海天味業中期業績亮眼 全場景烹飪解決方案驅動可持續增長

香港，2025年9月2日 - (亞太商訊) - 調味品龍頭海天味業堅持行業深耕，不斷探索全場景烹飪解決方案，中期業績理想，盈收雙升，行業領先地位持續鞏固。

重點：

- 上半年收入152.3億元，同比上升7.6%

- 淨利潤39.1億元，同比增長13.3%

- 探索全場景烹飪解決方案，為未來增長注入強勁動能

近年中國內地市場消費疲弱，零售市場承壓；與此同時，調味品行業競爭加劇、消費需求升級。在此背景下，今年在港上市的中國調味品龍頭佛山市海天調味食品股份有限公司（3288.HK,603288.SH），依然派出一份亮麗的成績表，中期收入上升7.6%至152.3億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤升13.3%至39.1億元，彰顯穩健發展韌性。在良好經營業績的支持下，公司還公布派發中期股息，每持有10股將獲派2.6元股息，以回饋廣大股東。

具體來看，海天味業旗下四大核心業務均錄得增長，醬油產品的收入同比增長9.1%至79.3億元，蠔油產品收入25億元，同比升7.7%，調味醬產品收入則同比升12%至16.3億元；特色調味品及其他產品收入更大升16.7%至25.1億。海天能在承壓中取得理想成績，實有賴集團在多維度打造競爭優勢，構建品牌護城河。

百年積澱 構築堅實品牌護城河

海天味業是百年傳承的中國調味品牌，其淵源可追溯至明朝萬曆年間的佛山古醬園，距今已有400年歷史，公司1955年組建海天醬油廠，2014年在上海證交所上市，2025年赴港上市，開啟"A+H"雙資本平台的新征程。

經過多年發展，海天在內地的調味料市場已穩坐龍頭之位，市場佔有率按銷量計，連續28年蟬聯中國最大調味品企業，醬油、蠔油銷量中國市場第一，調味醬、醋、料酒亦位居中國市場前列，品牌形象深植民心，儼然為中國消費者的國民產品，這種長期積澱，為企業築成一條堅實的品牌護城河。

當然，海天能夠在行業中長期獨佔鰲頭，與其在技術上的持續投入，讓產品始終維持在高品質水平密不可分，2024年，海天的研發投入達8.4億元，近10年累計投入超59億元。現時公司累計獲授專利超過1,000項，今年初更憑五項全球領先的智能釀造技術成果，入選世界經濟論壇(WEF)的「燈塔工廠」名單，成為全球首家醬油釀造「燈塔工廠」。這一係列成果，不僅保障了海天產品的品質和安全，更提升了公司產品的市場競爭力，也為其持續探索全場景烹飪解決方案提供堅實的技術支撐。

積極拓展新風味，全場景烹飪解決方案引領消費升級

在鞏固核心品類優勢的同時，海天堅持"全場景烹飪解決方案"的戰略定位，精准把握國內市場發展機遇，積極開發特色調味品，推出涼拌汁、辣鮮露、雞精和雞汁等產品，一站式覆蓋廚房至餐桌多場景調味需求，持續提升在細分領域的影響力，拓展多元收入來源，推動自身可持續增長。

在食醋產品領域，海天創新開發了白米醋、黑米醋、清香米醋等米醋品類，以及蘋果醋、糯米甜醋等特色醋，並在有機醋細分賽道進行積極佈局。在料酒產品領域，海天推出海天古道料酒、海天古道薑蔥料酒等產品，形成基礎系列、有機系列、老字號系列等多系列佈局，豐富消費者選擇。

面對消費者在綠色健康、多元化多場景的消費需求，海天積極開發特色調味品，於2025年上半年推出有機，系列、薄鹽系列、無麩質系列等健康營養趨勢產品，還推出涼拌汁、海鮮撈汁、酸辣涼拌汁等「一汁成菜」系列產品，持續滿足消費者對便捷生活的追求，提升在細分領域的市場影響力。

打造極致供應鏈體系 強化競爭壁壘

在規模優勢的基礎上，海天味業持續強化供應鏈管理，圍繞"質量、效率及成本"打造極致供應鏈體系，進一步鞏固行業領先地位。

在供應鏈管理環節，海天秉持"用好原料製造好產品"理念，嚴控原材料品質，並通過數字化手段推動供應鏈數字化轉型，優化資源配置，提升柔性生產能力。其旗下高明工廠憑藉卓越的智能化水平與高效運營模式，成為行業標杆。通過智能化與高效運營，海天不僅確保了產品質量，也帶來效率和成本優勢，使其能夠為用戶提供高質價比的產品。

此外，海天積極踐行全產業鏈綠色發展理念。今年7月，公司作為鏈主企業發起行業首個全產業鏈減碳聯盟——"碳路者綠鏈聯盟"，推動構建綠色供應鏈體系，引領調味品行業低碳轉型。

現價具投資價值

總括而言，海天味業基本盤鞏固，公司堅持固本強基，其打造的極致供應鏈有助於公司進一步釋放規模優勢，在"品質和效率"上形成競爭壁壘，提升綜合競爭力。

同時，公司通過以用戶為中心的理念，持續豐富產品品類，打造全場景烹飪解決方案，也為公司開闢新的增長空間，此外，其香港上市將有助於深入推進全球化戰略。考慮到海天是行業龍頭，收入及盈利遠遠拋離行業均值，估值仍具備提升空間，隨著公司"A+H"雙資本平台優勢逐步釋放，未來增長潛力值得期待。

