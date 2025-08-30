四大業務協同發展 聚力書寫金融「五篇大文章」廣發証券發佈2025年度中期業績

香港，2025年8月30日 - (亞太商訊) – 廣發証券股份有限公司（「廣發証券」或「公司」，公司及併表範圍內的子公司〔附屬公司〕，統稱「集團」）發佈2025年度中期業績。2025年上半年，公司主動融入國家發展大局，深耕「五篇大文章」，堅守「功能性」定位，積極服務實體經濟量質雙升，各項工作穩中向好，主要經營指標位居行業前列，報告期內，集團實現收入及其他收益總額199.16億元（人民幣，下同），歸屬於本公司股東的淨利潤64.70億元。

作為國內首批大型綜合類券商，廣發証券擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業務板塊，具備全業務牌照；先後設立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資產管理子公司等，以獨有的價值理念和務實的創業作風，打造了佈局完善、實力強勁的全業務鏈條。在區域發展上，公司立足大灣區，服務全國，聯通境內外，以長遠的眼光、開放的格局鍛造綜合金融服務實力，主要經營指標連續多年穩居中國券商前列。

以穩健經營為核 四大業務板塊均衡發力

廣發証券擁有完備的業務體系、均衡的業務結構，報告期內，公司四大業務板塊均實現穩健增長。

財富管理轉型不斷深化。公司擁有優秀的產品研究、銷售能力及專業的資產配置能力，其証券投資顧問團隊已超過4,600名，行業排名第二（母公司口徑）。公司致力於為不同類型的客戶提供精準的財富管理服務，成為客戶信任的一流財富管理機構。截至2025年6月末，公司代銷金融產品保有規模超過3,000億元，較上年末增長約14.13%；融資融券餘額為1,036.38億元，市場份額5.60%。2025年1-6月，公司滬深股票基金成交額達15.14萬億元（雙邊統計），同比增長62.12%。

投行業務持續穩健發展。報告期內，股權融資方面，公司完成A股股權融資項目5單，主承銷金額156.22億元，完成新三板掛牌2單；同時境外完成11單港股IPO股權融資項目，發行規模達427.73億港元，按IPO和再融資項目發行總規模在所有承銷商中平均分配的口徑計算，在香港市場股權融資業務排名中資証券公司第4（數據來源：彭博，公司統計）。債務融資方面，公司主承銷發行債券419期，主承銷金額1,537.21億元。在中資境外債業務方面，完成29單債券發行，承銷金額498.65億美元。併購重組業務主導完成3單境內重大資產重組與財務顧問項目，其中上市公司獨立財務顧問涉及交易總金額22.72億元，獲評2025新財富最佳併購投行。

投資管理業務保持領先。2025年上半年，集團旗下控股子公司廣發基金和參股子公司易方達基金合計管理公募基金規模超過3.6萬億元，剔除貨幣市場型基金後的規模分別排名行業第3、第1（數據來源：Wind，公司統計）。全資子公司廣發資管管理的專項資產管理計劃淨值規模較2024年末增長39.49%。全資子公司廣發期貨管理的資產管理計劃合計63隻，資產管理總規模158.56億元。全資私募基金子公司廣發信德聚焦佈局人工智能、機器人、生物醫藥、智能製造、新能源、企業服務等行業，截至2025年6月末，管理基金存量實繳規模約195億元。在境外，集團全資子公司廣發控股（香港）是香港首批獲RQFII資格的中資金融機構之一，旗下廣發投資（香港）管理股權投資類基金產品4隻，聚焦高端製造、TMT、大消費、生物醫療等核心領域進行投資佈局，部分項目已成功通過併購退出或在香港、美國等証券交易所上市。

交易及機構業務穩步提升。作為場外衍生品業務一級交易商，公司做市業務穩居第一梯隊，並正式開展科創板、北交所股票做市業務。報告期內，為上交所、深交所的900多隻基金及全部ETF期權提供做市服務；為中金所的滬深300股指期權、中証1000股指期權提供做市服務；為2家科創板企業、1家北交所企業、40家新三板企業提供做市服務。報告期內，公司通過中証機構間報價系統和櫃台市場發行私募產品51,508隻，合計規模5,011.80億元；FICC業務多策略規模持續增長；截至2025年6月末，公司託管產品數量3,707隻，提供基金運營外包服務產品數量4,380隻；全資子公司廣發乾和，聚焦佈局硬科技、AI+、先進製造、醫療健康、特殊機會投資等領域開展另類投資業務，累計投資項目330個。

以投資者為本 錘煉綜合金融服務能力

廣發証券堅持以投資者為本，通過錘煉全業務鏈、全生命週期的綜合金融服務能力，持續提升對個人投資者、機構客戶、企業客戶等不同客群的服務質效，並以良好的發展成果回饋投資者。

