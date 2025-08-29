黑桃資本倡議家族辦公室提升對數字資產及新興行業關注

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）建議家族辦公室應高度關注主流數字資產、人工智能（AI）及機械人相關的基金、股票或ETF，因為這三大領域將成為未來經濟增長的核心驅動力。隨著數字化與智能化的深入推進，傳統行業若能融合這些新興技術，不僅能顯著提升生產力，更能大幅提高運營效率，助力企業在激烈競爭中保持優勢。
黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生近日參加了與知名投資人、 Ark Invest 的首席執行官兼首席投資官Catherine Wood女士的專屬會議，深入探討其投資組合中的前沿趨勢。Catherine Wood女士在AI、機械人技術、區塊鏈應用、能源儲存及細胞序列（Cellular Sequencing）等領域進行了前瞻性布局，這些領域的企業未來成長潛力巨大，被視為科技浪潮中的重要機遇。她管理的基金被廣泛認為是捕捉科技紅利的重要資產組合。
譚先生指出，家族辦公室應根據自身的風險承受能力，合理調整資產配置，為這些新興行業的股票或ETF預留空間，既支持其發展，也爭取更高回報。Catherine Wood女士還預測，到2030年左右，比特幣（Bitcoin）的價值有望達到150萬美元，而以太幣（Ethereum）則可能升至16.6萬美元，顯示她對虛擬貨幣未來增長的強烈信心。譚先生認為，數字資產將逐步成為全球廣泛接受的新型資產類別，並進入主流金融市場。雖然目前僅有不到5%的投資者深入了解這一領域，但越來越多的銀行和政府投資機構正在積極擁抱這一趨勢，形成快速增長的市場勢頭。
總而言之，黑桃資本認為，家族辦公室應迅速響應時代變革，積極布局主流數字資產、人工智能和機械人相關產業的基金、股票及ETF。這三大領域不僅將推動未來經濟和科技發展，還提升傳統行業效率與競爭力的關鍵支柱。通過科學合理的資產配置，家族辦公室不僅能有效提升投資回報，還能參與並下一輪科技革命浪潮。
圖片說明：
左起: 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生及Ark Invest首席執行官兼首席投資官Catherine Wood女士
有關黑桃資本有限公司
黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室，負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港，公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目，而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業，同時保持多元化資產類別，投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。2023年8月，黑桃資本發起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了230億美元的業務合併。2024年，黑桃資本發起的第二家SPAC Black Spade Acquisition II Co上市，並於約9 個月後的2025年6月成功與全球領先媒體及娛樂巨頭The Generation Essentials Group完成業務合併。
傳媒垂詢：
縱橫財經公關顧問有限公司
