Magnum Opus Resorts 啟動國際建築設計大賽，打造哥斯達黎加標誌性度假靜修地



邁阿密海灘，佛羅里達州, 2025年9月4日 - (亞太商訊) - 由資深行業高管創立的豪華酒店公司 Magnum Opus Resorts 宣布正式啟動其國際建築設計大賽。此次邀請旨在挑戰全球 visionary 建築師，設計一座獨一無二的 8–10 間客房精品度假靜修地，坐落於哥斯大黎加太平洋海岸 8 英畝未經開發的原生態土地。該地以鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林、全景式海洋景觀、豐富的自然資源以及對負責任生態旅遊的堅持而聞名。 度假靜修地將建於 高出太平洋純淨海灘 600 英尺的私人山頂，將成為不同於任何現有酒店的存在。這裡被認為可提供 全哥斯大黎加最令人屏息的 360 度景觀，並將被設計為 專屬整棟包租體驗 的場所。它將成為一個兼具身體、情感與建築高度的聖地，專為尋求 私密、靈感與轉化 的私人群體打造。該項目的願景是 在國際設計期刊中獲得認可，並樹立跨時代建築創新的全新標杆。 因高度關注而延長截止日期 註冊截止日期： 2025年9月20日（星期六） 美國東部時間晚10:00

2025年9月20日（星期六） 美國東部時間晚10:00 概念提交截止日期： 2025年10月25日（星期六） 美國東部時間晚10:00

2025年10月25日（星期六） 美國東部時間晚10:00 獲獎公告：2025年11月15日（星期六） 美國東部時間中午12:00 競賽亮點 項目範圍： 設計一座 8–10 間客房的豪華靜修度假地，僅限整棟包租使用（不按單個房間出租）。

設計一座 8–10 間客房的豪華靜修度假地，僅限整棟包租使用（不按單個房間出租）。 客群画像： 名人、高管、引領潮流者及追求私密與沉浸式自然體驗的高端旅行者。

名人、高管、引領潮流者及追求私密與沉浸式自然體驗的高端旅行者。 願景與支持： 項目已獲全額融資，設計必須與自然無縫融合，同時保持建造的可負擔性，並力求獲得全球設計界的讚譽。

項目已獲全額融資，設計必須與自然無縫融合，同時保持建造的可負擔性，並力求獲得全球設計界的讚譽。 獎項： 2000 美元酬金，並有機會在 專業服務合同 下獲得完整設計委託。

2000 美元酬金，並有機會在 專業服務合同 下獲得完整設計委託。 設計要求：參賽作品必須包括概念草圖 / 體量圖、闡釋設計理念的敘述說明、情緒板，以及由參賽者自行決定的可選視覺化呈現。詳細資訊請見：https://www.magnumopusresorts.com/the-competition 評審標準 建築原創性與遠見

與自然環境的融合度

概念清晰度與設計語言

具備成本意識且可實施的方案

與變革性賓客體驗的契合度 如何參與 本次 全球競賽 面向建築師、設計師及設計公司開放——無論個人還是團隊皆可參賽。對國籍、年齡或專業背景均無限制，且無需報名費。 立即註冊並獲取完整競賽簡章：www.magnumopusresorts.com/the-competition 關於 Magnum Opus Resorts 總部位於邁阿密海灘的酒店公司 Magnum Opus Resorts，正在通過優先強調 變革性體驗 的靜修度假地，重新定義精品奢華。公司由擁有深厚酒店管理與金融背景的領導團隊創立，其位於哥斯大黎加的首個靜修度假地因其 卓越的自然美景、獨特的精神能量以及無與倫比的 360 度全景視野 而被選址。 媒體聯絡:

Max Frank

Max@magnumopusresorts.com 來源: Magnum Opus Resorts



