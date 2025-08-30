國美零售2025年上半年業績顯著改善 債務化解實現突破 戰略轉型加速發力

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 國美零售控股有限公司（香港聯合交易所代號：493.HK，「國美零售」或「公司」，及其子公司，統稱「集團」），今天公佈其截至2025年6月30日止六個月(「報告期」)未經審計之六個月業績。

聚焦主业鞏固邊界 債務化解實現突破

2025年上半年，外需環境複雜嚴峻，國内仍存在結構性矛盾，内需回暖幅度有限，本集團所屬行業展現出一定的復興跡象，但仍處築底階段。不過，自去年四季度起，國家政策轉為積極，陸續出台了多項重要刺激政策，其效果在2025年上半年進一步釋放，受益於政策推動，報告期內本集團收入、利潤等指標明顯改善。報告期內，集團录得销售收入为人民幣297百万，同比增長75.74%；毛利為人民幣20百万元，同比上升11.11%；归属于母公司拥有者应占亏损为人民币1,346百萬元，同比下降69.63%。

2025年上半年，國內經濟增長達成預期目標，政策端持續發力，消費領域以舊換新、設備更新等刺激措施延續並擴大範圍，促進家電等耐用品消費增速回暖，行業築底復甦跡象已經初顯。报告期内，集团在加盟模式创新、汽车体验馆等转型项目与新兴业务上加速发力，各有进展；债务处置工作有序推进，報告期內，本集團積極與金融機構、供應商、可轉換債券持有人等多方債權人磋商債務解决方案，通過債轉股協商、加盟拓展、與銀行洽談債務處置方案、非核心資産處置出售等方式逐步减輕債務負擔，並在報告期內取得明顯進展，為後續持續經營奠定堅實基。

持續推進輕資產模式 戰略成效逐步顯現

國美零售堅持「輕資產、重運營、強管控、可複製」戰略，聚焦「銷售、收入、正現金流」，借助供應鏈優勢，優化經營模式與細節，為加盟類加盟賦能。加盟方面，繼續擴大向加盟商開放品牌授權，聚焦供應鏈模式創新，協助加盟商拓展市場，規避高額自建成本，將資源精准投放到品牌建設與用戶體驗上。類加盟方面，繼續加力以股權合作為導向的模式，以「單店加盟」為主要形式，以「城市體驗館」展示為核心，構建泛家電及周邊加盟網絡。通過供應鏈賦能，輕資產運營，精細化管理，打造場景化數字營銷新模式。

新業務落地提速 汽車體驗館正式運營

國美零售積極培育新增長點，首家國美車市智能汽車體驗館西壩河店於2025年4月29日正式開業，標志著集團正式進入汽車流通領域。該體驗館已吸引幾十家主流新能源品牌入駐，初步驗證集約化運營模式在降低單店成本、提升獲客效率方面的潜力，幷獲得部分汽車企業的響應與合作。

展望未來，2025年是國家「十四五」規劃的收官之年，同時，中央政治局會議更是將「十五五」規劃的制定在今年下半年提前開啓，以儘快佈局內需的復蘇，預期下半年國家層面將有更多更重大的政策利好。

國美零售管理層表示：「儘管本集團在過去幾年經歷了極為困難的時期，但管理層始終積極應對，未曾鬆懈。通過持續的努力，本集團在報告期內實現了業績首次回升，在戰略轉型升級與探索新業務方面也有實質進展，下半年我們將繼續全力以赴，力求儘快走出困境，為進一步復蘇創造條件。」

關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號：493)。國美集團1987年於中國成立，致力於打造中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商，秉持「家·生活」戰略，以電器及消費電子產品零售為主營業務，構建全品類閉環生態。

更多詳情請瀏覽公司網站：www.gome.com.hk

此新聞稿由九富（香港）財訊公關集團有限公司代表國美零售控股有限公司發佈。如有垂詢，

九富（香港）財訊公關集團有限公司

李歡先生/古今小姐

電話：(852) 3468 8944 傳真：(852) 2111 1103

電郵：Matthew.li@everbloom.com.cn/ jin.gu@everbloom.com.cn

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network