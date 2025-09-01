安東油田服務2025上半年業務規模持續擴大 利潤加速增長

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 8月27日，中國領先的獨立油氣田技術服務供應商安東油田服務集團（「安東」或「本集團」；香港聯交所股票代號：3337）欣然公佈集團截至2025年6月30日止六個月（「報告期內」、「期內」）的未經審覈簡明合併中期業績。

2025年上半年，本集團實現營業收入約26.31億元（單位：人民幣，下同），同比增長20.9%；淨利潤達1.66億元，同比增長49.0%；歸屬於公司權益持有人的利潤約爲1.65億元，同比增幅達55.9%。安東的運營效率得到顯著提升，經營性現金流表現穩健，期內淨流入3.70億元，同比增加2,430萬元。應收賬款平均週轉天數爲162天，較去年同期下降22天。

打造"一體化服務公司"+"技術服務作業者"新形態業務模式



報告期內，安東在油田技術服務、油田管理服務的成熟業務領域，持續強化油藏增效能力，進一步凸顯輕資產的技術服務模式優勢，推動油田技術服務業務穩步發展，期內收入12.06億元，同比增長22.9%，佔總收入45.8%。同時，油田管理服務保持穩定增長，期內收入10.01億元，增長11.2%，正逐步將成功商業模式複製至全球新市場。在新業務方面，公司積極拓展油氣開發、天然氣利用和AI賦能三大方向。油氣開發業務加強勘探開發能力建設，並快速推進得福瑞油田的開發進程；天然氣利用業務憑藉陸上生產設施（OPF）項目，在東南亞市場實現突破性進展；AI賦能業務已初具規模，覆蓋從人工智能到地下數據管理及地面資產完整性的全鏈條應用，全面助力油氣開發提質增效。

通過長期業務模式升級，安東已初步構建了一體化技術服務與技術作業者完美融合的商業模式。技術服務作業者是一種深度融合技術服務與作業者角色的一體化模式，區別於依靠資本來收購作業權的傳統油公司，安東以技術投入獲取油田作業權。該模式尤其適用於老油田、邊際油田等需提升開採效率的油氣資源，通過技術服務與油氣生產的緊密結合，實現高效開發與資產價值最大化，兼具輕資產、低成本、高效率和強抗週期能力。

市場開拓全球化落地，打開新市場空間



安東的市場開拓全球化持續落地，打開了新市場空間，成爲業績增長的核心驅動力。2025年上半年，海外市場實現收入16.80億元，較去年同期的15.11億元增長11.1%。海外收入佔本集團總收入的比例維持在63.8%的較高水平。伊拉克市場作爲本集團深耕的核心市場，實現了全面佈局，形成了技術服務、油田管理及油氣開發協同發展的業務生態，進一步提升了市場影響力，推動規模化發展；期內貢獻收入14.47億元，同比增長16.6%，佔集團總收入的55.0%。

在馬來西亞砂拉越州，公司成功中標首個陸上天然氣商業化利用項目（OPF項目），爲東南亞市場的深入拓展奠定了重要支點。於科威特市場，公司的完井工具成功通過資格預審，藉助其首次全面開放技術服務市場的機會，籌備各類項目投標，打造新的業務增長點。與此同時，安東將繼續深耕中東、非洲、中亞和東南亞等全球市場，不斷拓展業務版圖。

上半年本集團新增訂單持續強勁，新簽訂單總額約47.53億元。其中，海外市場新增訂單達31.24億元，佔集團總新增訂單的65.7%。截至2025年6月30日，集團在手訂單金額高達約163.5億元，充足的在手訂單爲後續業績的穩定高速增長構築了堅實基礎。

全球化管理深化，數智化建設提速



爲支撐全球化戰略的深入實施，集團在管理優化上持續發力，安東石油以迪拜爲全球總部和運營中心，埃及爲人力資源中心、印度爲供應鏈採購中心、中國大陸爲技術和原材料資源中心、中國香港爲金融中心，藉助各地的優勢支持本集團的全球化發展。上半年，集團啓用了香港新辦公室，並成立了安東財資公司，優化資金管理效能，深化中國市場與全球資源銜接。在數智化建設提速方面，安東利用AI和數據驅動賦能管理提效，實現了核心業務流程數據的全鏈路貫通。

展望未來：



以全新定位，推進長期戰略目標建設



安東的長期目標是建設領先的綠色能源技術服務全球化公司，現階段定位於一體化服務公司和技術服務作業者，爲客戶提供油氣開發利用提效解決方案，藉助中國特色優勢和全球化佈局，實現快速發展，成爲行業的創新引領者。

通過早期指標管理，驅動長期增長



公司通過數據驅動的早期指標管理來實現長期目標，管理涵蓋六個關鍵步驟：通過客戶資源開發擴大市場空間、通過需求調研發現市場商機、通過項目立項和論證儲備優質項目、通過項目銷售爭取訂單、通過快速的項目產建完成在手訂單的服務能力建設，通過生產作業實現在手訂單到收入的的轉化。通過早期指標的管理，公司的訂單、收入將具有更強的可預見性和更大的市場和商機保障。

持續聚焦核心市場，市場及產品持續進入新圈層



公司將繼續聚焦伊拉克等成熟市場，深挖潛力，抓住核心市場機遇促規模化增長；同時長期儲備中東海灣國家、中亞、東南亞、非洲全球新興市場開拓。同時，業務對標全球標杆企業，學習創新商業模式，全面進入新圈層。油田技術服務以油藏增效爲核心、一體化油田管理獨具特色、油氣開發打造技術服務作業者模式、天然氣利用指向全球廣大的亟待商業化的天然氣資源，AI賦能和平台協作幫助油氣行業的生產經營全面提效。

高效經營，提升回報



公司將通過平台模式、生態式和創新的業務模式，輕資產快速發展，以高效經營持續提升盈利和創造健康的現金流，奠定股東回報的堅實基礎，堅持執行分紅和回購政策，多措並舉持續爲股東創造價值。

關於安東油田服務集團

安東油田服務集團（股票代碼：HK. 3337）成立於1999年，2007年12月在香港交易所上市，是一家全球領先的油氣資源開發提效一體化服務公司，技術服務作業者，創新引領者。我們以成爲新時代領先的綠色能源技術服務全球化公司爲長期目標，面向未來油氣行業的可持續發展，針對油田客戶多樣性的需求，提供個性化、全方位、一體化的解決方案，實現油氣資產效益最大化。我們以迪拜爲全球總部及運營中心，埃及爲人力資源中心，印度爲供應鏈採購中心、中國大陸爲技術和原材料資源中心、中國香港爲金融中心，以中國特色優勢整合全球資源，開展全球化高效管理運營。我們的業務遍佈中國、伊拉克、乍得、哈薩克斯坦等以全球新興市場國家爲主的30多個國家和地區，形成了快速響應的全球化服務支持體系。

