報，看好極智嘉未來發展前景。隨著其AI與具身智能的落地應用逐步擴寬，極智嘉有望開啟新一輪成長週期，成為港股市場最具長期投資價值的科技企業之一。

