陽光保險中期業績：壽財險雙輪驅動價值抬升 長期增長韌性充足

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 隨著中國保險業加速邁向高質量發展，市場對具備穩健經營能力與長期價值潛力的保險公司持續關注。作為行業內民營險企代表，陽光保險（6963.HK）以壽險和財險雙輪驅動，構建均衡發展的業務格局，保費收入增長，內含價值持續提升，綜合投資價值愈發凸顯。

業績報告顯示，2025年上半年，陽光保險實現總保費收入808.1億元，同比增長5.7%。實現保險服務收入324.4億元，同比增長3.0%。實現歸屬於母公司股東的淨利潤33.9億元，同比增長7.8%。與此同時，公司內含價值進一步提升，達到1,284.9億元，較上年末增長11.0%，價值成長確定性持續強化。

壽險業務強化資負聯動 價值創造能力持續增長

報告表示，陽光保險前瞻性應對利率下行，深化資產負債聯動，有序推進業務結構調整，有效壓降負債成本，為公司長期可持續發展奠定基礎。2025年上半年，壽險業務實現保費收入554.4億元，同比增長7.1%；壽險內含價值1,062.0億元，較上年末增長13.8%；合同服務邊際餘額560.8億元，較上年末增長10.3%。在最據代表性的指標NBV方面，陽光保險延續增長態勢，壽險新業務價值40.1億元，同比增長47.3%。

個險業務方面，陽光人壽延續「一身兩翼」戰略，加速推動業務結構優化和銷售隊伍轉型。上半年，個險總保費同比增長12.1%，浮動收益型產品與保障型產品佔比超50%。銀保業務持續深化價值發展戰略，堅定不移推進業務轉型升級，產品結構顯著優化。上半年新單期繳保費中浮動收益型產品佔比27.1%，提升11.0個百分點。

從產品結構來看，包括傳統型壽險、分紅型壽險在內的壽險產品保費收入同比增加8.4%。對此，市場分析人士認為隨著其產品結構向長久期、續期佔比更高的傳統型以及兼具保障與投資功能的分紅型產品傾斜，有望繼續抬升NBV斜率，並穩定負債成本，進一步強化公司價值創造能力。

財險承保盈利同比改善 資產端延續穩健表現

財險業務方面，報告顯示，陽光財險以「生命表工程」為核心抓手，不斷提升風險定價、資源配置、成本管理能力，業務規模平穩增長，業務結構持續優化，盈利能力穩步增強。2025年上半年，財險業務實現原保費收入252.7億元，同比增長2.5%。車險、非車險結構持續優化，車險中家用車保費佔比增至65.3%，同比提升3個百分點；非車險保費收入同比增長12.5%，佔比50.6%，同比提升4.5個百分點。承保綜合成本率優化至98.8%，同比優化0.3個百分點；承保利潤同比提升，達到2.9億元。

資產端，陽光保險持續深化資產負債的超常聯動管理，在過往高基數基礎上，延續穩健增長。2025年上半年，公司總投資資產規模5,918.6億元，實現總投資收益107.0億元，同比增長28.5%；實現綜合投資收益163.3億元，同比增長9.2%，年化綜合投資收益率保持在5.1%的較好水平 。

中期業績發佈後，多家機構發佈研報，對陽光保險業績表現給予積極評價。其中，民生證券表示陽光保險壽險業務穩健增長，價值創造能力持續向好，財險堅持「穩中求進」發展理念，業務有望保持較快增長，綜合成本率和承保盈利有望不斷優化，維持公司「推薦」評級。中金公司指出公司壽險NBV以及合同服務邊際餘額快速增長，新業務產品結構優化，財險承保迎來改善，投資同比表現穩健，維持公司「跑贏行業」評級。

展望後市，保险板块有望持续演绎「资负共振」逻辑。資產端，政策組合拳推動市場改革持續深化，資本市場發展態勢長期向好，險企投資收益率有望穩而有進。負債端，人身險預定利率進一步下調，有助於降低負債成本，推動人身險高質量發展；同時，消費提振政策推動乘用車銷售市場預期擴張，利好財險保費收入持續增長，行業整體有望持續打開估值增長空間。