針對個人投資者，公司始終踐行「以客戶為中心」的經營理念，堅定不移地加快向買方投顧轉型，強化多元資產配置能力。報告期內，公司緊跟高質量發展主基調和數智化、平台化戰略，聚焦財富經紀業務「高質量客群和高效率線上運營」重點發展方向，緊抓市場機遇及客戶需求，持續夯實客戶基礎和標準化運營；不斷豐富產品供給體系與交易支持工具，完善機構客戶綜合服務體系，提升客戶體驗；全面建設人工智能服務功能，統籌推廣財富經紀AI大模型的應用與賦能，服務居民財富管理的綜合能力持續增強。

在機構客戶服務方面，公司卓越的研究能力在業界享有盛譽，連續多年榮獲証券時報最佳分析師、新財富最佳分析師、中國証券業分析師金牛獎等機構大獎，並名列前茅。截至2025年6月末，公司的股票研究涵蓋中國大陸28個行業、997家A股上市公司，以及207家海外上市公司。報告期內，公司還積極推動研究業務的數智化建設，並進一步探索AI智能投研功能應用，借助廣發研究門戶網站、小程序等構建多平台、多渠道、多維度的客戶服務體系。同時，緊密圍繞中國式現代化建設主線，聚焦新質生產力發展方向，成功舉辦「AI+產業論壇」「對話掌門人」等大型投資策略會，搭建上市公司與機構投資者交流平台。

在企業客戶服務方面，公司立足服務實體經濟高質量發展，加強重點賽道產業資源積累與專業能力建設，著力打造產業投行、科技投行。截至2025年6月末，公司作為主辦券商持續督導掛牌公司共計47家，其中「專精特新」企業占比達82.98%。同時，公司精準服務科技創新、綠色低碳等國家戰略，債券產品創新持續突破。報告期內，主承銷各品種科技創新債券66期，承銷金額256.63億元；主承銷各品種低碳轉型和綠色債券11期，承銷金額38.50億元；主承銷鄉村振興債券4期，承銷金額14億元。在中資境外債業務方面，完成29單債券發行，承銷金額498.65億美元。

此外，公司產業研究院還持續打造產、學、研、投、融生態，聚焦重點賽道深化產業生態圈建設，賦能公司各業務板塊發展，為各級政府政策制定及產業規劃提供多項研究諮詢服務，深化與重點科研院校、科學家團隊、專業股權投資機構、各類企業及政府部門間的聯繫，建立科研成果轉化與產業對接孵化的合作機制，發揮金融賦能科技向生產力轉化的橋樑作用。

以區域發展為錨 實現全生命週期金融服務

粵港澳大灣區是中國開放程度最高、市場經濟活力最強，在國家發展大局中具有重要戰略地位的全球四大灣區之一。廣發証券位於中國改革開放的前沿及粵港澳大灣區的核心區位，全力支援國家重大區域戰略實施，厚植客戶基礎，助力科技、資本和產業良性循環。

作為成長與大灣區的資本市場專業機構，公司在產業研究、資本運作等方面具備優勢，積極探索產融結合的新模式：通過加深與地方產業資本融合，共建多種形式的產業基金，支援區域經濟產業轉型升級；充分發揮資本市場價值發現與資源配置功能，通過直接融資打造產業集群，對產業實現全生命週期金融服務。

截至2025年6月末，公司擁有全國356家分公司及營業部，佈局全國31個省、直轄市、自治區，其中粵港澳大灣區珠三角九市營業網點合計數行業第一，為公司業務開展提供了廣泛的市場觸角，為客戶積累和服務提供重要支撐。

在核心業務發展上，廣發証券以區域深耕為戰略導向，以穩健發展鞏固區域根基。報告期內，公司積極發揮直接融資「服務商」及資本市場「看門人」功能，深耕重點區域，鞏固大灣區市場地位及競爭力，深化長三角等重點區域佈局；持續深化境內外一體化戰略，健全跨境人才培養及協同機制，全面提升跨境協作質效和綜合服務能力，有效助力中國企業出海佈局。緊密圍繞國家產業、金融、區域發展政策導向，舉辦廣東資本市場併購聯盟人工智能主題併購論壇，致力於構建併購業務生態圈，為客戶提供多層次、全方位綜合服務，促進資產資本有序流轉。

2025年不僅是「十四五」規劃的收官之年，也是「十五五」規劃佈局之年。廣發証券將繼續堅持以高質量發展為主線，積極融入國家發展大局，聚力書寫金融「五篇大文章」，持續鞏固公司在粵港澳大灣區等地的突出區位優勢，以更高標準佈局長期戰略、做好核心業務，為經濟社會高質量發展貢獻廣發力量。

