奧克斯電氣成功登陸港交所：知名基石投資者護航 開啟全球化新征程

香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 奧克斯電氣有限公司（以下簡稱「奧克斯電氣」或「公司」，股份代號：2580.HK）在香港聯合交易所主板成功上市，此次上市不僅是奧克斯電氣發展史上的重要里程碑，更標誌著公司全球化戰略邁入了新的發展階段，進一步鞏固了其在全球空調行業前五的領先地位。

奧克斯電氣是全球領先的集高質量家用和中央空調設計、研發、生產、銷售及服務於一體的專業化空調提供商，公司的產品矩陣圍繞節能、舒適、健康、智能四大方向深耕，業務覆蓋150多個國家和地區。

此次成功上市，不僅為奧克斯電氣提供了更為廣闊的融資平台，更將助力其加速全球化佈局，深化在歐美、東南亞、中東等關鍵市場的滲透，進一步提升品牌國際影響力。

知名投資機構背書 彰顯廣闊發展前景和增長潛力

據悉，奧克斯電氣此次上市引入多名基石投資者，包括中郵保險、中郵理財、華菱香港、西藏源樂晟及深圳永信。多家知名投資機構的積極認購，無疑為奧克斯電氣的上市之路增添了厚重的背書，不僅體現了知名機構對奧克斯電氣未來發展前景和增長潛力的堅定信心，也為廣大投資者提供了重要的參考依據。

奧克斯電氣本次發行價格確定為每股17.42港元。此次定價兼顧市場環境與公司基本面，反映了公司長期穩健發展的價值定位，同時具備一定的投資吸引力，為市場參與者提供了合理的進入窗口。

基石投資者的積極參與與發行價格的合理性，共同構成了奧克斯電氣資本故事的堅實基礎，在有助於提升奧克斯電氣在資本市場形象與聲譽的同時，更為其未來的融資活動鋪平了道路，為公司的持續發展提供了強有力的資金支持。

持續進行技術創新和產能擴張 推動公司高質量發展

奧克斯電氣一直致力於通過技術創新和產能擴張來推動公司的持續增長，並與松下合作研發生產核心部件壓縮機，壓縮機作為空調的核心部件，其性能直接影響到空調的整體效能與穩定性。

奧克斯電氣與松下的合作，一方面實現了壓縮機技術的共同研發與生產，更通過引入松下先進的製造工藝與質量管理體系，顯著提升公司一體化產業鏈的競爭優勢。

另一方面，此次合作還進一步增強了奧克斯電氣在空調核心技術方面的自主可控能力，為其長期增長構築了堅實根基。與此同時，於2025年6月，奧克斯電氣蕪湖工廠一期已順利投產，標誌著公司在供應鏈自主可控方面邁出了重要一步，將成為推動奧克斯電氣未來增長的重要引擎。

值得一提的是，奧克斯電氣在寧波開工建設的新工廠也在緊鑼密鼓地進行中。該工廠將專注於滿足海外市場的增量需求，寧波新工廠的建成投產，將進一步擴大公司的生產規模、提升生產效率，亦將為奧克斯電氣開拓國際市場、提升全球市場份額及長期高質量發展提供有力保障。

總體而言，奧克斯電氣的成功上市，是其全球化戰略與資本運作深度融合的重要成果。憑藉其在空調領域的深厚積累、持續創新能力和強大的市場競爭力，上市後，奧克斯電氣將借助資本市場的力量，進一步鞏固其在全球空調市場的領先地位，加速全球化佈局，提升品牌影響力，為全球消費者提供更加優質、高效、節能的空調產品與服務。

