禹洲集團控股有限公司（01628.HK）宣佈境外重組正式生效 邁出穩健發展關鍵一步

香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 8月29日，禹洲集團控股有限公司（01628.HK）宣佈，歷時超過3年的境外債務管理與重組工作取得決定性成果，境外重組正式生效，標誌著公司在流動性改善和財務結構優化方面邁出了關鍵一步，為未來的穩健經營奠定了堅實基礎。

優化資本結構，增強財務穩健性，實現可持續發展

經過多輪磋商，協定安排最終涵蓋15筆美元優先票據、一筆永續債、四筆擔保票據及一筆銀團貸款和一筆雙邊貸款。作為重組對價，禹洲集團發行了結構優化的新債券，包含短期債券、中期債券及長期債券。本次安排不僅顯著降低了融資成本，還成功減少了其境外存續債務規模，切實減輕了財務壓力，有效優化了資本結構，增強了財務穩健性和可持續性。

獲得股東和市場支持，鞏固各方利益，攜手聚力同行

作為方案的重要組成部分，部分債權人將獲得禹洲集團新發行的56.45億股股票，占重組後集團已發行股份的約37.94%，進一步鞏固了債權人與公司之間的共同利益。禹洲集團亦通過供股籌集近1億港元資金，用於支付重組相關費用及補充集團流動資金。該供股安排不僅開創了市場先例，還獲得了小股東的積極響應，體現了股東和市場對方案合理性及對禹洲集團未來發展前景的高度認可與信心。

此次重組方案的核心目標在於將禹洲集團境外負債規模調整至合理水準，恢復資本結構的穩健與可持續性，確保業務能夠持續經營並實現健康發展；同時緩解流動性壓力，使新的償債規劃更符合中國房地產行業及集團的經營現狀；並在公平對待及充分保障所有利益相關者權益的基礎上，實現整體價值最大化。

響應政策號召，踐行社會責任，夯實企業價值

禹洲集團表示，未來將繼續積極回應政策號召，堅定履行「保交樓」承諾，強化現金流管理，提升內生造血能力，確保業務穩健運營。結構性去杠杆措施預計將推動集團實現長期可持續的資本結構，降低整體運營風險。重組完成後，公司將穩步提升運營能力，致力於為所有利益相關方創造最大價值。

業內人士認為，此次重組的完成不僅緩解了公司階段性的財務壓力，也被視為禹洲集團在行業深度調整背景下實現穩健發展和長期增長的重要一步。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network