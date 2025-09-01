天齊鋰業經營顯韌性 上半年實現扭虧為盈

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 8月29日，天齊鋰業股份有限公司 （以下簡稱天齊鋰業或公司）公佈2025 年半年度業績報告。報告顯示，2025年上半年，公司實現營業收入 48.33 億元（人民幣，下同），歸屬於上市公司股東的淨利潤為8441.06萬元，同比扭虧為盈，增幅達101.62%。截至到2025年上半年，公司資產負債率為31.44%，保持合理水平，財務狀況穩健，具有較強風險應對能力。

根據公司業績報告，天齊鋰業半年度業績扭虧為盈的主要原因有：雖然受到鋰產品市場波動的影響、2025年上半年公司鋰產品銷售價格較上年同期有所下降，但得益於公司控股子公司文菲爾德鋰礦定價週期縮短，其全資子公司泰利森化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制在以前年度存在的時間週期錯配的影響已大幅減弱。隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，公司各鋰化工產品生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。此外，公司重要的聯營公司SQM 2025年1月-6月業績實現同比增長。而今年以來澳元持續走強，報告期內澳元兌美元的匯率變動也導致匯兌收益金額較上年同期增加，增厚了公司業績。

面對內外部環境，公司表示將積極主動識變、應變、求變。一方面鍛煉和培養辨識能力，增強風險意識和預判能力；另一方面將繼續全面收集信息，提升整合分析能力，堅定代表公司利益做出管理決策和應變策略。此外，公司將繼續尋求匹配的、能互利互惠的戰略合作夥伴，以擴大對高質量鋰礦資源的佈局，嘗試開展戰略合作；同時，公司將繼續和全球領先的礦業企業合作探索新的鋰資源開發機會，從而拓展高質量的鋰礦資源佈局。

有序推進增產擴能 提升資源保障能力

今年以來，天齊鋰業產能持續提升。鋰精礦已建成產能為162萬噸/年，總規劃產能合計約214萬噸/年。鋰化工產品已建成產能約9.16萬噸/年；加上已宣佈的規劃鋰化工產品產能共計約12.26萬噸/年。

在上游資源方面，該司半年報顯示，公司同時佈局優質的硬岩型鋰礦和鹽湖鹵水資源，以位於澳大利亞的控股子公司文菲爾德之全資子公司泰利森所擁有的格林布什鋰輝石礦和公司控股子公司盛合鋰業所擁有的中國四川雅江措拉鋰輝石礦為資源基地，並通過投資 SQM 和日喀則紮布耶的部分股權，實現了對境內外優質鹽湖鋰礦資源阿塔卡馬鹽湖和紮布耶鹽湖的佈局。

報告期內，格林布什鋰輝石礦的礦石總開採量為 269.41 萬噸，其中化學級礦石開採量 258.72萬噸、技術級礦石開採量 10.68 萬噸。格林布什鋰輝石礦共有四個在產和一個在建的鋰精礦生產廠，目前鋰精礦產能合計約 162 萬噸/年，總規劃產能合計約214 萬噸/年。目前正在建設的化學級鋰精礦三號工廠預計將於2025年12 月完工。

公司積極推進四川雅江措拉鋰輝石礦項目建設相關工作。根據自然資源部中國地質調查局（以下簡稱"中國地質調查局"）於 2025 年初的報告，雅江措拉鋰輝石礦項目所處的西昆侖-松潘-甘孜成礦帶為世界級鋰輝石型鋰成礦帶，累計探明資源 量 650 余萬噸氧化鋰，資源潛力超 3,000 萬噸氧化鋰。

此外，值得關注的是，公司在江蘇張家港年產3 萬噸氫氧化鋰項目（可柔性調劑生產碳酸鋰產品）已竣工，並進入聯動試車階段。而公司在重慶銅梁的工廠則正在建設產能為1,000 噸/年金屬鋰及配套原料的擴建項目。可以預見的是，公司將持續通過可行路徑實現資源協同，進一步增強公司資源保障能力和成長空間。

研發與創新孵化雙輪驅動 持續突破鋰電池關鍵技術

截至2025年6月30日，公司擁有授權專利286 件。天齊鋰業創新實驗研究院正式投入運營，並正積極籌備成立香港研發中心，以進一步拓展國際視野，加快公司科技轉型步伐。

