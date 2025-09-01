天津銀行2025年中期業績 每股收益同比提升3.1%

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 8月29日，天津銀行（1578.HK）發布2025年中期業績。2025年上半年，天津銀行深入學習貫徹習近平總書記關於金融工作的重要論述精神和黨的二十屆三中全會精神，高效響應貨幣政策導向，嚴格落實監管政策要求，扎實推進全行「轉段」工作，按照「智慧天行 共赴未來」的合作理念，不斷強化研究和科技兩個時代基因，以內構發展能力，提高核心競爭力，增強服務經濟的內生能力；外構發展資源，提高生態圈服務，增強服務社會的外拓空間；重構發展機制，提高價值創新效能，增強資本綜合回報為重要抓手，打好包括「化險、收入、成本、存款、訴訟」五大攻堅戰和「能力素質、結構轉型、業務重塑、數字銀行、監督統籌」五大提速戰在內的「雙五戰役2.0」，進一步服務經濟社會高質量發展取得顯著成效，投資價值持續提升。

整體經營穩步向好

盈利能力保持穩健。實現營業收入88.3億元，同比增長0.8%；實現利潤總額21.4億元，同比增長4.9%；實現淨利潤20.1億元，同比增長1.6%。淨息差1.47%，與2024年持平；淨利差1.56%，較2024年上升0.01%。上述表現主要得益於堅持落實「雙五戰役」，特別是「化險攻堅戰」「成本攻堅戰」：一方面降低付息率、控制成本，對高息存款實施「斬立決」式壓降，另一方面加大信貸投放，提高信貸資產佔比。

資產負債合理增長。資產總額9,656.75億元，較上年末增長4.3%，其中貸款餘額較上年末增長6.9%，較資產增速高2.6個百分點；在天津地區貸款市場份額佔比7.40%，排名全市第四。負債總額8,957.59億元，較上年末增長4.6%，其中存款餘額較上年末增長6.6%，較負債增速高2.0個百分點；在天津地區單位存款市場份額佔比10.65%，排名全市第一。

風險抵御能力增強。不良貸款率1.70%，較上年末持平；撥備覆蓋率171.29%，較上年末上升2.08個百分點。資本充足率持續滿足監管要求，按照一級資本排名位列《銀行家》雜志2025年世界銀行1000強第185名。

投資回報穩健持續。實現每股收益0.33元，同比增長3.1%。完成2024年度分紅，每10股現金分紅1.368元，同比增長14.0%，股息率位列H股上市銀行前列，資本市場估值企穩修復，市場認可度不斷增強。

「五篇大文章」擲地有聲

科技金融能級提升。努力推進「股債貸基租保」多元化接力式服務體系，「貸早、貸小、貸長期、貸硬科技」，促進科技創新與產業創新深度融合。科技創新企業貸款餘額較上年末增長22.58%，主承銷科技創新債券（含科創票據）規模合計36.35億元，新質生產力貸款餘額較上年末增長24.69%。落地全國首批科技創新債券、天津市首單民營股權投資機構科技創新債券、京津冀首單科技創新資產支持證券等。

綠色金融提質增效。聚力營銷清潔能源、節能環保、生態環境等重點領域，創新打造「綠色信貸+投資+債券+租賃+理財」的產品體系。綠色貸款餘額較上年末增長13.98%。綠色債券承銷和投資規模分別同比增長533.7%和45.5%，落地2025年度天津市首單綠色ABCP，發放天津市首筆節能評價等級掛鉤貸款及行內首筆綠色知識產權掛鉤貸款，首筆轉型金融貸款。

普惠金融擴面上量。瞄準重點領域和薄弱環節，落實小微融資協調系列工作，為天津地區「推薦清單」企業新增授信57.78億元。法人普惠貸款投放創歷史新高，同比增長43.20%。聯合新華社中國經濟信息社共同發布「智慧通普惠」個體工商戶運行指數之金融服務指數，智慧商戶通商戶數158.95萬戶，日均消費筆數達1100萬筆，日均交易額7億元。

養老金融內容豐富。養老產業對公貸款餘額較上年末增長315%，投資養老產業相關債券15.6億元。成為天津市衛健委天津市商業健康保險就醫費用一站式結算平臺項目獨家合作銀行，成功獲取承接天津市養老機構預收費銀行存管業務資質。京津冀金融科技創新監管沙盒項目「基於深度學習和智能安全終端的輕型櫃面服務」場景入駐養老社區，提升醫療養老金融服務便捷性。

