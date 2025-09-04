「十五五」規劃出台在即 捕捉環保能源領域機遇

香港，2025年9月4日 - (亞太商訊) - 在可持續發展及應對氣候變化的理念推進下，全球各國皆將發展潔淨能源定調為重要國策。中國更為全球主要國家中，大力發展低碳環保能源的有力行動者，國家領導層更多次強調「綠水青山就是金山銀山」，以2030年實現「碳達峰」與2060年「碳中和」作為指導目標，而將於明年開局的「十五五」規劃，環保能源領域將續會迎來重要發展機遇。

今年7月初，國家國務院新聞辦舉辦發佈會，回顧簡介「十四五」內近5年的發展成果。當中綠色發展方面，期內新能源發電裝機規模歷史性超過煤電，建成了全球最大清潔發電體系，至今年5月底可再生能源發電裝機達20.9億千瓦，較「十三五」末的9.34億千瓦，翻了一倍多。全國每用3度電就有1度是綠電，展望比例還會提高。

此外，國家堅定履行「雙碳」承諾，2024年單位GDP（國內生產總值）能耗較「十三五」末降低11.6%，相當於減少11億噸二氧化碳排放量。從資源利用方面來看，2024年，主要資源産出率較「十三五」末提高約12%，全國焚燒處理生活垃圾2.68億噸，較「十三五」末增長83.6%。

有趣的是，除了水處理概念股估值修復外，隨着垃圾焚燒處理領域相關運營資產被低估，以及焚燒效能以至產能不斷增長的情況，重回投資市場的眼簾，環保板塊輪動的劇目亦有機會愈演愈烈。

早在今年3月已制定其「十五五」戰略發展預規劃，明確「兩化一型」（科技化、國際化、生態型）發展方向的光大環境(00257.HK)為全球最大垃圾發電投資運營商，設計日處理生活垃圾能力超過16萬噸。作為環境綜合治理服務商龍頭，集團於環保產業具廣泛佈局，涵蓋固廢、泛水、清潔能源三大核心領域。展望中共中央政治局將於10月召開第二十屆「四中全會」，研究「十五五」規劃建議，預期國家將進一步優化綠色產業於開發、製造、利用等的政策空間，以鞏固深化「十四五」期間所取得的戰略成果及良好發展勢頭。

內地反內捲有利綠能產業

再者，內地近期開始吹起「反內捲」風，國家部門除督促各大電商平台停止「內捲式」惡意競爭，於綠能產業面上，有報道指工信部早前召開會議，與光伏業界探索反內捲實施細則，估算風氣所及，將有效提升整體產業推動落後產能有序退出的意識，有利於綠能產業的經營環境，及加強各細分領域頭部企業的優勢，包括作為固廢龍頭的光大環境。

至於相較各綠能細分領域的龍頭H股，光大環境股價自今年4月築起平穩升軌，並於績後上月下旬再刷新52周新高見4.58元，走勢相對其他光伏龍頭、風電龍頭及綜合大型電企標的來得穩健。相對而言，光大環境2025年擬派的中期息則由2024年同期的14仙增加至15仙，派息比率為42%，按年增加7個百分點；股息率近5.3厘，減息周期料即將展開，預期光大環境可憑藉其公用股的定位，吸引投資高息股的資金泊入，利好後市表現。此外，集團財務狀況健康，截至2025年6月底，手持現金88.42億元，較2024年底約80.42億元，增加10%，並將綜合資金成本控製在較低水平，負債水平合理。

光大環境公用股屬性 利好好市表現

2025年上半年，光大環境業務分佈已拓展至國內25個省（市）、自治區及1個特別行政區；海外市場佈局德國、波蘭、越南、烏茲別克斯坦等16個國家；投資落實的環保項目共604個，總投資約1643.07億元人民幣。

期內，集團核心業務板塊環保能源持續聚焦固廢業務領域、完善垃圾發電產業鏈佈局，更於烏茲別克斯坦落實兩個垃圾發電項目，取得中亞市場的業務突破。營運面上，垃圾發電項目平均每噸入爐垃圾發電量約460千瓦時，按年增長3%；綜合廠用電率約14.7%，按年降0.3個百分點，對外供應蒸汽量按年增長39%。

截至2025年6月底，集團共投資落實項目286個，總投資約1012.28億元人民幣；同時新簽署多項輕資產業務，涵蓋垃圾分類、環衛一體化、供熱供汽等領域，合同總額約1.61億元人民幣，新增設計規模為日處理生活垃圾3000噸。

光大綠色環保在生物質高值化利用重要突破

光大環境旗下光大水務(01857.HK)作為環保水務業務於今年上半年同樣於輕資產業務有着更多的佈局，業務涵蓋工業廢水處理、設備供貨、工藝包等領域，佈局於湖北、江蘇、浙江等省份及泰國市場；今年上半年，新承接各類輕資產業務，合同總額約6000萬元人民幣，新增設計規模為日處理工業廢水1萬立方米。

至於光大環境之綠色環保板塊光大綠色環保(01257.HK)，在今年上半年拓展首個生物天然氣項目，以生物質高值化利用技術提供天然氣，標誌著光大綠色環保在生物質高值化利用領域的重要突破。光大綠色環保作為光大環境的綠色環保板塊，此板塊業務專注於生物質綜合利用、危固廢處置、環境修復、光伏發電、風電等新能源領域。上半年新簽署3項環境修復服務，合同總額約1.28億元人民幣。新增設計規模為年處理生物質原材料5萬噸、年供生物質天然氣1,000萬標準立方米。

綜合2025年上半年，集團共投資落實4個新項目，總投資約23.96億元人民幣；新簽署輕資產業務合同總額約5.2億元人民幣，新增業務類別涵蓋沼氣提純、移動儲能、滲濾液處理、設備採購、技術服務、環境修復等領域。

於宏觀環保產業層面上，受惠國家科研實力日益提升帶動，以新能源汽車、鋰電池、光伏產品為代表的「新三樣」成為內地火熱的出口產業，而三者皆與環保綠能相關，足以反映國家在能源轉型上的貢獻及科技實力。

自研環保裝備加速出海機遇

光大環境於其中期業績上亦展示了其科技實力。在研發領域上，光大環境推動技術創新的取態亦進取積極，當中裝備製造板塊除於國內市場深耕小型化垃圾焚燒技術，境外亦簽署泰國高能焚燒爐及印度撈渣機供貨合同，及中標馬來西亞蘭卡威一期改造項目，推動自主研發環保裝備加速出海。今年上半年，集團裝備雲服智能平台更正式上線，截今年6月底，平台註冊用戶約600家。

此外，環境研究院作為光大環境科技研發創新的引擎，於2025年上半年推進飛灰資源化利用技術實現工藝突破，及一系列技術成果轉化，其中，厭氧氨氧化系統已在集團浙江寧海垃圾發電項目調試成功，為下一步加大成果轉化力度奠定良好基礎。

環保行業在淡出資本市場目光後，隨着運營資產被低估、等因素推動下，整個板塊正重回市場目光中；部份具備穩健現金流公用股屬性的優質資產，比如股息率持續勝過行業平均水平的光大環境，其核心業務如垃圾焚燒步入運營為王的階段，其穩健派息的優勢亦有望延續下，這類資產的後續估值修復空間，可以多加留意。

