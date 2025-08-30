中國交建2025半年報：穩健經營凸顯韌性 新質生產力驅動高品質發展

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 8月29日晚，中國交通建設股份有限公司（股票代碼：601800.SH，1800.HK，以下簡稱中國交建）發佈2025年半年度報告。中國交建表示，上半年公司錨定高品質發展目標，積極踐行"服務國家戰略"的責任擔當，生產經營保持穩健，轉型升級步伐加快，持續深化改革創新，發展韌性進一步增強。

上半年，中國交建實現營業收入3,354.50億元，歸屬于公司股東的淨利潤為99.90億元，每股收益為0.58元。新簽合同額達到9,910.54億元，同比增長3.14%。其中新興業務領域新簽合同額為3,202.55億元，約占公司新簽合同額的32%。截至2025年6月30日，本公司持有在執行未完成合同金額為34,289.88億元。

中國交建始終致力於構建科學、持續且穩定的股東回報體系，已累計向股東分紅約556億元，以實際行動踐行對投資者的回報承諾。上半年，為進一步完善市值管理工具，公司積極推動分紅機制常態化、規範化，著力增強現金分紅的透明度與可預期性，制定並發佈《現金分紅規劃（2025-2027年度）》。根據該規劃，公司在明確分紅比例不低於20%的基礎上，將結合經營性現金流狀況和行業分位元水準動態調整分紅率，適當提升分紅比例。同時，公司明確將中期分紅或報告期預分紅作為常態化舉措，有效提升投資者預期。按照規劃部署，下半年，公司將綜合評估實施年度預分紅可行性，適時制訂推出分紅政策。

聚集主業穩大盤促轉型,國際化佈局穩步推進

2025年,中國建築行業正處於關鍵轉捩點,從增量擴張邁向存量提質、高品質發展,呈現出複雜多樣的發展態勢。

面對挑戰與機遇，中國交建以"創新、綠色、數智、融合、可持續"核心理念為引領，聚焦"全交通、全城市、全水域"主責主業穩住經營大盤；加快向"全綠色、全數位"轉型，以數位化賦能綠色發展,綠色化牽引數位轉型；以"優海外"為目標完善海外發展佈局，以國際化業務增量實現國內國外雙輪驅動。

上半年，公司新簽合同額為9,910.54億元，同比增長3.14%。新簽合同額的增長主要來自于港口建設、城市建設、境外工程、能源工程等建設需求增加。業務結構不斷改善，現匯規模穩步擴張，投資結構持續向好。截至2025年6月30日，本公司持有在執行未完成合同金額為34,289.88億元。

深入服務交通強國建設，中國交建"全交通"基本盤進一步鞏固，保持行業領先地位。 報告期內，多項國家重點工程持續推進，世界最長高速公路隧道——天山勝利隧道超深豎井貫通落底，為烏尉高速年底通車奠定基礎；斬獲G6002貴陽環城高速公路擴容工程等專案。

此外，"全水域"業務核心競爭力進一步加強，港航、疏浚業務實現高位增長。上半年，公司中國境內港口建設新簽合同額為531.91億元，同比增長15.90%；疏浚業務新簽合同額為630.77億元，同比增長5.69%。

海外市場業務方面，中國交建以"一帶一路"沿線市場為重點，明確"一國一策""一業一策"的發展戰略和實施路徑，進一步加快優質發展步伐，提升產業上下游、國內國際協同發展效能。

上半年，中國交建境外地區新簽合同額為2,003.79億元，同比增長2.20%。"一帶一路"共建國家實現新簽合同額86.7億美元，占境外地區的新簽合同額的31%。其中，中東地區實現新簽合同額36.9億美元。自共建"一帶一路"倡議提出以來，中國交建累計新簽合同額2,818.88億美元。馬東鐵路項目隧道全線貫通，柬埔寨扶南德佐水利項目簽約落地。

科技創新多點突破，點燃新質生產力發展引擎

新質生產力‌是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力。作為中國領先的交通基建企業，中國交建是產業高品質發展的重要組成部分，更是發展新質生產力的重要陣地。

聚焦關鍵核心技術與"卡脖子"領域，中國交建積極融入國家科技創新佈局，主動承擔"1025專項"等國家重大攻關任務，加大核心科技攻關和原創技術策源地打造，以科技創新引領以新業態、新基建、新材料、新模式為代表的新質生產力發展。報告期內，中國交建研發開支為88.91億元，占營業收入的比例為2.7%。

上半年，中國交建加快推進國家級創新平臺建設，在關鍵核心技術攻關上取得突破性進展。由公司參與共建的"河口海岸全國重點實驗室"獲批成立，國家級創新平臺數量居建築央企前列。技術突破方面，中國交建高品質完成"1025專項"二期攻關任務，任務獲國資委"A+"評級。國內首個新型管片智慧拼裝技術完成廠內測試，自主研製的世界首台高寒高海拔超大直徑全斷面硬岩豎向掘進機"首創號"完成了天山勝利隧道豎井707m掘進任務，創下豎向掘進機施工豎井深度、直徑、海拔三項世界紀錄。

為搶抓戰略性新興產業發展的政策機遇期，中國交建根據戰略性新興產業發展方向指引目錄，明確戰新產業發展8個重點領域和20個細分賽道，選定現階段重點發力的海上風電、北斗技術應用、鋪管等細分賽道，形成重大投資、產業並購、技術研發、標準制定等一攬子支持政策和具體舉措。報告期內，中國交建在新興業務領域實現新簽合同額3,203億元。

截至上半年，中國交建已累計獲得國家科技進步獎54項，國家技術發明獎5項，魯班獎130項，國家優質工程獎400項（含金獎46項），詹天佑獎100余項，中國專利金獎2項，中國專利優秀獎39項；公司作為主參編累計參與頒佈國家標準196項、行業標準572項；累計擁有授權專利37,175項。

今年是"十四五"規劃收官之年，也是"十五五"規劃謀篇佈局之年。下半年，中國交建表示，將繼續圍繞"穩增長"，打好拓增量"攻堅戰"，咬定全年目標不放鬆，為高品質發展奠定堅實基礎。

