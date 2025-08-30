小黃鴨德盈公佈2025年中期業績 收益創新高 同比增37.38% 戰略收購Hidden Wooo加速潮玩賽道佈局

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 小黃鴨德盈控股國際有限公司（「小黃鴨德盈」或「集團」），股份代號：2250）欣然宣佈截至2025年6月30日止六個月（「期內」或「上半年」）之未經審核中期業績。期內，集團收益達8,231.4萬港元，同比增長37%，創下歷史同期新高。在IP行業受到高度關注和認可的背景下，集團持續深化「IP+商品零售」、 「IP+實景文旅」、 「IP+角色授權」業務協同，積極推進戰略升級與生態擴張，為全年高質量發展奠定堅實基礎。

業務動能強勁 IP生態驅動高質量成長

得益於實景娛樂授權及自營城市樂園項目門票收入的增長，小黃鴨德盈角色授權業務收益由2024年上半年的2,632.5萬港元大幅上升46%至2025年上半年的3,844.0萬港元；隨著自營商品線的擴充及銷售渠道的拓展及推廣，商品零售及其他業務收益亦由2024年同期的3,359.0萬港元增長31%至4,387.4萬港元，反映了集團在產品規劃及渠道推廣方面的佈局已初見成效。

IP授權業務繼續領跑行業，生態優勢進一步鞏固。截至2025年6月30日，集團已與577家被授權商建立合作關係，較2024年底的530家持續增加，授權產品SKU總數超過5萬件，覆蓋玩具、服裝、3C數碼、家居用品、食品飲料等多元消費場景。集團通過嚴格的授權管理與品質控制，確保IP形象的一致性的同時，借助被授權商的渠道優勢，實現IP品牌的全域觸達。

商品零售業務方面，集團自2015年於天貓設立首間線上旗艦店後，逐步擴展至京東、唯品會、拼多多、小紅書、抖音等國內主流平台，並自2022年起進軍泰國、印尼及美國市場，現於Lazada、TikTok及亞馬遜等國際電商平台經營店舖。2025年上半年，集團加強在電商平台的推廣投入，並積極擴展中國及東南亞市場，推動商品零售業務顯著成長。

實景文旅業務作為集團戰略佈局的重要一環，取得突破性進展。集團與貴州黃果樹旅遊區共同開發運營的「貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目」於7月正式開業，該項目以B.Duck小黃鴨 IP全方位賦能規劃設計、經營配套及周邊產品銷售，提供集漂流、美食、樂園、露營及樹屋住宿於一體的綜合體驗，開業後迅速成為區域旅遊新地標。此外，集團在國內外已落地運營的四家小型城市樂園持續優化體驗內容，通過引入主題動力遊戲、裝置打卡點及人偶巡演等活動，有效提升客流量與消費者黏性，為集團貢獻穩定收益。

值得一提的是，集團引入抓大鵝、Milolo、凹凸世界等多個風格迥異的IP，並於2025年7月與8個新IP達成合作，積極推進多IP戰略佈局。通過這些IP與B.Duck小黃鴨的聯動開發，集團成功推出多款跨界聯名產品，有效打破圈層界限，觸達更廣泛的消費群體。在文化賦能方面，集團通過與故宮宮廷文化、貴州少數民族文化、大英博物館等機構的合作，為IP注入豐富的文化內涵與故事背景，強化品牌厚度，實現IP價值的長期可持續發展。

從區域表現來看，中國市場仍為集團收入核心，於2025年首六個月貢獻約94%的收入。與此同時，集團積極拓展國際業務，來自東南亞等海外地區的收入同比增長160%。集團未來將持續擴大全球業務版圖，實現IP輸出的國際化戰略。

戰略收購Hidden Wooo，深化潮玩賽道佈局

集團計劃以總代價人民幣4,865萬元收購隱藏哇偶（Hidden Wooo），實現對該優質潮玩企業的控股。Hidden Wooo作為近年迅速崛起的潮玩運營商，憑藉其成熟的IP孵化機制、極具市場敏銳度的產品開發體系以及深度粉絲運營能力，在年輕消費群體中積累了顯著影響力。此次收購不僅標誌著小黃鴨德盈佈局高速成長的潮玩賽道的決心，更是集團完善IP生態矩陣、實現多元年齡層覆蓋的關鍵戰略舉措。通過整合Hidden Wooo在明星經濟合作、藝術家聯名開發與私域圈層運營方面的豐富經驗，集團將進一步增強對15至25歲Z世代消費群體的觸達能力，有效提升用戶黏性與品牌延展力。

交易完成後，Hidden Wooo創始人黃嘉樂先生將出任集團副總裁，專責潮玩業務板塊，協同集團資源共同開發雙方IP矩陣下的創新潮玩商品，涵蓋盲盒、搪膠公仔、收藏級雕塑及潮流配件等多個品類。憑借小黃鴨德盈的助力，Hidden Wooo將加速推進海外市場拓展，特別是歐洲地區的品牌旗艦店建設計劃，通過沉浸式零售空間與本地化營銷活動，建立更深刻的品牌認知與情感鏈接，為集團加速開拓國際市場。

未來展望：錨定「Make a Playful World」，構建全球IP生態領先地位

2025年，集團正式將品牌戰略升級為「Make a Playful World」，明確全球化佈局與全產業鏈運營雙輪驅動戰略。立足中國供應鏈與文化輸出優勢，集團將從以下方面持續發力：

- 聚焦主業創新與品類擴充：持續強化「IP+商品」主航道，通過自研、自產、自銷一體化模式提升全鏈條盈利能力，重點拓展潮玩、AI玩具、文創周邊等高潛力品類；

- 深化潮玩賽道佈局與融合：與Hidden Wooo協同推進IP共創、渠道共建與私域運營，加快海外品牌旗艦店落地，提升國際市場影響力；

- 推進實景娛樂與文旅升級：持續拓展IP賦能文旅項目，打造更多標桿性主題樂園、漂流項目及城市小型樂園，形成可複製的業態模型；

- 強化AI技術全面賦能：深化與Alpha Tech等企業合作，將AI Agent技術應用於內容生成、消費者洞察與產品開發，構建智慧IP生態，提升運營效率與用戶體驗。

小黃鴨德盈董事會主席許夏林先生表示：「2025年是集團戰略升級與全球化佈局的關鍵一年。我們以紮實的中期業績為新起點，戰略收購Hidden Wooo是集團實現IP全產業鏈運營升級的重要一步，將為我們注入全新的創意活力與潮流基因。面向未來，我們將持續以『Make a Playful World』為使命，積極推進IP與科技、文旅、潮玩等多維業態的融合創新，加快海外市場拓展步伐。我們深信，中國IP不僅屬於中國，更應走向世界。小黃鴨德盈將繼續以內容為核心、以用戶為導向，不斷提升IP的全球影響力與變現能力，為股東創造長期可持續的回報，為全球消費者帶來更多元、更優質、更具想象力的快樂體驗。」

關於小黃鴨德盈控股國際有限公司

小黃鴨德盈控股國際有限公司是一家主要從事角色知識産權業務的投資控股公司。集團自 2005 年創立明星 IP「B.Duck 小黃鴨」以來，在 IP 各類授權及運營上擁有豐富經驗。以「Make a Playful World」爲核心願景，集團著力于 IP 實景文旅、互聯網文娛、商品零售、跨境出海等業務增長點，實現授權品類、商品企劃、銷售渠道、供應鏈、業務板塊的優化整合，小黃鴨德盈不斷深化 IP 商業化生態圈建設，致力打造 B.Duck 成爲「全球快樂符號」，推動「Make A Playful World」的使命落地。

