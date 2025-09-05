U.S. Polo Assn. 慶祝成為 2025 年太平洋海岸公開賽歷史性冠名贊助商——聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部

聖塔巴巴拉，加利福尼亞州和西棕櫚灘，佛羅里達州, 2025年9月4日 - (亞太商訊) - 作為美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌， U.S. Polo Assn. 於上週末隆重慶祝一個重要里程碑——成為 2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公開賽 的冠名贊助商。賽事於 8 月 15 日至 31 日在標誌性的 聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部 舉行。這項享有盛譽的錦標賽，被譽為 西海岸馬球的明珠，匯聚了頂級球員，並吸引創紀錄的觀眾，成為馬球運動中最具影響力和最受矚目的盛事之一。

U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公開賽 (照片來源：Michelle Lauren)

U.S. Polo Assn. 首次成為 2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公開賽的冠名贊助商。這項賽事可追溯至 1908 年，是全球最古老、最受尊崇的馬球錦標賽之一。作為更廣泛合作夥伴關係的一部分，U.S. Polo Assn. 還在 2025 賽季擔任 聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部的官方服裝品牌及球場贊助商，並將雙方的合作延續至第八個年頭。

USPA Global 負責管理價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌的總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 多年來一直自豪地支持太平洋海岸公開賽，作為世界上歷史最悠久、最具聲望的賽事之一，今年我們非常激動能夠成為太平洋海岸公開賽的冠名贊助商。” 他補充道：“我們與聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部長期以來作為官方服裝品牌和球場贊助商所建立的合作關係，使 U.S. Polo Assn. 擁有了一個絕佳的機會，能夠在這場卓越的賽事中，與馬球運動員、球迷以及聖塔芭芭拉社區一起，共同慶祝品牌與馬球運動及其傳承之間真實而深厚的聯繫。”

在整個賽事期間，U.S. Polo Assn. 舉辦了多場品牌互動活動，並推出了 2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公開賽的獨家紀念商品，既可在聖塔芭芭拉俱樂部精品店現場購買，也可在 uspashop.com 線上選購。該運動品牌還與聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部的合作夥伴共同打造生活方式及社交媒體內容，進一步彰顯馬球運動、時尚與加州文化之間真實而緊密的聯繫。

本屆賽事匯聚了頂尖運動員陣容，其中包括 U.S. Polo Assn. 品牌大使 Nico Escobar，他代表 La Karina 隊出戰。在一場扣人心弦的決賽中，La Karina 以 12 比 10 擊敗 Carbenella，贏得隊史首個太平洋海岸公開賽冠軍。La Karina 的 Felipe “Pipe” Vercellino 表現極其出色，全場攻入 12 球中的 9 球，榮獲最有價值球員（MVP）稱號。

聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部董事會主席 Henry Walker 表示：“U.S. Polo Assn. 品牌不斷提升這項享有盛譽的太平洋海岸公開賽的運動體驗，無論是對球員、球迷還是對我們的社區而言。U.S. Polo Assn. 與聖塔芭芭拉馬球與網球俱樂部之間長期的合作關係，是真正見證了我們對馬球運動共同的熱情。”

2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公開賽依然是西海岸馬球最令人渴望的榮譽，象徵著傳統、卓越與競技精神。在 U.S. Polo Assn. 的冠名贊助下，今年的賽事不僅提升了比賽水平，也為球迷與球員帶來了更豐富的生活方式與賽事體驗。

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。 U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。透過與美國 ESPN、歐洲的 TNT 和印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 為 USPA 子公司，負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。要了解更多資訊，請造訪 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜尋 Global Polo。

聯絡資訊

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

來源: U.S. Polo Assn.