數字金融蹄疾步穩。打造「無界」「無我」「無形」場景化服務模式，升級手機銀行8.0，推出多語言版「在華智慧通」，以智慧金融賦能夏季達沃斯，個人手機銀行用戶較年初增長19.1%；依託智慧通理念，圍繞政府、機構、企業、園區推出「智慧通·十把金鑰匙」工程，完成26個獨立項目；打造「融聯」開放平臺和「合聚」生態雲，實現生態場景無感接入，顯著提升開放銀行生態系統的產品管理效能。

聚力「三新」推動「三量」

按照天津市委、市政府工作要求，天津銀行通過科技創新、產業煥新、城市更新（「三新」），盤活存量、培育增量、提升質量（「三量」），推動發展動力、發展方式、發展空間、發展質效整體提升，為區域發展提供強勁動力。

以服務實體經濟為導向，注入金融支持新動能。做優政府金融，報告期內累計為天津市「十項行動」推動實施的固定資產建設項目新增貸款85.38億元，圍繞天津市「三新」以及資產盤活等重點領域累計投放近70億元。做優產業金融，天津地區重點產業鏈貸款餘額較上年末增長24%，全行中長期制造業貸款餘額較上年末增長11.5%，向天津地區航運物流企業信貸投放同比增長150%。推出「智慧天行」司庫產品，發布「智慧貿易通」系列全新產品「天行易匯」 「智慧運費通」，提供智能化跨境金融服務。截至報告期末，全行公司貸款餘額較上年末增長9.2%；公司客戶存款餘額較上年末增長5.6%。

以「金融+」場景建設為依託，構建零售金融新生態。積極實施差異化戰略，立足政府金融和市民銀行優勢，貫徹「四個以文」，獨家冠名2023-2030天津馬拉松，馬拉松主題存單累計銷售55.86億元。

舉辦「天馬四季親子跑」3場，結合「高品質生活創造行動」發行主題理財募集資金36.44億元。冠名第三屆《中老年時報》社區合唱節，發售主題理財7.03億元。創新推廣「AI+場景+支付」系列智慧通產品體系，聚焦城市名片、知名景點、重點民生服務、繁華商業街區四大領域，「智慧商戶通」場景覆蓋率達83.6%，場景活躍度達72.6%，入網商戶較上年末增長13.8%，舉辦系列「惠民助商促消費」特色活動，服務假日「煙火經濟」。截至報告期末，個人存款餘額較上年末增長8.3%，代銷業務規模同比增長13.1%，零售客戶超1200萬戶。

以效率提升為目標，建設資金營運新模式。堅持「交易與配置並重，向交易要效益」的經營思路，報告期內二級市場現券交易量同比增長71%，現券交易價差收益同比增長38%。加大債券承銷力度，利率債承銷規模及手續費分別同比增長22%和12%；信用債主承銷規模433.40億元，持續位列天津市場第一，全國城商行排名上升至第六位。發揮好負債管理節拍器作用，年初至今已發行科技創新債券、綠色金融債券及普通金融債券150億元，利率最低至1.78%；加強同業負債利率管控，同業負債付息率較2024年下降19個基點。豐富理財產品體系，圍繞「金融+場景」布局產品體系，發行首款「海鷗匯赴」外幣系列理財產品；加大理財業務投研力度，報告期內純固收產品業績達標率接近100%，先後榮膺「金蟾獎」、「金譽獎」等多項業內重要獎項。

深化兩個時代基因，加快轉段發展

保持戰略定力，在董事會新設數字金融委員會，擴充發展戰略委員會，推動「研究基因」 「科技基因」深度融合。

常思大勢，持續推進全面從嚴治黨，深入學習貫徹習近平總書記重要講話和指示批示精神，貫徹天津市委、市政府及域外分行所在地省委、市委及政府決策部署，制定工作清單、實施方案超30個。匹配專業人才，春季校園招聘170餘人，博士及科技人員11人。提升研究能力，聚焦轉段發展、智能應用等累計形成研究成果70餘篇。設立幹部研修院，組織幹部員工走進中央黨校學習，提升黨性修養；搭建10大類培訓項目樣板間，累計開展培訓項目630餘項，覆蓋4.5萬人次，同比增長12.5%。

強化科技聚能，數字化轉型成果亮眼，榮獲15個獎項，獲批27個知識產權。升級科技樹、全員作戰系統2.0、數看天行2.0，AI賦能8大智能應用項目，已落地包括智能反詐平臺、AI合規官等在內的43個智能應用場景，運營和金融服務效率顯著提升。報告期內，穩居中國銀聯傳統跨行借記卡交易量全國城、農商行第一名，2025年二季度以來位列全國商業銀行第六名。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network