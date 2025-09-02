沙利文第十九屆全球增長、科創與領導力峰會順利閉幕



上海，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 8月28日，由弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱："沙利文"）主辦，頭豹協辦的2025第十九屆沙利文全球增長、科創與領導力峰會暨第四屆新投資大會（以下簡稱"2025沙利文新投資大會"或"大會"）在上海靜安香格里拉酒店成功舉辦。大會集結超200位海內外重磅嘉賓、超100場演講/圓桌，現場專業觀眾超4,000人。 本屆大會以"智啟新程-共塑全球增長極"為主題，由中國上市公司協會、中國廣告協會、《中國品質監管》作為支援單位，彙聚全球產業界、學術界、投資界的智慧與力量，共同探討新時代下中國經濟的新增長點、新市場、新賽道。大會為期2天，由一場開幕式、八大分論壇及多場主題活動構成，分別圍繞AI與數字經濟、生命科學新投資、新消費趨勢、ESG與新質生產力、上市公司高品質發展、智慧製造出海與中企全球化發展等熱門議題進行了深入探討。 200+位嘉賓、100+場演講，共話"智啟新程-共塑全球增長極" 沙利文富大為：企業可持續轉型需完成"七大階段"系統躍遷 沙利文全球董事局主席富大為表示（David Frigstad）先生表示，企業要實現可持續的轉型成長，必須先完成"七大階段"的系統躍遷：從全景式梳理行業九大價值鏈的"生態體系"出發，建立彙聚客戶、競對與經濟資料的"增長生成器"，進而以CEO視角持續發現商業模式、技術與客戶場景等多元"增長機遇"；隨後對標全球最佳實踐，在客戶服務、銷售支援、研發與AI整合等各環節做到"奧運級"水準；並以沙利文雷達指數為尺規，用執行力與創新能力雙重提升未來增長潛力；最終通過開放共用的"行動社群"攜手合作夥伴，把外部資源轉化為企業收益。 沙利文祖亞儒：全球化視角下的增長範式重塑 （沙利文全球總裁兼主管合夥人祖亞儒） 沙利文全球總裁兼主管合夥人祖亞儒（Aroop Zutshi）表示，當今世界正進入一個由顛覆性技術、產業融合和地緣政治變化共同驅動的全新變革時代。為此，沙利文提出了以自主研發的 "增長管道引擎（Growth Pipeline Engine）"為核心的"變革性增長之旅"，幫助企業系統性地識別增長機會、對標全球最佳實踐，並構建具有韌性的發展戰略。祖亞儒強調，未來的贏家將是那些能夠在巨變中不僅生存下來，更能果斷轉型、把握新機遇，並在"智慧革命"中實現持續增長的企業家與企業。 沙利文王昕：向世界傳遞中國的增長、科創與領導力 沙利文全球合夥人兼大中華區董事長王昕博士表示，沙利文全球合夥人兼大中華區董事長王昕博士表示，沙利文全球峰會已有近30年歷史，在中國已連續舉辦了19年。十九年來，沙利文峰會的主題，始終圍繞：增長、科創與領導力，為企業賦值，為行業賦能，為國家社會經濟發展貢獻力量。他指出，中國經濟長期、持續、穩健的增長，是全球最大利好之一。沙利文不僅研究中國經濟當下的增長，更著眼于預測未來。本屆大會，沙利文再次更新發佈《中國未來50年產業發展趨勢白皮書（第四期）》，希望能夠幫助大家更好地把握市場機遇、應對挑戰。據其介紹，進入中國近30年來，沙利文不僅服務于大量科創企業，自身也積極利用科技創新，如提出"AI+HI"理念，即人工智慧+人類智慧，賦能傳統行業轉型升級。王昕博士認為，企業的核心競爭力，是企業家的領導力。沙利文始終堅信，中國企業家要：引領科創，服務人民，報效祖國，走向世界。王昕博士最後強調，沙利文將持續助力中國企業提升國際競爭力，吸引全球瞭解並投資中國。 