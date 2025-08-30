環球新材國際亞太總部在杭盛大啟動 見證全球化整合新里程

杭州，2025年8月30日 - (亞太商訊) - 8月29日，環球新材國際控股有限公司（股票代碼：6616.HK，以下簡稱「環球新材國際」）在杭州西子賓館隆重舉辦亞太總部啟動儀式。杭州市、柳州市政府代表以及環球新材國際來自全球的員工代表、合作夥伴、投資人和企業代表等數百位嘉賓受邀出席主題為「眾行致遠，璀璨新程」的隆重儀式，共同見證這一具有里程碑意義的時刻。

（圖片：「眾行致遠 璀璨新程」亞太總部啟動儀式活動現場）

本次亞太總部的正式啟用，是環球新材國際繼成功完成對默克表面解決方案業務SUSONITY收購後，全球化布局的重要里程碑。新總部將依託杭州創新高地和長三角產業集群優勢，進一步整合中、德、韓、美、日五國資源，打造面向全球高端市場的研發創新和業務協同平台，助力企業邁向「全球新材料科技平台型企業」的戰略目標。

此次活動促成SUSONITY、CQV與七色珠光三大管理團隊首次齊聚，共同訪問中國桐廬、柳州及韓國生產基地，標誌著環球新材國際的全球化整合邁入全新階段，也為未來多方深化理解、加強協作、共促融合奠定了堅實基礎。多元文化與管理理念的交融，將進一步激發協同效應，加速公司在全球高端市場的布局拓展與創新升級。

（圖片：環球新材國際董事局主席兼行政總裁蘇爾田）

環球新材國際董事長蘇爾田在致辭中表示：「今天，我們不僅見證了中德企業的深度融合，更開啟了中國新材料企業全球化發展的新篇章。亞太總部落地杭州，將成為我們連結全球創新、服務全球客戶、共創產業未來的戰略支點。我們衷心感謝廣西壯族自治區、浙江省等各級政府主管部門長期以來的悉心關注與堅定信任，在戰略規劃、營運管理、融資支持等關鍵領域給予有力幫扶，不僅推動亞太總部與桐廬合成雲母項目高效落地，更為我們的穩健發展注入了堅實底氣與強勁動能。」

依託在合成雲母和珠光材料領域全球領先的實力，環球新材國際將通過「研發創新+跨國併購」的雙引擎，整合中、美、德、日、韓的全球研發與產業網路，為客戶提供全面和創新的服務。環球新材國際將與SUSONITY靈活整合，解鎖協同效應與增長潛力，實現技術、市場、品牌、供應鏈、團隊的全方位升級，完善表面材料全場景布局，在汽車、化妝品、工業等高端領域確立領先地位，打造全球新材料科技生態平台。

（圖片：環球新材併購SUSONITY交割儀式；左為環球新材國際董事局主席兼行政總裁蘇爾田，右為默克集團家族董事會主席約翰內斯·拜盧Johannes Baillou）

未來，環球新材國際將以亞太總部為新起點，持續加大研發投入，推進功能性材料的創新應用，積極推動行業標準制定，助力綠色轉型與高品質發展。公司將繼續深化與全球客戶、合作夥伴的戰略協作，共同開創中國新材料產業全球引領、融合共贏的嶄新篇章。

關於環球新材國際(GNMI)

環球新材國際控股有限公司（環球新材國際，股票代碼：6616.HK）成立於 2011 年，是全球最大的珠光顏料製造商。公司總部位於中國廣西，並在香港證券交易所上市。公司2024年的備考合併淨收入為人民幣 47.76 億元（約合 6.15 億歐元）。環球新材國際擁有約2,000 名員工，其主要生產基地分布在中國、韓國、德國、日本和美國。公司旗下擁有 Chesir、CQV 和 Susonity 等品牌，提供全方位的解決方案--從高品質的高端產品到採用尖端技術製造的標準產品。環球新材國際擁有一系列基於天然雲母、合成雲母、玻璃鱗片、氧化矽、氧化鋁和鋁的珠光顏料產品以及合成雲母產品，為高性能材料、化妝品、汽車和工業應用提供高品質的解決方案。

