海通恒信中期業績公佈：經營質效持續提升 資產結構進一步優化

|Friday, 29 August 2025, 17:55 HKT/SGT
香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 8月29日，海通恒信（1905.HK）公佈2025年中期業績。2025年上半年，海通恒信實現收入總額及其他收入、收益35.21億元（人民幣，下同），期間溢利7.85億元。截至2025年6月30日，公司資產總額達1,111.31億元，與上年末相比基本持平，權益總額203.73億元，較上年末增長2.0%。
上半年，海通恆信立足租賃本源，緊扣服務國家戰略與實體經濟主線，扎實做好金融「五篇大文章」，業務保持穩健，高質量發展基礎不斷夯實。公司長期重視股東回報，擬派發中期股息每10股0.42元，與股東共享發展成果。
期內，海通恒信持續強化資產配置導向功能，制定兼具前瞻性與可行性的資產配置策略，大力拓展先進製造、綠色租賃、數字經濟、科創租賃等戰略新興領域業務，資產規模穩健且結構持續優化。上半年，海通恆信先進製造業務新增投放72.03億元，同比增長37.2%；綠色租賃業務新增投放34.04億元，其中新型能源投放同比增長18.0%；優化數字經濟領域業務佈局，數字經濟業務新增投放人民幣5.50億元；科創租賃業務新增投放人民幣26.06億元，其中專精特新新增業務投放人民幣12.56億元，同比增長41.3%。
同時，海通恆信持續探索創新融資模式，融資成本有效降低。2025年上半年成功落地行業首單掛鈎「ESG+兩重兩新」的銀團貸款，與新開發銀行、中國銀行共同簽署環保專項銀團貸款，成功發行綠色資產支持計劃及數字經濟科創債。2025年上半年，公司的計息負債平均付息率為2.94%，較上年同期下降了0.59個百分點。
資產質量方面，得益於資產結構的優化以及加強風險管理，期末海通恆信不良資產率1.16%，較上年末下降0.01個百分點，撥備覆蓋率310.49%，風險抵禦能力強勁。
未來，海通恒信將深化與國泰海通證券協同，積極融入集團企業客戶服務體系，同時借助國泰海通集團「投行 — 投資 — 投研」體系，加快產業化轉型，不斷提升核心競爭力，邁向發展新征程。