開幕式現場群星璀璨。上海新金融研究院理事長、上海交通大學上海高級金融學院創院理事長屠光紹、國家品質監督檢驗檢疫總局原總工程師、中國品質萬里行促進會原會長劉兆彬、中國廣告協會會長、國際廣告協會全球副主席張國華、中國肝炎防治基金會理事長王宇教授、中國上市公司協會黨委委員、副會長孫念瑞、徐州市國盛集團黨委書記、董事長王鵬、全國政協委員、世界發明創新聯合會中方代表、江蘇商會輪值會長、上海港灣集團董事長徐士龍、興富資本董事長王廷富等重要嘉賓出席活動，致辭或發表演講。 上海交通大學上海高級金融學院創院理事長屠光紹以"深化金融服務實體經濟功能與金融體系變革"為題作主旨演講。他指出，金融服務實體經濟是金融體系的根本宗旨，但金融服務實體經濟需要與時俱進，因為經濟發展中實體經濟的內容和形態在不斷變動，實體經濟發展方式也在變化，特別是進入高品質發展階段，金融服務實體經濟也面臨新的使命。屠光紹具體分析了當前金融服務實體經濟的三大任務，一是金融在促進傳統經濟與新型經濟融合發展中服務實體經濟發展。當前以科技創新、數位化轉型以及綠色低碳發展為代表的新質生產力正驅動經濟體系深刻變革，科實融合、數實融合、綠實融合及虛實融合正重塑實體經濟形態，金融服務需要面對新的資源要素，新的資產形態，新的市場體系、新的產業格局、新的行業業態、新的企業模式等，金融服務需要提升服務能力；二是從金融助力有效供給與擴大需求兩側服務實體經濟發展。進入新發展階段，我國既面臨經濟與產業結構轉型升級又面臨擴大內需特別是擴大消費的任務和挑戰，金融服務實體經濟需從供給和需求兩側協同發力，一方面通過金融服務促進新質生產力發展和資源要素優化配置，服務現代化產業體系建設，另一方面需要通過金融服務推動內需特別是消費需求提升，這也是服務實體經濟，否則經濟迴圈不可持續，這既涉及到消費金融體系健全，也與居民家庭財富管理密切相關；三是以金融支持國內經濟迴圈與國際經濟迴圈互動服務實體經濟發展。在全球化變局和中國構建國內大循環為主體的國內迴圈與國際迴圈互動的新發展格局中，中國繼續推進高水準開放，中國經濟在全球經濟的地位和影響力進一步提升，同時全球貿易結構和方式發生系列變化，特別是企業出海也成趨勢，金融需要適應中國經濟的國際化新進程，這既是服務實體經濟的重要內容，也是提升中國金融體系包括人民幣國際競爭力的重大機遇。 屠光紹認為，深化金融服務實體經濟的功能需要加快金融體系的變革，以持續增強我國金融服務實體經濟的深度與廣度。金融強國戰略以及金融五篇大文章都為金融體系變革提出了指引。他期待金融行業把握機遇，加快業務轉型，提升服務能力，為更好服務實體經濟發展、促進經濟與金融的良性互動與高品質發展貢獻新的力量。 原國家品質監督檢驗檢疫總局總工程師、中國品質萬里行促進會原會長劉兆彬指出，諮詢業作為專業化、智慧化程度很高的生產性服務業，在經濟增長、技術創新和投資消費中具有重要作用。然而與此同時，我國諮詢業仍存在資料不准、研究成果品質參差不齊等問題。對此，他特別提到研究報告"陽光行動"的發起，旨在推動行業更加規範、透明和高品質發展。進一步談到經濟增長背景時，他強調應從全球與中國的經濟週期入手，科學研判發展趨勢，並提出中國已跨越初級階段，正邁向中等及更高發展階段。他認為，未來中國經濟增長的核心動力在於"技術創新與制度變革雙輪驅動"，並重點展望了新能源革命、智慧化與生物技術等領域的機遇。 中國廣告協會會長、國際廣告協會全球副主席張國華在開幕式致辭中指出，沙利文作為中國廣告協會的理事單位，在品牌認證、資料引用及廣告傳播等方面與協會保持良好互動。張國華表示，經過四十多年的改革開放，中國在原材料、設計、製造和行銷等領域均取得顯著進步，但與此同時，中國品牌仍存在"好產品賣不出好價格"的問題，國際認知度不足。他提到，品牌建設離不開權威協力廠商的支持，沙利文憑藉專業團隊與資料積累，能夠説明企業在品牌塑造和上市路演中展現價值。