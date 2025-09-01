哈爾濱銀行發佈2025年中期業績：業績韌性築牢根基 特色服務點亮投資價值

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 今年以來，哈爾濱銀行（6138.HK）持續深化改革轉型，加快重塑資産負債表和利潤表，深度服務實體經濟，積極防範化解風險，經營發展呈現出"規模、質量、結構、效益"穩中有進、進中提質的良好態勢，投資價值逐步凸顯。

經營指標全面向好 資産質量築牢"安全墊"

中期業績數據顯示，2025年上半年，哈爾濱銀行實現營收與淨利潤雙增。期內，哈爾濱銀行實現營業收入人民幣73.855億元，同比增長2.59%；實現淨利潤人民幣9.921億元，同比增長17.28%；實現歸母淨利潤人民幣9.154億元，同比增長19.96%，盈利增速顯著。

資産規模方面，哈爾濱銀行保持"穩中有進"的發展節奏，結構持續優化。截至2025年6月30日，該行總資産規模爲人民幣9,275.275億元，較上年末增長1.23%，其中客戶貸款及墊款總額爲人民幣3,975.663億元，較上年末增長4.87%，信貸資源重點向實體經濟、戰略新興領域傾斜；存款總額延續增長態勢，達人民幣6,950.559億元。

資産質量方面，風險抵禦能力再上新台階。截至2025年6月30日，該行不良貸款余額爲人民幣112.697億元，不良貸款率爲2.83%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率同步提升至209.95%，較上年末增加7.36個百分點，遠超監管要求的150%，不僅爲潛在風險提供了充足緩沖，也爲未來釋放利潤預留了空間。

服務實體經濟與對外開放 打造差異化競爭優勢

在銀行業"回歸本源、服務實體"的政策導向下，哈爾濱銀行依托區位優勢，將自身發展融入區域經濟振興與國家對外開放大局，既實現了與地方經濟的同頻共振，也打造了差異化的競爭優勢。

在服務實體經濟方面，哈爾濱銀行圍繞地方産業特色，將信貸資源向制造業、科技企業、綠色金融等重點領域以及小微企業、農業等薄弱環節傾斜。針對小微企業，聚焦經營、民生、涉農3類核心客群，推進"壹行壹策"産品創新，報告期內，普惠型小微企業貸款投放人民幣169.18億元，較上年同期增長人民幣16.2億元；余額爲人民幣411.98億元，增速11.72%；當年投放貸款平均定價5.83%，較上年下降0.87個百分點，切實降低企業融資成本。助力鄉村振興，截至2025年6月30日，涉農貸款余額爲人民幣322.104億元，重點支持糧食生産、鄉村産業融合與農業現代化，爲保障國家糧食安全、推動鄉村振興注入金融"活水"。

在服務對外開放方面，哈爾濱銀行積極融入國內國際"雙循環"新發展格局和高質量共建"壹帶壹路"國家重大戰略，堅定不移地助力高水平對外開放，與13個"壹帶壹路"沿線國家的百余家金融機構建立合作關系，構建"壹帶壹路"金融同業"朋友圈"。作爲人民幣跨境支付系統（CIPS）直接參與者，積極推廣跨境人民幣支付業務。報告期內，集團跨境清結算業務總量實現大規模增長，推動跨境金融業務高質量發展。

報告期內，集團秉承"鞏固批量獲客成效、增強大客戶黏性、深度與客戶綁定"的業務發展思路，夯實核心客戶生態圈，與國內外多家知名大型企業建立業務合作關系，服務跨境客戶數實現同比翻倍增長。集團積極完善跨境金融産品體系，建立了涵蓋國際福費廷、國際保函、出口賣方信貸等産品的跨境融資體系，實現對跨境清結算、跨境投融資、外幣結售彙及彙率避險等各場景的服務全覆蓋。

從資本市場視角看，哈爾濱銀行自去年以來股價中樞擡升，估值有所修複，具備較高的安全邊際與估值修複空間。憑借"業績穩增+資産質量優化"的基本面支撐，疊加"服務區域實體+深耕對外開放"的差異化優勢，哈爾濱銀行既契合當前"穩增長、防風險"的政策導向，也符合資本市場對銀行股"高安全邊際、高成長確定性"的配置需求。隨著東北振興、"壹帶壹路"等國家戰略的持續推進，哈爾濱銀行有望進壹步發揮區域與特色優勢，實現經營業績與估值的雙重提升。

