經調整EBITDA首次轉正 具身智能首個突破極智嘉有望成為最先盈利的港股上市機器人公司

香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 近日，全球倉儲機械人第一股——北京極智嘉科技股份有限公司（「極智嘉」，2590.HK）交出一份亮眼的中期成績單。公司上半年營收訂單實現強勁增長，經調整EBITDA轉正，成為港股機器人中首家實現轉正的公司，進一步鞏固了其在全球移動機器人的領先地位及商業化韌性。

不久前，公司重磅發布全新通用機械臂操作技術方案及全球首個專為倉儲場景打造的具身智能基座模型 Geek+ Brain，以攻克超大規模SKU商品精准揀選與高效適應的行業難題，標誌著公司在具身智能從技術架構到應用閉環實現關鍵突破。

這一成果，不僅意味著極智嘉技術版圖從移動機械人領域延伸至機械臂智能應用，也為其業務增長開闢全新想像空間。疊加其中期業績釋放的強勁增長信號，極智嘉憑藉「技術突破 + 業績兌現」的雙重優勢，已成為港股市場「AI+機械人」 賽道中兼具稀缺性與成長性的優質標的。

業績加速兌現 投資價值廣受市場認可

商業化方面，極智嘉已經走在行業前列。2025年上半年，極智嘉延續強勁增長勢頭。最新中期業績數據顯示，上半年公司實現收入人民幣10.25億元，同比增長31.0%；經調整淨虧損大幅收窄94%。經調整EBITDA首次轉正，達到人民幣1,162萬元，收入與利潤改善雙向發力，逼近盈利拐點，顯示其商業模型已經跑通。

同時，公司在大客戶複購、新客戶、新行業和新管道拓展方面均實現突破性進展。2025年上半年，公司錄得訂單人民幣17.60億元，同比增長30.1%，其中，最大單筆訂單額超億元。一方面，极智嘉继续贏得大客户认可，包括全球知名跨國消費品、跨境電商、汽車製造、服裝行业巨头的复购。截止2025年6月30日，极智嘉服務福布斯世界500強企業超65家，終端客戶總數超850家。另一方面，公司持续拓展新客户、新行业和新渠道，报告期内，新增超60家終端客戶，並在雜貨零售、食品飲料行業取得重大進展，新增渠道商超40家，為業務持續高速增長奠定了堅實基礎。

與此同時，公司持續深化全球佈局，截止2025年6月30日，已向全球40多個國家和地區交付了超66,000台機器人，具备完善的全球业务和服务网络，覆盖超過52個服務站點、12個備件中心以及超過310名工程師。

值得注意的是，公司全球化佈局下加速釋放盈利潛力，2025年上半年，非中國大陸收入占比79.5%，非中國大陸市場的毛利率達46.2%。

資本市場亦對其發展前景表示認可。近期，極智嘉獲國信證券、德銀、中信證券、大摩、招銀國際等多家機構發佈研報，給予其正面評級，一致看好其未來發展。

國信證券研報指出，極智嘉通過AI技術架構+移动机器人(AMR)+機械人解決方案提升用戶粘性，盈利持續好轉，同時設立具身智能公司提升機械手揀貨、通用機械人製造等能力，未來智能化優勢、規模效應有望逐步顯現。中信證券看好極智嘉AMR機械人基本盤進入高景氣發展週期，戰略佈局具身智能機械人，公司估值有望打開，首次覆蓋並給予其「買入」評級。招銀國際透過比較同業產品及計算客戶投資回報率，進一步確認了極智嘉的競爭優勢，并認為極智嘉作為港股市場首個倉儲機械人企業具備稀缺性價值。

具身智能技術+平台突破 邁向「機械人通用倉儲機械人」

倉儲物流場景憑藉其龐大的市場規模、明確的作業流程與迫切的智能化需求，成為具身智能最適合技術落地、商業化價值最高的核心賽道之一。一直以來，「貨物多樣性、環境動態性」的特性，使得倉庫超大規模揀貨場景成為最難被機械人完全替代的環節之一。倉儲場景下的通用具身智能，將是接下來倉庫通用機械人的核心基礎。

Geek+ Brain平台為極智嘉通用倉儲機械人提供「超級大腦」。而首个通用机械臂操作技术方案，通过新一代具身智能技術首次系統性地解決了海量商品形態、材質差異帶來的機械臂抓取難題，實現了全品類、全場景、高適應性的自動揀貨。該技術具備四大亮點：基於統一協同的多工感知模型、基於模擬增強的完整三維形狀預測、多維度感知以及基於強化學習的通用抓取策略，為客戶實現Model-free、99.99%+ 準確率、百毫秒級別推理以及本地化模型四大價值。該通用機械臂操作技術方案的發佈，突破了傳統機械臂受限於 SKU 差異的瓶頸，成功破解倉儲超大規模商品揀選難題，讓「無人揀選」成為現實，標誌著倉儲自動化邁入新階段。

機械臂揀選工作流程圖

通用機械臂貨品揀取技術的四大客戶價值

作為連續6年全球倉儲履約機械人市佔率第一的公司，極智嘉在倉儲領域的深厚場景認知、全球客戶資源和業務網絡，為公司發展通用倉儲機械人帶來天然優勢。依託強大的產品技術研發和業務拓展能力，極智嘉正率先突破倉儲場景下的通用具身智能，推動倉儲行業向「 真無人、全智能」時代邁進，打開具身智能的發展空間。

從倉儲移動機械人到通用倉儲機械人，極智嘉正在構建一條清晰的成長曲線：既有業務持續放量，創新技術拓展邊界，全球化客戶網絡與高復購率加速形成正循環。隨著在具身智能領域的持續突破，公司有望迎來業績與估值的雙重提升，打開長期配置的新窗口。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network