此外，他還強調，在國家設立品牌日、全社會日益重視品牌發展的背景下，企業更需注重提升品牌影響力和議價能力。最後，他預告了即將在北京舉行的中國國際廣告節及亞洲廣告大會，並誠摯邀請企業積極參與，共同推動中國品牌走向世界。 中國肝炎防治基金會理事長王宇教授指出，我國經濟社會正處於轉型發展關鍵期，企業增長既面臨挑戰，也蘊含機遇。與此同時，人工智慧、晶片與算力、機器人、新材料、新能源等前沿科技加速滲透，帶動新產業蓬勃發展。尤其是生物醫藥領域表現活躍，成為新經濟增長點。王宇教授強調，過去一年我國在醫藥健康領域成果頻出，小分子化學藥、抗體藥物、細胞療法等不斷湧現，研發實力與市場潛力持續增強，並在國際市場上引發廣泛關注。他進一步提到，當下國內衛生總費用將突破10萬億，需求快速增長推動健康管理等新趨勢興起。最後，王宇教授寄語，預祝大會圓滿成功。 中國上市公司協會黨委委員、副會長孫念瑞表示，隨著新"國九條"等政策落地，A股上市公司發展品質與投資價值持續提升。截至目前，A股上市公司總數達5,400餘家，總市值108萬億元，2024年研發投入1.88萬億元，現金分紅創歷史新高，充分展現出韌性與責任擔當。同時，他指出，境內企業加快"出海"，2024年境外收入9.44萬億元，同比增長7.97%，境外上市熱潮湧現。他提到，中上協在並購重組、公司治理和投資者保護等多方面持續發力，積極發揮自律管理作用，發揮專業優勢、強化合力，加強全國上市公司互學互鑒，積極反映會員訴求，服務、引導上市公司高品質發展。他表示，沙利文是港股IPO行業顧問服務的頭部機構，是中上協聯繫會員的一員，中上協願與沙利文在內的各方凝聚共識、深化交流，助力產業轉型升級，共同推動資本市場高品質發展。 徐州市產業發展基金管理有限公司董事長孔雪麗首先介紹了徐州在產業發展上的基礎與優勢，並指出基金在推動地方經濟轉型升級中的重要作用。她強調，產業基金不僅是資本的橋樑，更是產業與科技結合的重要紐帶，有助於培育新興產業、加速優質企業成長。與此同時，孔雪麗也談到，國盛集團始終秉持"專業、合作、共贏"的理念，積極探索多層次資本市場的協同發展路徑。她進一步提出，在新一輪科技革命與產業變革背景下，資本需要與產業深度融合，才能實現高品質發展。特別是面對新質生產力與全球化的新趨勢，她寄語各方凝聚合力、深化合作，把握創新機遇，共同開創更加廣闊的發展空間。 全國政協委員、世界發明創新聯合會中方代表、江蘇商會輪值會長、上海港灣集團董事長徐士龍表示，科技是創新的種子，需要資本的陽光和企業家精神的土壤才能茁壯成長，最終造福民生、推動可持續發展。他呼籲投資界積極為科創項目提供支援，推動新技術從實驗室走向應用，為社會創造經濟和社會價值。同時，他強調，企業家不僅是創新的主體，更要勇擔社會責任，讓科技成果惠及最需要的人群，共同守護人類家園，建設更加公平、健康、綠色的未來。 興富資本董事長王廷富表示，2025年是《中國製造2025》十年計畫收官實現從追趕到並跑之年，也是特朗普2.0關稅戰重構全球貿易體系、AI應用元年開啟"人類最後一次技術革命"的大變局之年。中國企業應在技術層面從"模仿創新"升級為"引領+改良創新"，在市場層面從"貿易型出海"邁向"產業型出海"，並積極擁抱AI的歷史性機遇。面對新形勢，增效重於增長，企業需要通過組織與人員優化、極限削減非戰略性成本、提升資源使用效率、強化現金預算管理，夯實基礎，以穩促進。 會上，研究報告"陽光行動"正式啟動。國家品質監督檢驗檢疫總局原總工程師、中國品質萬里行促進會原會長劉兆彬，國家市場監督管理總局新聞宣傳司原二級巡視員丁琳恒，中國品質監管雜誌社社長白戰林，沙利文大中華區主管合夥人兼總裁王晨暉，範獅行銷諮詢創始人、《中國品質監管》智庫專家楊忠琦共同登臺參與儀式啟動。