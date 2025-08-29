陽光保險中期業績：壽財險雙輪驅動價值抬升 長期增長韌性充足

|
|
|Friday, 29 August 2025, 17:42 HKT/SGT
|
香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 隨著中國保險業加速邁向高質量發展，市場對具備穩健經營能力與長期價值潛力的保險公司持續關注。作為行業內民營險企代表，陽光保險（6963.HK）以壽險和財險雙輪驅動，構建均衡發展的業務格局，保費收入增長，內含價值持續提升，綜合投資價值愈發凸顯。
業績報告顯示，2025年上半年，陽光保險實現總保費收入808.1億元，同比增長5.7%。實現保險服務收入324.4億元，同比增長3.0%。實現歸屬於母公司股東的淨利潤33.9億元，同比增長7.8%。與此同時，公司內含價值進一步提升，達到1,284.9億元，較上年末增長11.0%，價值成長確定性持續強化。
壽險業務強化資負聯動 價值創造能力持續增長
報告表示，陽光保險前瞻性應對利率下行，深化資產負債聯動，有序推進業務結構調整，有效壓降負債成本，為公司長期可持續發展奠定基礎。2025年上半年，壽險業務實現保費收入554.4億元，同比增長7.1%；壽險內含價值1,062.0億元，較上年末增長13.8%；合同服務邊際餘額560.8億元，較上年末增長10.3%。在最據代表性的指標NBV方面，陽光保險延續增長態勢，壽險新業務價值40.1億元，同比增長47.3%。
個險業務方面，陽光人壽延續「一身兩翼」戰略，加速推動業務結構優化和銷售隊伍轉型。上半年，個險總保費同比增長12.1%，浮動收益型產品與保障型產品佔比超50%。銀保業務持續深化價值發展戰略，堅定不移推進業務轉型升級，產品結構顯著優化。上半年新單期繳保費中浮動收益型產品佔比27.1%，提升11.0個百分點。
從產品結構來看，包括傳統型壽險、分紅型壽險在內的壽險產品保費收入同比增加8.4%。對此，市場分析人士認為隨著其產品結構向長久期、續期佔比更高的傳統型以及兼具保障與投資功能的分紅型產品傾斜，有望繼續抬升NBV斜率，並穩定負債成本，進一步強化公司價值創造能力。
財險承保盈利同比改善 資產端延續穩健表現
財險業務方面，報告顯示，陽光財險以「生命表工程」為核心抓手，不斷提升風險定價、資源配置、成本管理能力，業務規模平穩增長，業務結構持續優化，盈利能力穩步增強。2025年上半年，財險業務實現原保費收入252.7億元，同比增長2.5%。車險、非車險結構持續優化，車險中家用車保費佔比增至65.3%，同比提升3個百分點；非車險保費收入同比增長12.5%，佔比50.6%，同比提升4.5個百分點。承保綜合成本率優化至98.8%，同比優化0.3個百分點；承保利潤同比提升，達到2.9億元。
資產端，陽光保險持續深化資產負債的超常聯動管理，在過往高基數基礎上，延續穩健增長。2025年上半年，公司總投資資產規模5,918.6億元，實現總投資收益107.0億元，同比增長28.5%；實現綜合投資收益163.3億元，同比增長9.2%，年化綜合投資收益率保持在5.1%的較好水平 。
中期業績發佈後，多家機構發佈研報，對陽光保險業績表現給予積極評價。其中，民生證券表示陽光保險壽險業務穩健增長，價值創造能力持續向好，財險堅持「穩中求進」發展理念，業務有望保持較快增長，綜合成本率和承保盈利有望不斷優化，維持公司「推薦」評級。中金公司指出公司壽險NBV以及合同服務邊際餘額快速增長，新業務產品結構優化，財險承保迎來改善，投資同比表現穩健，維持公司「跑贏行業」評級。
展望後市，保险板块有望持续演绎「资负共振」逻辑。資產端，政策組合拳推動市場改革持續深化，資本市場發展態勢長期向好，險企投資收益率有望穩而有進。負債端，人身險預定利率進一步下調，有助於降低負債成本，推動人身險高質量發展；同時，消費提振政策推動乘用車銷售市場預期擴張，利好財險保費收入持續增長，行業整體有望持續打開估值增長空間。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Aug 28, 2025, 16:59 HKT/SGT
|陽光保險中期業績發佈：持續深化「知心陽光」戰略內涵 各項業務穩健增長
|Aug 28, 2025, 16:39 HKT/SGT
|陽光保險中期業績出爐：二十年穩健成長 科技驅動未來
|Aug 26, 2025, 17:25 HKT/SGT
|陽光保險發佈2025年上半年業績：各項業務協同發力 築牢高質量發展根基
|Aug 25, 2025, 18:09 HKT/SGT
|陽光保險發佈2025年中期業績：深耕保險主業20年 秉持價值發展主線
|Apr 9, 2025, 16:45 HKT/SGT
|陽光保險聚焦主業發展 2024年總保費收入持續增至1,283.8億人民幣
|Apr 1, 2025, 18:46 HKT/SGT
|陽光保險：業績穩增彰顯發展韌性 香港資管開業再啟新程
|Apr 1, 2025, 18:19 HKT/SGT
|多元業務可圈可點，陽光保險價值發展結碩果
|Aug 29, 2024, 13:55 HKT/SGT
|秉持戰略定力，堅守價值成長，造就優質標的-陽光保險
|Aug 28, 2024, 14:26 HKT/SGT
|陽光保險宣佈2024年中期業績
|Apr 9, 2024, 14:50 HKT/SGT
|陽光保險：以科技推進數智化轉型，以擔當踐行社會責任
|Apr 5, 2024, 12:42 HKT/SGT
|好中求進，陽光保險高品質發展亮眼
|Apr 3, 2024, 15:55 HKT/SGT
|價值增長表現亮眼 陽光保險成長性突出可吼
|Apr 3, 2024, 10:28 HKT/SGT
|陽光保險：核心業務經營穩健 2023年業績韌性凸顯
|Mar 28, 2024, 12:18 HKT/SGT
|陽光保險高價值發展向「陽」而行，「科技陽光」助力煥發新活力
|Mar 28, 2024, 10:50 HKT/SGT
|經營業績穩健 陽光保險估值吸引可留意
|Mar 28, 2024, 10:38 HKT/SGT
|壽險財險同步發力 陽光保險長期投資機會凸顯
|Mar 27, 2024, 13:25 HKT/SGT
|好中求進，陽光保險2023年高質量發展見行見效
|Mar 27, 2024, 13:15 HKT/SGT
|陽光保險：扎實推動客戶思想行動落地 書寫「金融為民」時代答卷
|Mar 27, 2024, 12:51 HKT/SGT
|陽光保險公佈2023年度業績
|Mar 26, 2024, 19:08 HKT/SGT
|陽光保險2023業績報：罕有的速度與質量兼具 壽險新業務價值同比增長44.2%