公司推行"以自主研發為核心、開放合作為抓手"的研發模式，並建立完善"四大研究方向"從而實現公司研發戰略落地。在礦產資源綜合利用方面，公司持續開展鋰渣高值化綜合利用工作，掌握從鋰渣中回收鉭鈮的關鍵技術，配套現有矽鋁微粉生產線，正在建設鉭鈮回收示範線；新型提鋰技術方面，公司積極構建鹽湖提鋰實驗室，依託先進分析檢測技術和材料製備經驗，重點開發鹽湖提鋰吸附劑新型材料；公司重點聚焦下一代高性能鋰電池關鍵材料研究，金屬鋰新型鋰負極電解製備技術已完成實驗級驗證，正積極推進中試線建設；在完成硫化物固態電解質硫化鋰產業化籌備工作基礎上，公司年產50噸硫化鋰中試項目已實質落地並動工；在電池回收與資源回收領域，公司持續優化並創新廢舊磷酸鐵鋰動力電池回收工藝，自主研發的第四代濕法回收技術，關鍵元素回收率均位居行業前列。

同時，天齊鋰業注重加強創新項目孵化，通過尋找公司戰略、研發、對外合作的良好協同模式，遴選出符合公司戰略發展的應用技術項目，進行有序整合，為實現公司發展戰略和可持續發展奠定堅實基礎。2025年，公司與哈爾濱工業大學（威海）、北京科技大學等高校新增項目合作，並與下游頭部企業簽署戰略合作協議，實現從實驗室技術到產品應用驗證的成果轉化。

貫穿工藝生產全流程 數字化建設護航合規經營

公司在數字化戰略委員會的戰略引領與統籌規劃下，致力於以精益管理、價值鏈協同為核心，持續推進數字化轉型，構建了以工業互聯網平台為底座，覆蓋研發、工藝、生產、質量、倉儲、環境健康安全、財、資、稅等核心業務的一系列數字化應用，積累了海量生產製造和產業經營數據，並積極推動大數據、人工智能技術在設備運維、工藝優化、經營預測等場景的應用落地。

天齊鋰業還積極推動大數據、人工智能技術的應用落地。在智能製造方面：高標準建設工廠精益管理體系，深入推動工廠數字化轉型與智能化改造。公司借助數字化手段打通生產管理、工藝執行、質量檢驗、設備運維、物料管控、能耗管理、安全生產等工廠運營的各個環節，達成對人、機、料、法、環、測六大核心要素的高效有序組織與管理。依託工藝、業務數據的全面採集與深 度整合，公司構建起覆蓋工廠製造全過程的數字化運營管理平台。

在經營管理方面：天齊鋰業構建了業、財、資、稅深度融合的數字化平台，全面支撐公司的經營管理體系。在風險管控方面：公司構建數字化風控管理體系平台，根據設定規則對關鍵經營指標進行全天候自動掃描監測，及時識別經營風險發出預警，有效促進公司全面風險管理的效能提升。

完善公司治理 可持續發展亮點紛呈

近年來，天齊鋰業不斷完善公司治理，加強董事會建設。公司董事會由 8 名董事組成，其中獨立董事佔比 50%，女性成員佔比 50%。公司董事會成員擁有多元化的專業及行業背景，具有鋰行業、公司治理、財務/會計、風險管理、ESG、戰略等一項或多項領域的豐富經驗。

公司積極響應國家號召，主動履行社會責任。公司通過開展多樣化公益項目，加強公司與業務所在國家或地區的溝通交流，切實履行企業社會責任。2025年4月，公司總部聯合公司國內外各生產基地，並邀請外部各利益相關方，共同開展"我們的能源，我們的星球--以 鋰賦能，逐夢綠水青山"第三屆世界地球日活動周系列活動。

2025年4月，天齊鋰業披露第八份可持續發展報告，系統闡述可持續發展理念及實踐績效表現。該報告以"Li-Tech4Good"作為公司可持續發展戰略的核心定位，完成氣候風險財務分析及範圍三碳排放披露等亮點內容呈現。

在可持續發展的業務探索方面，公司通過鋰渣高值化利用項目，充分發掘矽鋁微粉應用於玻纖原料的綠色低碳優勢，該產品碳足跡較葉蠟石降低52%，綠色效益顯著。

目前，公司已被納入多項標普全球ESG系列指數，並連續兩年入選標普全球《可持續發展年鑒(中國版)》；公司憑藉在氣候管理方面的優秀實踐，於2025年8月榮獲 Sedex 供應鏈大獎"環境貢獻獎"；公司在國證ESG評級和華證ESG評級中均取得最高等級AAA 級。

截至到年6月，天齊鋰業在多項技術評優與資本市場評選中摘得榮譽。包括：公司產品電池級碳酸鋰獲得"天府名品"品牌標識授權；公司於去年 12 月獲評香港大公文匯傳媒集團金紫荊評選卓越高質量發展上市公司獎；獲評第八屆新財富最佳IR港股公司評選最佳IR港股公司(A+H股)獎；獲評第八屆中國卓越IR評選最佳價值創造獎；獲評2024年度同花順上市公司年度榜單Top300最具人氣上市公司獎；獲評2024雪球年度金榜投資者關係管理獎；公司Li科學館獲評"2025中國上市公司經典品牌案例"獎。