據悉，"陽光行動"由《中國品質監管》聯合權威媒體、主流研究機構、學術專家及行業資深人士共同發起，旨在有效規範市場研究行為，全面提升行業整體水準與可信度。 會上，沙利文全球專家顧問團聘任儀式隆重舉行。依託近70年的行業深耕與資料沉澱，沙利文在全球不斷吸納行業內的頂尖專家，並從沙利文中國增長戰略、科創、專精特新、生命科學、新質生產力、新消費等多個專家委員會成員中挑選了10余位傑出代表，組建"沙利文全球專家顧問團"，以期為下一個10年的增長範式貢獻專業力量。 元禾原點管理合夥人費建江、達泰資本創始管理合夥人葉衛剛、常見投資創始合夥人兼總經理王曉瑞、百聯摯高資本創始合夥人蔡丹楓在圓桌環節圍繞硬科技、消費、醫療等重點投資領域展開探討，並就IPO放緩、全球產業鏈重構及科技賽道"內卷"等背景下的投資邏輯進行深入交流，共同分享對2025年資本市場的前瞻性思考。該環節由中新社（北京）國際傳播集團有限公司上海分公司總監曹卉擔任嘉賓主持。 在現場觀眾的見證下，由沙利文及頭豹研究院聯合《大國品牌》、中國人民大學新聞傳播學院聯合推出的"2025年度品牌無形資產增長榜單30強"正式啟動。沙利文與香港《鳳凰週刊》完成戰略簽約。沙利文還與微博健康共同啟動了#藥界風雲錄#合作項目。 近20份白皮書、3大權威榜單集中亮相 據悉，本屆大會聚焦前沿產業趨勢與資本動向，涵蓋宏觀經濟、科技創新、醫療健康、能源儲能、人工智慧及ESG實踐等領域，現場發佈包括《中國未來50年產業發展趨勢白皮書（第四期）》、《2025年中國PE/VC基金行業CFO白皮書》、《2025年新型功能材料行業發展白皮書》、Growth Opportunities in the Global ESG Climate Risk Platform and Reporting Industry、《建築運營可持續之路白皮書》、A Path to Sustainable Building Operations、《2025中國ESG最佳企業實踐報告》、《2025中國花生油行業白皮書》、《2025中國複合堅果飲品行業發展白皮書》、《2025年中國GenAI行業最佳應用實踐》、《2025年AI賦能千行百業洞察》、《2025線粒體醫學行業現狀與發展趨勢白皮書》、《2025中國醫療器械出海現狀與趨勢藍皮書》等近20項重磅研究成果，並揭曉"2025中國ESG最佳企業實踐榜單"、"2025年中國PE/VC機構CFO榜單"及"2025年中國AI Agent（智慧體）最佳實踐應用榜單"等一系列評選結果。 沙利文增長、科創與領導力最佳實踐獎（簡稱：GIL獎項）旨在表彰各行業中作出突出貢獻，取得領導地位的傑出企業。在全球範圍內經過近30年的發展，獎項的權威性和公正性受到投資界和金融界，及行業內的廣泛認可。截至目前，全球範圍已累計表彰5,000+優秀企業。獲得沙利文2025GIL全球獎的企業有：江蘇中慧元通、雲晟研新、沙礫生物、思格新能源、拜爾斯生物、恒醫生物、昊海生科、華龕生物等；獲得沙利文2025GIL中國獎的企業有：顧家家居、燕之屋、康諾生物、禹王集團、方太、易普集、鎂伽科技、複星凱瑞、成功紅、淩凱科技、深信科創、瑞玞生物等。獲得沙利文2025GIL最佳實踐獎的企業有：中關村科金及寧夏交建交通科技研究院。 八大主題分論壇 聚焦2025最熱產業投融資方向 2025沙利文新投資大會不僅打造了產學研投媒緊密融合的創新網路，更為來自各行業的與會嘉賓搭建了充分交流與討論的專業平臺，集中展現了沙利文對全行業及全球資本市場的深刻洞察，提供了大趨勢下企業佈局未來、創造未來、競爭未來的最佳增長解決方案。 ESG與新質生產力論壇 在全球產業格局重構、綠色轉型加速、技術革命興起的當下，大會舉辦的ESG與新質生產力論壇邀請到國軒高科、安永、質子汽車、稅友軟體等來自全球新能源、人工智慧、硬科技領域的重磅嘉賓做客現場，聚焦 ESG 理念與新質生產力的高效融合，通過主題演講、案例分享和圓桌對話，從政策、產業、技術多維度，探索產業升級與可持續發展路徑，助力企業將 ESG 融入核心業務，構建長期競爭力。 "智航四海，鏈啟全球"出海分論、中企全球化發展專業服務論壇 著國內市場競爭越發激烈，增長空間逐漸趨於飽和，企業急需開闢新的 "戰場"。而海外市場，尤其是新興經濟體，擁有龐大且尚未充分挖掘的消費群體。出海不僅能説明企業突破發展瓶頸，更能讓企業在全球舞臺上整合資源、提升實力，塑造國際競爭力。8月27日下午，兩場聚焦企業"出海"相關的分論壇同時進行，精准切中當下中國企業"走出去"的痛點難點，得到與會者的熱烈關注與積極參與。其中，"智航四海，鏈啟全球"出海分論壇邀請到來自日聯科技、瑞浦蘭鈞、淩凱科技、鋅盾科技等重磅嘉賓出席分論壇。論壇以中國企業的品牌全球化作為話題引入，深度探討品牌在中東市場及東盟如何獲得新的投資機遇；分享高端裝備製造行業的全球化佈局，深度解讀中國智造企業的全球化競爭力，針對企業走出去的相關法律關切要點做分享。 "中企全球化發展專業服務論壇"則邀請到來自復旦大學國際金融學院，King Road、快倉智慧，海翼電商，正見品牌戰略，朗言數安，追創創投，沙灘說基金，環世物流集團，鈦動，嘉馳國際等重磅企業單位的貴賓出席會議。嘉賓們圍繞"品牌出海、科技出海、跨境出海"三大主題以案例分享、圓桌討論的形式展開討論。 新消費趨勢展望論壇 8月27日下午，新消費趨勢展望論壇邀請到中國輕工業發展研究中心產業技術研究院、禹王集團、廣順興、椿風茶飲、Twimbit、恒天然、可漾等多個知名消費領域的頂尖專家、行業領軍人物、創新企業代表、投資機構及專業服務機構，深度剖析新消費趨勢，預見消費者多元化需求的未來圖景，挖掘並探討產業創新發展的新路徑與強勁動力。主旨演講涵蓋多個維度：解析中國餐廳創新路徑，洞察養生國潮下飲料行業新趨勢，探討情緒與體驗消費對商業模式的重塑，並解碼消費股香港上市的整體邏輯。 AI進化論-物理世界智慧體系統構建論壇 在人工智慧從虛擬邁向物理世界的變革浪潮中，2025年8月28日沙利文新投資大會特別推出由沙利文、頭豹聯合主辦的AI進化論-物理世界智慧體系統構建論壇。論壇彙聚全球 AI 行業專家學者、行業領袖、創新企業、投資機構及專業服務機構，邀請到日聯科技、易普集、中關村科金、擎朗、深信科創、商湯絕影、松應科技、四維智聯、匯智國際等多個知名科技企業的多位重磅嘉賓分享前沿趨勢。多場主題演講亮點紛呈：探討"人工智慧 +"為傳統學科注入的新動能，解析2025年最具變革性的50大技術，洞察港股AI行業IPO與再融資態勢，分享垂直大模型、具身智慧服務機器人、合成資料、智慧座艙等前沿熱點。 生命科學新投資高峰論壇 隨著全球科技的不斷進步和醫療健康需求的日益增長，生命科學領域迎來了前所未有的發展機遇。從基因編輯、精准醫療到生物製藥，以及高端醫療器械的研發與應用，生命科學領域的創新成果層出不窮，為全球醫療健康事業注入了新的活力。8月28日，生命科學新投資高峰論壇醫藥專場邀請到中國肝炎防治基金會、羅氏製藥、中國生物製藥、百洋醫藥、思路迪醫藥、藥捷安康、康諾生物、時邁藥業、通瑞生物、複星凱瑞、鎂伽科技、亦諾微、睿健醫藥、華毅樂健、西比曼生物科技、中金公司、科律律師事務所、高特佳投資集團等；器械專場邀請到上海創奇健康發展研究院、愛齊科技、上海微創醫療機器人、比鄰星創投、唯邁醫療、魚躍醫療、微創心脈、昊海生物科技、眼得樂、以心醫療、康灃生物、恒醫生物、科睿馳、DPM、永新醫療、艾柯醫療、漢諾醫療、北芯生命、摩根士丹利、紅杉中國相關單位機構的產業領袖、生命科學企業、投資機構及專業服務機構，聚焦新質生產力的新機遇，深入探討全球創新發展的新趨勢，分享中國生命科學企業國際化的新戰略，並共商投資合作的新模式，促進產業界、學術界和投資界的深度合作，共同推動生命科學領域的繁榮發展。 