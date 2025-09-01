冠君產業信託獲信用評級機構JCR及R&I評為「A」評級

|
|- 反映市場對信託優質資產及審慎管理的信心
|
香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 冠君產業信託（「信託」）（股份代號：2778）欣然宣布獲日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency, JCR）及格付投資情報株式會社（Rating & Investment Information Inc., R&I）首次評為「A」發行人評級，評級展望穩定。
信託同時獲得兩家日本領先信用評級機構的認可，彰顯其在資本市場的良好聲譽，鞏固投資者對其穩健及審慎財務管理的信心。
冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「我們非常榮幸獲得JCR及R&I授予『A』信用評級及穩定展望評級，這反映我們審慎的財務管理、穩健的資本結構，以及位處優越地段的地標物業所展現的持久價值。我們將繼續保持靈活的業務及財務策略，在瞬息萬變的市場環境中，致力為基金單位持有人及持份者創造可持續價值。」
JCR表示：「本次評級充分反映信託專注於物業租賃及管理的穩定業務模式、優質的資產組合、由審慎槓桿控制下實現的穩健財務狀況，以及具備長期成功應對市場周期的管理紀錄。」
R&I表示：「本次評級反映信託擁有優質資產組合，包括位於香港核心的地標性物業，極低的槓桿水平，以及近19年來長期及穩健的表現。」
有關冠君產業信託(股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理（冠君）有限公司，為鷹君集團的成員。
網站: www.championreit.com
關於日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency, JCR）
JCR成立於1985年，是日本領先的信用評級機構，專精於信用風險分析。JCR廣泛提供涵蓋可持續金融的準確評估，並於「解決環境與社會問題、實現可持續社會」這一全球重要議題上貢獻良多。JCR獲得歐洲證券及市場管理局（「ESMA」）及香港金融管理局認可的外部信用評估機構。
關於格付投資情報株式會社（Rating & Investment Information Inc., R&I）
R&I是日本債券市場市佔率最大的信用評級機構，提供信用評級、研究分析和投資資訊服務，協助投資者作出審慎決策，並促進金融市場的透明度。R&I 獲日本金融廳（FSA）及香港金融管理局的認可。
