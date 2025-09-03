香港鐘表展及國際名表薈萃今天盛大揭幕 環球名表雲集展現精妙工藝 彰顯香港國際化平台優勢



- 香港鐘表展及國際名表薈萃於9月2至6日舉行，吸引15個國家及地區的逾650家展商參與 - 鐘表展設八大專區，涵蓋各類鐘表產品，為買家提供一站式採購平台 - 參展商藉展覽發佈新品，把握市場趨勢，推出國潮設計、聯乘作品、融入環保及智能元素的產品 - 國際名表薈萃再度開放予業界及公眾免費入場，帶來多場精彩活動，包括名表匯演、新表發佈會、幸運大抽獎，以及名表鑑賞與茶藝體驗環節等 香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會有限公司合辦的第44屆香港貿發局香港鐘表展及第13屆國際名表薈萃，以「此時 此刻」為主題，吸引來自15個國家及地區的超過650家展商參與，呈獻一系列做工精湛兼具特色的鐘表產品。今年展覽設有廣州、台灣，以及瑞士獨立製表展團（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）和法國展團Franceclat的展館，並迎來德國、日本、黎巴嫩及荷蘭等國家的展商回歸參展。 實體展由今天起一連五日（9月2至6日）在香港會議展覽中心舉行，而「商對易」人工智能配對平台則開放至9月13日，讓展商與買家於線上延續洽商。國際名表薈萃將繼續同時開放予業內人士及公眾免費入場，場內部份品牌設有即場零售，讓市民大眾購得心頭好。 展覽分門別類 鐘表產品與服務應有盡有 香港鐘表展設有八個專區，為買家提供一站式採購平台，當中永恆歲月展示原廠代工生產（OEM）及原廠設計與代工生產（ODM）的高級成表。其他展區包括成表、時鐘、機械及設備、智能手表（原件製造）、包裝及展示用品、零部件及配件以及商貿服務，一應俱全。 國際名表薈萃匯聚超過140個來自世界各地的品牌參與，數量創疫情後的新高，並設有六大主題專區，包括今年新增的微品牌展區，有多個獨特小眾品牌帶來性價比高又具設計感的腕表。連續第15年與太子珠寶鐘錶合作的World Brand Piazza專區，多年來為展會的亮點，深受腕表收藏家歡迎。今年呈獻9個國際尊貴品牌的限量版及珍貴名表，品牌包括名士（Baume & Mercier）、崑崙錶（Corum）、卡斯托斯（CVSTOS）、迪威特（DeWitt）、凱彼丹斯（Kerbedanz）、萬寶龍（Montblanc）、彼愛麗鑽石（Peonia Diamond）、豪門世家（Sarcar）及雅典表（Ulysse Nardin）。其他展區包括華麗歐陸、智能手表、巧匠瑰寶，以及潮流時尚。 今年參展商緊貼市場趨勢推出新產品，並透過展覽搶佔訂單。兩展的精選及創新腕表包括： 融入國潮元素獲市場追捧 近年有手表加入中國傳統文化元素，設計更獲得國際獎項認可，令市場多加關注國產品牌及中國內地製表師。 - 首位來自中國內地的國際獨立製表人學會（AHCI - The Academie Horlogere des Createurs Independants）會員馬旭曙、另一會員譚澤華，聯同中國內地獨立製表師錢國標及龔勛，將展出多款以精湛工藝揉合中華文化設計的腕表（展位：3F-D03） - 上海牌帶來榮獲2025年美國繆斯設計金獎的腕表，以上海市花白玉蘭為設計靈感，表面採用非遺技藝「蘇繡」勾畫出玉蘭朵朵向上的姿態（展位：3F-D01） 推出聯乘作品產生協同效應 有鐘表品牌與人氣電影及動漫IP合作，推出聯乘系列與限量款式，藉此吸引特定消費群體，並提升品牌曝光度及影響力。 - 珍寶萊與哈利波特於展覽首度推出「動態蛇」聯乘腕表，限量 200 枚；鈦金屬蛇上鏈後會在表圈扭動，而當完全上鏈後可移動長達 45 秒（展位：3F-D03） - 本地品牌INFANTRY聯同《超時空要塞》推出聯名腕表系列，每款腕表附送兩套配件，讓動漫迷自由切換造型，展現動漫精神與製表工藝的融合（展位：3G-B16） 個性化與時尚輕奢設計 吸引年輕消費者 近年消費者對獨特設計及呈現自我風格的追求，令小眾腕表品牌漸趨流行，其中有微品牌憑藉獨特的設計與實惠的價錢攻佔年輕客群，例如今年參展的eOne、Le Tandy、OVD、Sunrex及No Identity等。瑞士獨立製表展團（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）和法國展團Francéclat今年亦帶來19個設計獨特、值得珍藏的歐洲製表品牌。此外，International Luxury Group（ILG）展團今年再帶來13個涵蓋不同風格的時尚品牌，包括CERRUTI 1881、Ducati Corse、Kenneth Cole、Police、Sandoz、Tsar Bomba及Timberland等。 - 瑞士品牌Sandoz推出融合機械感與時尚風格的運動手表，以綠色骨架作表盤展現機芯運作，並採用夜光指針與銀色時標，令讀時清晰（展位：3G-A08） - Point Tec作為德國銷量最大的鐘表公司之一，今年帶來三個品牌首度參展，包括Zeppelin、Bauhaus及Ruhla（展位：3G-B13A ） 回收或可持續物料迎合環保需求 近年市場越趨重視環保與企業社會責任（ESG），例如部分消費者開始關注鐘表的材料來源、製造地點及生產過程等。為迎合需求，有鐘表品牌改用回收或可持續物料，而今年展覽則繼續增有綠色方案供應商標誌，識別超過30家帶來可持續產品的展商。 - 德國品牌Lilienthal Berlin推出一款以「烏龍茶煙霧灰」為主色調的手表，表盤以回收茶葉渣製成，散發淡淡茶香；表帶則採用可持續不鏽鋼材質，既耐用又環保（展位：3F-D07）



- 專門研製陀飛輪腕表的香港品牌Memorigin與奧地利品牌Hirsh聯手打造環保表帶，以SEAQUAL海洋回收塑膠紗線織造，再搭配於「創世記系列（海洋藍）」腕表（展位：3F-C03） 智能風為業界帶來新機遇 智能穿戴裝置的普及為鐘表業帶來新機遇，多個品牌積極研發健康監測、GPS、測溫及天氣預報等功能，帶動行業增長。 - 德國品牌Oskron推出提供臟腑評分、健康監測、個人化養生與亞健康預警的智能手表，結合 30 萬中醫案例及AI分析，助用家全面掌握健康狀況（展位：3F-E03）



- 展商Longitude Limited（Hong Kong）帶來Fila品牌的智能手表，能協助配戴者計算運動所消耗卡路里（展位：1C-A02） 精彩活動歡迎公眾參與 國際名表薈萃將呈獻多場特色活動予入場公眾，包括一系列名表匯演及新表發佈會，當中更邀請到多位名人到場，包括藝人趙慧珊Aka、唐文龍、江嘉敏，以及奧運獎牌得主、空手道運動員劉慕裳及Ariel Torres，和退役香港輪椅羽毛球運動員陳浩源等。公眾人士除了可透過競投精明眼以「獨家起拍價」競投心水及紀念版腕表外，亦可參與幸運大抽獎贏取名貴腕表。 香港金屬雕刻藝術家卡路士（古天祥）將於展覽的第四日（9月5日）即場示範手表雕刻藝術；賞表藝‧茗茶香活動將於第五日舉行（9月6日），鐘表收藏家黃英飛與香港國茶品鑑學會會長張旌將帶來一場名表鑑賞與茶藝體驗環節，讓參與者感受鐘表工藝與茶文化的融合。 行業代表分析發展趨勢 香港鐘表展今年安排超過35場精彩活動，包括研討會、論壇和交流活動，其中今日舉行的香港國際鐘表論壇請來中國內地、德國、法國、瑞士、日本和韓國的鐘表協會領袖，分享各地鐘表業最新貿易數據及行業趨勢，並討論全球鐘表業供應鏈策略。