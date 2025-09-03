交易寶首推「AbbyPay」免POS終端電子收款方案



香港，2025年9月3日 - (亞太商訊) - 在數碼科技高速發展及盛事經濟推動下，電子支付已成為香港及內地消費場景的主流消費方式。根據《Digital 2025（香港）》報告1顯示， 2024年香港使用電子支付人數達578萬，同比增長14.0%。其中，37.1%的用戶每月使用流動支付服務。此外，45%的消費品電商交易經由手機完成付款，充分反映流動支付需求旺盛。 交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」） 植根香港，專注於金融雲支付處理及收單服務，於2025年9月2日（星期二）參與亞洲餐飲廚藝協會主辦的「名廚之最推介餐廳 (The Best of the Best Masterchef Recommendation Restaurant – BOBM) 2025」頒獎典禮。是次頒獎典禮不僅表彰香港、澳門及內地餐飲業界的卓越成就，更為餐飲及相關行業提供重要交流平台，以探討未來發展趨勢。 活動上，交易寶正式發佈及推出旗下品牌產品 –「AbbyPay」免POS終端電子收款方案。針對當前業界經營痛點，「AbbyPay」協助餐飲零售等行業加速交易處理速度，節省營運成本，並把握盛事經濟帶來的新機遇。與此同時，「AbbyPay」可為內地餐飲品牌提供靈活、安全及高效的收款支援，加快進駐步伐。 PCG於「名廚之最推介餐廳 (The Best of the Best Masterchef Recommendation Restaurant – BOBM) 2025」頒獎典禮正式發佈「AbbyPay」免POS終端電子收款方案 PCG團隊與亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華合照 「AbbyPay」：免 POS 終端的新世代支付方案 實現隨時隨地收款 「AbbyPay」應用程式以 SoftPOS 技術為基礎，讓任何支援 NFC 的 Android 智能手機（iOS版本稍後推出）瞬間化身收款工具，免去傳統 POS 終端的高昂投資、複雜操作及維護支出。傳統POS終端在香港需要高昂的初始投資，單個終端設備及設置成本約為港幣1,000至2,000元不等，且部分公司需支付租賃費用。 SoftPOS利用現有的支援NFC的智能手機或平板電腦，幾乎完全免除這些費用。對於香港商戶，尤其是的士、街市或外送服務等小型及微型商戶而言，這種方式可立即節省成本——無需額外硬件，設置成本幾乎為零，僅需支付交易手續費，商戶便能接受電子支付，數碼化門檻大幅降低。商戶只需一部智能手機，即可在餐廳、商店、市集、展覽、快閃店、交通運輸及物流配送等多元場景中靈活收款，實現低成本、隨時隨地的支付體驗。 構建三重護城河，全面提升交易體驗 除了輕巧便攜、隨時啟用的優點外，「AbbyPay」構建三重護城河。首先，「AbbyPay」由 PCG 雲端處理器驅動，效能穩定而強大，能滿足大型企業與中小商戶的需求，為各類業務提供高效而靈活的收款方案。在餐飲業，侍應可直接在餐桌完成收款，提升服務效率及顧客體驗；在零售業，店員可於賣場即時收款，減省顧客排隊時間；在展覽或快閃店，應用程式即開即用，快速處理交易；在交通運輸業，司機可直接利用手機收取車資，省去額外 POS 終端空間；在物流配送方面，送貨員可即時收取貨到付款；甚至在保險業，業務員亦能以平板電腦即時收取保費，避免輸入敏感卡資料。這些應用不僅提升商戶營運效率，更為消費者帶來更便利流暢的付款體驗。同時，透過SoftPOS集中管理支付交易，加上後台即時數據、自動生成財務報表等功能，節省大量人力和行政成本，幫助商戶優化人力配置，減少行政管理開支。 第二，「AbbyPay」不僅全面支援 VISA、Mastercard、轉數快、支付寶、微信支付、Apple Pay、Google Pay 等多種主流支付方式，還可在交易完成後即時建立二維碼，方便顧客掃碼下載電子收據，支援多元支付 ，協助各行各業邁向無現金及無紙化社會，推動綠色可持續營運。 再者，「AbbyPay」擁有高度安全認證，已通過 PCI DSS Level 1 及 CPoC 國際認證，並採用端到端數據加密、代碼化處理與動態密鑰保障，安全性與傳統 POS 同級。針對一般不具備資訊科技資源的中小企商戶，「AbbyPay」提供「即用型」安全支付方案，無需額外購置專用硬件，也能確保持卡人資訊等交易數據安全，減少詐騙風險， 全方位保障消費者及商戶交易安心。 PCG總經理姚欣斌表示：「當前香港各行業面對營商壓力，餐飲零售業更是尤甚。然而挑戰同時帶來新機遇，特別是在盛事經濟推動下，市場對靈活支付方案需求殷切。『AbbyPay』兼具成本效益、低碳環保、交易安全、操作便捷及數據保障等多項優勢，將幫助本地餐飲零售業以更低成本加快數碼轉型，提升顧客體驗。同時，隨著越來越多內地餐飲品牌進駐香港，『AbbyPay』能為其提供快速、安全的支付支援，助力品牌更快融入香港市場。我們期望透過此創新方案，推動行業數碼轉型，助力本地經濟與環境的可持續發展。」 專屬優惠開啟流動收款新里程 為感謝大家對 Yedpay 及 BBMSL 一直以來的支持，無論新商戶或現有商戶，即日起可致電客服熱線（Yedpay：3905 2568／BBMSL：3907 0308）優先登記，於「AbbyPay」應用程式上線後免費優先體驗，享受隨時隨地無需POS終端的收款便利。同時，為推動香港數碼支付發展，「AbbyPay」將為全港商戶提供「免年費、免開戶費」專屬優惠，讓所有商戶都能輕鬆實現智能流動收款。 「AbbyPay」為全港商戶提供「免年費、免開戶費」專屬優惠，讓商戶輕鬆實現智能流動收款 註：

1.《Digital 2025（香港）》報告：https://datareportal.com/reports/digital-2025-hong-kong 關於交易寶有限公司 交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）是一家創新且領先的支付科技公司，業務遍及香港、新加坡及亞太地區。成立於2016年，PCG已發展成為一家收單機構，擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務，而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統，這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程，還為用戶提供實時交易數據和洞察。此外，PCG核心企業成員BBMSL在支付生態圈擔任支付服務商（Payment Facilitator）角色，專注於為香港中小企業提供全方位電子支付解決方案。作為收單處理商，PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港，放眼全球」的策略，以尖端的金融科技賦能商戶，助力全球支付生態實現高質量發展。 如有傳媒垂詢，請聯絡： AJA (IR and Communications)

庾婉華

