通通AI社交公佈2025年中期業績 收入大幅增長233.4% 多元業務協同效應顯現

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 8月29日，通通AI社交集團有限公司（香港聯合交易所代號：628.HK，「通通AI社交集團」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」），公佈其截至2025年6月30日止六個月(「報告期」)未經審計之中期業績。

二零二五年上半年，全球經濟在貿易摩擦與金融市場調整中呈現「增速放緩但區域分化」特徵，而中國經濟憑藉政策發力與市場韌性在多重挑戰下呈現「總體平穩、結構分化」態勢，香港資本市場同步迎來復甦。

行業數字化轉型加速，區塊鏈技術在供應鏈金融領域實現全流程溯源，普惠金融服務下沉至民營經濟，綠色金融產品規模同比增長顯著。同時，Web3.0與AI融合催生去中心化生態，區塊鏈技術賦予用戶數據所有權，AI則通過智能化分析優化交互體驗。Z世代「悅己」消費趨勢推動多元價值社交平台崛起，短劇與直播電商融合催生「內容即交易」新模式。

於本中期期間，本集團主要從事數字互聯網平台業務、數字內容生態業務以及金融科技服務業務。本集團透過收購北京熠珩集團及北京嘉域集團，完成向互聯網社交及數字內容領域的拓展。同時憑藉金融科技與互聯網業務的協同效應，本集團收入實現進一步增長，核心驅動因素包括數字內容流量（如遊戲及短劇）的轉化效率提升、金融服務業務規模擴大以及數字互聯網平台的新增量貢獻。

於報告期內，本集團的收入由截至二零二四年六月三十日止六個月（「相應期間」）的人民幣60,800,000元大幅增加人民幣141,900,000元或233.4%至本中期期間的人民幣202,700,000元。其中，數字內容生態業務實現營收人民幣131,074,000元，佔集團總收入比達64.5%。此外，本集團來自金融科技服務業務（包括商業保理及其他金融服務）的收入保持穩定，並增加人民幣4,800,000元。

遊戲與短劇雙軌並行 數字內容生態驅動全球化市場佈局

本集團通過收購CashBox及北京熠珩集團，積極佈局遊戲開發及發佈、影視製作與數字營銷領域，使集團業務多元化、擴大收入來源並為股東帶來最大回報。

CashBox作為業界領先的遊戲開發商，於本中期期間貢獻收入人民幣129,900,000元。截至二零二五年六月三十日，Cashbox已開發及發佈超過500款遊戲，其自研並升級了最新的BI 4.0系統支持高效遊戲推廣與運營，用戶覆蓋超100個國家，活躍用戶的平均ARPPU值（平均每付費用戶收入）不斷提升。

於二零二五年三月，本公司收購北京熠珩集團，完成影視製作及發行業務佈局。北京熠珩集團專注優質短劇製作，通過付費促銷及廣告收入的雙重變現模式，與紅果短劇、愛奇藝微短劇、抖音等端原生帳號建立深度合作。

社交+商業生態協同發展 Web3.0轉型穩步推進

為進一步拓展本集團的數字互聯網平台業務，本集團通過收購北京立衡集團與北京嘉域集團強化「社交+商業」生態協同模式。

北京立衡集團專注於社交網絡、人工智能、電子商務、訊息技術服務及技術研發，旗下擁有海南通通智能科技有限公司、樂活派（北京）科技有限公司和時光星球（北京）科技有限公司。期內，北京立衡集團貢獻收入1190萬元。

此外，為進一步強化本集團數字互聯網平台業務「社交+商業」的戰略框架及提升市場競爭力，同時佈局新的互聯網業務領域，本集團於二零二五年三月透過北京嘉域合約安排完成收購北京嘉域集團。北京嘉域集團專注於跨商家資產互通業務，包括跨商家會員積分兌換及共享會員服務。其成功將共處能力擴展至多場景生態，擴大積分適用範圍及服務場景，實現跨平台能力部署，為本集團Web3.0「社交網絡+商業生態」轉型提供有力支持。

金融業務穩健增長風控優良 傳統優勢持續鞏固

本集團金融科技服務業務主要涉及提供商業保理及其他金融服務，報告期內，該分部業績繼續保持穩健發展勢頭，持續為本集團帶來穩定回報。

於本中期期間，商業保理業務錄得分部業績（不包括分部間交易）人民幣34,400,000元。於本中期期間，本集團通過已建立可靠風險管理體系，儘管面對各種外部挑戰，仍保持著穩健增長，故計劃繼續開拓商業保理業務商機。

此外，其他金融服務業務同樣表現亮眼。通過全資附屬公司國美網金（北京）科技有限公司運營金融服務應用程序，向金融機構轉介客戶。於本中期期間，其他金融服務收入由去年同期的人民幣15,700,000元增加至人民幣19,600,000元。

展望未來，作為「科技+金融」綜合互聯網服務提供商，本集團將緊跟政策導向，在鞏固現有業務協同優勢基礎上，積極關註和把握行業相關創新機遇，以差異化內容與全球化、多元化業務佈局應對行業競爭及挑戰。同時，本集團將深化金融科技服務、數字內容生態與數字互聯網平台三大業務板塊協同，通過強化風險識別及技術保障、提升運營合規水準，夯實「科技+金融」雙輪驅動的底層能力，為下半年穩健增長奠定基礎，為股東創造持續穩定的回報。

關於通通AI社交集團有限公司

通通AI社交集團有限公司為香港聯合交易所主板上市公司（股票代碼：00628.HK）。集團積極拓展「社交+商業」領域的戰略佈局，不斷豐富以大數據、人工智能、區塊鏈技術為驅動的新興互聯網產業體系，構建WEB3.0時代的全新互聯網數字生態集群。

