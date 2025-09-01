產品迭代與技術創新雙輪驅動 賽力斯上半年業績大放異彩

香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 8月29日，中國新能源汽車行業中的知名企業——賽力斯（601127.SH）發佈2025年半年報。數據顯示，賽力斯上半年營業收入624.02億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤29.41億元，同比增長81.03%；研發投入51.98億元，同比增長154.9%。2025年1-6月賽力斯新能源汽車銷量達172,108輛，展現出強勁競爭力與綜合實力。

2025年上半年，賽力斯高端智能電動汽車銷量顯著增長，有力地推動了公司利潤的大幅提升。這一優異成績的取得，主要得益於問界優異的產品力及高質量的交付能力。具體而言，魔方技術平臺做為公司的產品與研發基石，為系列車型的高效開發提供堅實支撐。同時，公司的超級工廠推動新車實現快速垂直上量，速度搶佔市場先機，此外，公司的數智質量體系全方位保障批量化產品的卓越品質，為其鑄就了行業品質典範，新豪華服務更是持續引爆用戶口碑，贏得市場廣泛讚譽。

未來，賽力斯將繼續高舉高端智能電動汽車的大旗，堅定錨定高端智能電動汽車這一主航道，持續引領行業發展，為用戶提供更加卓越的產品與服務。

問界系列持續迭代升級 彰顯強大競爭力和品牌魅力

2025年上半年，問界系列新品不斷推陳出新，持續迭代升級。問界新M5 Ultra、問界M9 2025款、問界M8等車型相繼隆重上市，憑藉其卓越的性能、創新的科技以及精緻的設計，贏得了市場的廣泛讚譽和用戶的一致青睞，展現了問界品牌的強大競爭力和品牌魅力。

得益于全鏈體系能力的顯著提升，問界在中國新能源豪華品牌領域持續刷新交付速度的紀錄。截至2025年8月，問界全系累計交付已超75萬輛。其中，問界M9累計交付超22萬輛，穩居50萬級豪華車市場銷冠；問界M8上市即熱銷，累計交付突破7萬輛，上市4個月蟬聯 40萬級銷量冠軍。此外，根據傑蘭路《2025年度上半年新能源汽車品牌健康度研究》顯示，問界品牌榮膺2025年上半年品牌發展信心指數第一名，問界M9以85.2分位列新能源車型淨推薦值NPS總榜第一名，彰顯強大的品牌實力與創新活力。

尤為值得一提的是，家庭智慧旗艦SUV問界M8純電版已於2025年8月25日正式登陸市場，與此同時，全新問界M7也已蓄勢待發，計劃於9月正式推向市場。隨著這一系列新品的陸續推出，問界將進一步優化與完善其產品矩陣，持續鞏固其在新能源豪華車市場的領先地位，為用戶提供更加卓越的出行體驗。

持續加大研發投入力度 構築堅固技術壁壘

在持續豐富產品矩陣的同時，賽力斯不斷強化技術創新，加大研發投入力度，大力培育新質生產力。數據顯示，2025年上半年研發投入51.98億元，同比增長154.9%；研發人員共計6,984人，同比增長26.6%，占公司總人數的比例提升至36%。

在2025年上海車展上，賽力斯隆重發佈了智能安全體系，該體系以場景定義安全，全面覆蓋「生命保護」「車身防護」「健康呵護」「隱私守護」四大核心安全領域，構建起全方位、多層次的智能安全防護架構，致力於為用戶提供全生命週期的安全保障，全面守護用戶安全。

此前，賽力斯憑藉一系列重大技術成果，成功構築了堅固的技術壁壘。賽力斯魔方技術平臺、賽力斯超級增程、賽力斯超級工廠等創新成果相繼落地，為公司的技術發展提供了強大支撐。此外，賽力斯還建設了行業內首個「零碳智慧物流港」，樹立了汽車製造業低碳物流管理的新標杆，引領了行業綠色發展的新趨勢。

品牌價值大幅提升 獲眾多機構強烈看好

作為全球第四家實現盈利的新能源車企，今年上半年，賽力斯緊緊圍繞產品矩陣優化、技術創新和經營效率提升等核心領域，持續加大投入，精准發力，取得了諸多亮眼的成績。

在2025年《財富》中國500強排名中，賽力斯位列第169位，相較去年上升235個位次，成為排名躍升幅度最大的公司。今年8月發佈的《TopBrand 2025中國品牌500強》榜單顯示，公司憑藉領先的品牌建設成果與市場影響力，以1755.23億元的品牌價值榮登中國品牌500強，排名第92位，位列汽車行業前十。8月28日，全國工商聯發佈的「2025中國民營企業500強」榜單顯示，賽力斯位列榜單第59位，大幅躍升174位，居重慶民企首位。

與此同時，資本市場對賽力斯的發展前景亦給予了積極關注與高度認可，持續看好其後市成長性。據相關統計數據顯示，近半年來，已有近40家券商機構給予賽力斯「買入」評級。這一廣泛的積極評價，反映了市場對賽力斯未來發展的堅定信心。

總體而言，2025年上半年，賽力斯在新能源汽車領域展現出了強勁的發展動力與巨大潛力。展望未來，公司將繼續依託其在新能源汽車領域的深厚技術積累、卓越產品競爭力以及強大的市場拓展能力，持續鞏固並提升其在行業內的領先地位，致力於為股東和投資者創造可觀的回報，為推動新能源汽車行業的發展貢獻更多力量。

