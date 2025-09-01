Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, September 1, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 1 September 2025, 11:42 HKT/SGT
Share:

來源 Champion Real Estate Investment Trust
冠君產業信託獲信用評級機構JCR及R&I評為「A」評級
- 反映市場對信託優質資產及審慎管理的信心

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 冠君產業信託（「信託」）（股份代號：2778）欣然宣布獲日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency, JCR）及格付投資情報株式會社（Rating & Investment Information Inc., R&I）首次評為「A」發行人評級，評級展望穩定。

信託同時獲得兩家日本領先信用評級機構的認可，彰顯其在資本市場的良好聲譽，鞏固投資者對其穩健及審慎財務管理的信心。

冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「我們非常榮幸獲得JCR及R&I授予『A』信用評級及穩定展望評級，這反映我們審慎的財務管理、穩健的資本結構，以及位處優越地段的地標物業所展現的持久價值。我們將繼續保持靈活的業務及財務策略，在瞬息萬變的市場環境中，致力為基金單位持有人及持份者創造可持續價值。」

JCR表示：「本次評級充分反映信託專注於物業租賃及管理的穩定業務模式、優質的資產組合、由審慎槓桿控制下實現的穩健財務狀況，以及具備長期成功應對市場周期的管理紀錄。」

R&I表示：「本次評級反映信託擁有優質資產組合，包括位於香港核心的地標性物業，極低的槓桿水平，以及近19年來長期及穩健的表現。」

有關冠君產業信託(股份代號：2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理（冠君）有限公司，為鷹君集團的成員。

網站: www.championreit.com

關於日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency, JCR）

JCR成立於1985年，是日本領先的信用評級機構，專精於信用風險分析。JCR廣泛提供涵蓋可持續金融的準確評估，並於「解決環境與社會問題、實現可持續社會」這一全球重要議題上貢獻良多。JCR獲得歐洲證券及市場管理局（「ESMA」）及香港金融管理局認可的外部信用評估機構。

關於格付投資情報株式會社（Rating & Investment Information Inc., R&I）

R&I是日本債券市場市佔率最大的信用評級機構，提供信用評級、研究分析和投資資訊服務，協助投資者作出審慎決策，並促進金融市場的透明度。R&I 獲日本金融廳（FSA）及香港金融管理局的認可。



話題 Press release summary

部門 Real Estate & REIT
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Champion Real Estate Investment Trust
Aug 19, 2025, 20:58 HKT/SGT
冠君產業信託公佈2025年度中期業績
Aug 4, 2025, 19:43 HKT/SGT
冠君產業信託ESG Gala舉行共創明「Teen」電影放映會
July 30, 2025, 18:00 HKT/SGT
冠君產業信託三度舉辦ESG主題盛會 創新定義商廈價值與可持續未來
June 6, 2025, 18:23 HKT/SGT
冠君產業信託呈獻「Lupus Reimagined」藝術展 以藝術連結社區 共創多元共融未來
Feb 19, 2025, 22:33 HKT/SGT
冠君產業信託公佈2024年度全年業績
Nov 27, 2024, 21:27 HKT/SGT
LANGHAM BEAUTY Green Vitality 至美可循
Nov 5, 2024, 17:14 HKT/SGT
冠君產業信託獲GRESB評為「全球業界領導者（上市企業）」
Aug 20, 2024, 18:47 HKT/SGT
花園道三號榮獲WiredScore樓宇通訊「鉑金級」認證
Aug 19, 2024, 19:48 HKT/SGT
冠君產業信託公佈2024年度中期業績
July 18, 2024, 19:04 HKT/SGT
冠君產業信託首度舉辦「ESG週」
June 3, 2024, 17:29 HKT/SGT
冠君產業信託獲得新貸款融資
Mar 7, 2024, 18:31 HKT/SGT
花園道三號以全港最高評分獲LEED v4.1鉑金級認證
Feb 21, 2024, 19:01 HKT/SGT
冠君產業信託公布2023年度全年業績
Dec 5, 2023, 14:30 HKT/SGT
冠君產業信託旗下花園道三號暖意點亮中環核心商業區
Aug 18, 2023, 19:33 HKT/SGT
冠君產業信託公布2023年度中期業績
July 19, 2023, 18:57 HKT/SGT
冠君產業信託舉辦首屆「環境、社會及管治論壇」
Apr 3, 2023, 17:56 HKT/SGT
冠君及旗下朗豪坊商場舉辦「1+1捐贈LP CLUB積分」慈善活動
Feb 24, 2023, 20:37 HKT/SGT
冠君產業信託公布2022年度全年業績
Jan 16, 2023, 17:49 HKT/SGT
冠君產業信託「Love · Play · Farm」收成日
Dec 20, 2022, 20:56 HKT/SGT
冠君產業信託旗下朗豪坊商場舉辦迪士尼與彼思 ─ Fluffy Festival
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       