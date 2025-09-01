從摸石頭過河到構建護城河 朝雲寵物增長超100%

香港，2025年9月1日 - (亞太商訊) - 在大消費股整體承壓的背景下，寵物經濟卻走出獨立行情。根據艾媒諮詢數據，我國寵物經濟規模預計到2028年有望突破1.15萬億元。朝雲集團（06601.HK）憑藉2019年前瞻佈局寵物業務，成功構建寵物全產業鏈護城河。

寵物業務超100%增長，從摸石頭過河到構建護城河

據中報披露，朝雲集團寵物業務交出"翻倍答卷"，營收從4800萬增長到9600萬，同比增101.4%；毛利率沖到58.1%，並通過"線上+線下"協同構建核心競爭力，逐步形成差異化護城河。

線上持續打造爆品 ，寵物食品占比將近70%

線上營銷不是瞎吆喝，朝雲集團以"內容電商+精准種草"打造抖音爆品寵物食品"生鮮包"，持續提升投產效益，收入同比增124%，寵物食品占比將近70%。用互聯網思維降維打擊傳統寵物食品，獲得多個榜單排行榜第一。

寵物新物種門店，收入提升82%

線下門店不是"燒錢貨"，朝雲集團"開一家賺一家"，新物種門店高質量拓店至77家，整體收入增長82%。且通過門店改造，縮短爬坡期和回本速度，部分新店3個月就盈利：

第一招"情緒價值拉滿"：推出寵物鮮食、豐富飲品種類、升級寵物智能管家IT系統，把"寵物店"變成"人寵社交空間"，用戶體驗拉滿；

第二招"精細化運營複製粘貼"：從門店模型到人才管理全流程標準化，配上自有供應鏈，運營模式的快速複製落地，讓每一家門店都能快速盈利。

第三招"自有品牌+門店"聯動：門店商品銷售額30%以上來自自有品牌，並不斷提升形成"線上種草-線下體驗-複購閉環"。整體來看，從上游供應鏈，中游品牌運營，到下游門店服務，朝雲已經完成寵物賽道的"研發-生產-銷售"全鏈條構建， 生態圈護城河已經成型。這得益於公司強勁的現金流和"提升線下單店盈利能力"與"打造更多食品爆品"雙措並舉，進一步釋放生態圈價值。隨著業務規模擴大與運營效率優化，寵物業務成為集團業績增長的長期動力。

據朝雲集團2025年上半年業績報告顯示，營收同比增7.2%，除稅前溢利增5.3%，連續第5個業績期增長。家居護理業務營收增4.3%，其中殺蟲驅蚊品類連續11年市占第一，家居清潔穩居行業第二。剛需板塊業務與寵物業務相互促進，形成良性循環。

港股從不缺短期熱點，但缺"把一件事幹到閉環"的企業。企業開發新賽道不能"跟風蹭熱點"，而是要沉下心抓用戶體驗、建生態、控供應鏈及精細化運營，才能真正跑通新業務的生態化佈局與盈利模型，為長期增長打開空間。