同日舉行的東西醫健新智慧：智能穿戴技術守護健康研討會請來中外醫學專家，包括來自美國加州大學洛杉磯分校東西醫學中心主任許家傑教授，以及中國中醫科學院醫學實驗中心張啓明教授等專家，探討智能穿戴設備可如何配合中、西醫學概念，以監測健康狀況。 明天舉行的亞洲鐘表研討會以「重塑鐘表的永恆時尚」為題，請來國際研究公司歐睿國際資深分析師分析鐘表市場最新發展，並邀靖到瑞士獨立製表展團（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）的獨立製表師兼首席代表，以及資深獨立腕表收藏家兼日內瓦鐘表大賞（GPHG）的學會成員，分享獨立製表及微品牌的藝術理念。展覽亦請來中國著名鐘表師及瑞士獨立製表人協會（AHCI）成員馬旭曙、譚澤華，以及鐘表評論兼收藏家、澳門鐘表協會會長張澍生，探討中國獨立製表師的發展現狀及獨立製表的精髓。 此外，香港貿發局聯同香港鐘表業總會及香港表廠商會合辦第42屆香港鐘表設計比賽，以促進香港鐘表設計交流及培養本地創意力量。今年公開組和學生組分別以「難忘您」及「信自己」為題，並繼續設有市場潛力大獎，表揚具市場潛力的學生組作品。今年大會請來藝人張寶兒擔任嘉賓評判並出席頒獎禮，獲獎及入圍作品將於展覽期間展出，頒獎典禮將於9月6日在活動舞台舉行。 「掃碼易」延續線上商談 展覽沿用「EXHIBITION+」 融合模式舉行，人工智能平台「商對易」提前於實體展前一星期（8月26日）開放至9月13日，讓展商主動發掘合適買家，並隨時進行網上會議。今年大會繼續支援「掃碼易」（Scan2Match）服務，讓買家可在實體展期間，使用 HKTDC Marketplace App 的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，以收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會互動平面圖、進行產品查詢，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談。 此外，CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月3至6日在會展舉行，匯聚各地時裝品牌及設計師系列，締造協同效應。入場人士可同時參觀約400個鐘表及時裝品牌的最新產品。 圖片下載：http://bit.ly/4628nlJ 第44屆香港貿發局香港鐘表展及第13屆國際名表薈萃今天開幕，出席開幕典禮的嘉賓包括：香港特區政府商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠（中）、香港貿發局總裁方舜文（右四）、香港貿發局香港鐘表展2025籌備委員會聯名主席張雁鳴（右一）、陳志韜（左一）、香港貿發局鐘表業諮詢委員會主席劉燊濤（左四）、香港鐘表業總會主席林文華（右二）、香港鐘表業總會首席名譽會長鄭樹勝（右三）、香港表廠商會會長梁瀚譽（左二）、香港表廠商會首席名譽會長陳偉（左三），以及一眾業界代表。 香港鐘表展展出各式各樣精湛工藝手表、配件及零件等，為環球買家提供一站式採購商貿平台。 國際名表薈萃呈獻140多個國際品牌，並設六大專區，同時開放給公眾人士入場參觀。 由太子珠寶鐘錶連續第15年贊助的「World Brand Piazza」專區，展示9個世界級腕表品牌。 展會期間舉行多場名表發佈會及名表匯演，由模特兒戴並演繹華麗腕表，令人眼前一亮。 第42屆香港鐘表設計比賽所有得獎及入圍作品現正於一號展覽廳大堂展出，展現本地創意力量。