上市公司高品質發展分論壇 高品質發展是中國式現代化的本質要求，而上市公司作為中國優秀企業群體的代表，則是高品質發展的重要微觀基礎。8月28日下午將舉辦上市公司高品質發展分論壇，論壇由沙利文、捷利交易寶、金洲控股、活報告聯合主辦，集結了東陽光藥業、雲跡科技、鈞達新能源、不同集團、三帝科技、樂摩吧、全聯並購公會、金洲控股等踐行和推動高品質發展的優秀企業單位代表、行業領袖、投資機構及專業服務機構等多方力量，深入剖析上市公司高品質發展的內涵與路徑，探討全面高品質發展的新動態、新趨勢，借助深入的交流和智慧的交融，碰撞出寶貴的創新理念與實操方案，攜手描繪上市公司高品質發展的美好藍圖。 沙利文全球合夥人兼大中華區董事長王昕博士表示：沙利文的使命是向世界傳遞中國的增長、科創與領導力，讓世界更清晰地看懂中國的價值，也讓中國加速擁抱世界的機遇。沙利文峰會在全球有30多年歷史，在中國連續成功舉辦19屆，風雨無阻。未來將延續大會立足上海、服務中國、面向全球、合作共贏的承諾，幫助企業實現國內與出海增長戰略，通過科創賦能產業轉型升級，培育富有領導力的中國企業家，最終促進中國經濟社會高品質發展！" 1、關於沙利文峰會 沙利文創立的增長、科創與領導力峰會在全球超過20個國家和地區，擁有近30年的舉辦歷史，吸引了大量全球1000強公司、國內外頂級金融機構以及其他各類領軍企業深度參與，幫助他們在日益複雜多變的世界中，識別機會，不斷創新，加速增長，獲得領導力的地位。自2008年落地中國至今，已舉辦至第十九屆，沙利文GIL峰會已成為國內優秀企業、投資界、主管機關相互交流成功經驗，共同探討發展方向的重要平臺，以及世界瞭解中國最前沿發展趨勢的重要視窗。 2025第十九屆沙利文全球增長、科創與領導力峰會暨第四屆新投資大會彙聚了超4,000位來自各行各業的領先企業，關注產業發展的政府、投資機構、金融機構代表，院校與科研專家,以及知名媒體機構。本次大會的各級合作夥伴包括：大會支援單位：中國廣告協會、中國上市公司協會、《中國品質監管》；大會戰略合作夥伴：新華社中國名牌、大國品牌、捷利交易寶、金洲控股、鳳凰週刊；大會首席媒體合作夥伴：中國新聞社上海分社；大會獨家社交媒體合作平臺：微博健康；大會高鐵媒體支持：路鐵傳媒；大會戰略合作媒體：經濟觀察報；大會特約合作媒體：中國證券報。大會通過新華社用戶端、沙利文視頻號、頭豹視頻號、頭豹plus視頻號、微博健康、微解藥、東財、萬得、天風、同花順、路演中、雪球、價值線上、交易寶、富途、品牌智庫研究院等平臺線上同步播出。 2、關於沙利文 全球增長諮詢公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱"沙利文"）融合全球64年的諮詢經驗，27年來竭誠服務蓬勃發展的中國市場，以全球化的視野，幫助超10,000家客戶加速企業成長步伐，助力客戶在行業內取得增長、科創、領先的標杆地位，實現融資及上市等資本運作目標。 沙利文深耕全球資本市場及企業諮詢服務，通過創新性提出的"全域投資管理 (Total Investment Management, TIM）"為企業提供全方位的投融資及其他各類專業諮詢服務，包括投融資CDD、估值服務、技術顧問、財務顧問、ESG、募投可研、債券發行行業顧問、行業顧問、評估服務、獎項服務、行業白皮書、戰略及管理諮詢、規劃諮詢、技術洞察等。 沙利文大中華區的投融資業務實現了對中國國民經濟的全行業覆蓋，包括對新經濟、新基建等所有經濟熱點的高度關注，涵蓋數位基礎設施、消費電子、雙碳新能源、醫療與生命科學、餐飲與新零售、半導體與積體電路、智慧家居、汽車與出行、康養服務、食品與飲料、資訊通信技術、金融科技、地產與物業、礦業冶煉、美容時尚、大數據與人工智慧、物流與供應鏈、建築科技與裝飾裝潢、特種新材料、文化娛樂、企業級服務、跨境電商貿易、基礎設施建設、環保節能科技、教育與培訓等。 