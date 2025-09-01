Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 1 September 2025, 14:10 HKT/SGT
來源 Black Spade Capital Limited
黑桃資本建議家族辦公室資產配置加強關注數字資產

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）最近與方舟投資（Ark Invest）舉行了私人會談。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生方舟投資首席執行官兼首席投資官伍德女士（Catherine Wood）會面，探討了人工智能（AI）、機器人技術、區塊鏈應用、能源存儲以及細胞測序等領域的最新趨勢。

伍德女士對人工智能和機器人技術表達了樂觀態度，她指出，這些技術不僅會取代部分工作崗位，還將創造新的機會。她還提到區塊鏈和太空探索的潛力，並強調世界正在邁向更加創新和互聯的未來。

譚先生建議家族辦公室應重點關注數字資產、人工智能和機器人相關的基金、股票和ETF，因為這些領域將成為推動全球經濟增長的關鍵動力。他指出，傳統行業若能整合這些創新技術，將顯著提升生產力和競爭力。他鼓勵家族辦公室根據自身的風險承受能力調整資產配置，投資於這些新興領域，以支持技術發展並追求更高回報。  

伍德女士預測加密貨幣將有強勁增長，並預計於大約2030年，比特幣的價值可能達到150萬美元，而以太坊可能升至16.6萬美元。她對數字資產的長期潛力充滿信心。譚先生補充道，數字資產正逐步成為主流資產類別，銀行和政府機構的日益接受為市場注入了強勁動能。

總之，黑桃資本呼籲家族辦公室迅速採取行動，投資與人工智能、機器人技術以及數字資產相關的基金、股票和ETF。這些領域將推動經濟和技術發展，同時提升傳統行業的效率和競爭力，為投資者帶來可觀回報，並佔據下一輪技術革命的領先地位。

圖片說明

左起: 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生及方舟投資首席執行官兼首席投資伍德女士（Catherine Wood）

有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室，負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港，公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目，而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業，同時保持多元化資產類別，投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。2023年8月，黑桃資本發起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了230億美元的業務合併。2024年，黑桃資本發起的第二家SPAC Black Spade Acquisition II Co上市，並於約9 個月後的2025年6月成功與全球領先媒體及娛樂巨頭The Generation Essentials Group完成業務合併。

傳媒垂詢
縱橫財經公關顧問有限公司   

李惠兒

電話：+852 2864 4834

電郵：vicky.lee@sprg.com.hk

歐陽蔚雯

電話：+852 2114 4913

電郵：iris.auyeung@sprg.com.hk

網址：

www.sprg.com.hk


