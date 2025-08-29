正力新能公佈2025年中期業績 淨利潤超人民幣2.2億元 實現大幅增長

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 2025年8月28日，江蘇正力新能電池技術股份有限公司（「正力新能」或「本集團」，股份代號：3677.HK）發佈2025年中期業績，受益於主營業務動力電池銷售收入增長，本集團上半年實現收入31.72億元（人民幣，下同），同比增長超71.9%；綜合毛利率17.9%，躋身行業第一梯隊；淨利潤2.2億元，同比增加3.5億元，實現扭虧為盈。上半年動力電池裝機量7.83GWh，同比增幅超99.24%，其中乘用車出貨量達7.63GWh，同比增幅110.77%，上半年國內乘用車動力電池裝機量排名攀升至第7，6月份單月乘用車動力電池裝機量排名第6。

今年上半年，正力新能動力電池業務銷售收入和裝機量均大幅提高，同比增長超過了80%。本集团目前已和頭部車企建立廣泛合作，包括一汽紅旗、零跑汽車、上汽智己、上汽乘用車、上汽通用、上汽通用五菱、廣汽傳祺、廣汽豐田等。除了與上述客戶推出的新車型項目展開合作並量產，正力新能還獲得了一汽大眾、上汽大眾、安徽大眾增程新项目的定點。

動力電池業務增長迅速 高度聚焦形成高質量客戶群

正力新能上半年營業收入保持了高速增長，毛利率相較去年同期實現較大提升。尤其在主營業務動力電池領域，得益於本集团高度聚焦經營理念，在持續深耕的乘用車市場已形成多層次優質客戶群，成為國內外頭部車企及造車新勢力多款核心熱銷車型的獨供或最大供應商，帶動營業收入同比增速位居行業前列。2025年1-6月，正力新能動力電池業務營業收入同比從16.41億元增長至29.85億元，增幅81.9%，動力電池毛利率從11.1%增長至18.3%，展現出了在動力電池市場上的競爭力。

同時，在運營管理上，本集團通過持續推進的提質增效，期間費用相較去年同期有較大下降。營業收入快速增加、毛利率提升疊加費用率降低，進一步帶動了淨利潤表現的轉好，2025年1-6月，正力新能實現淨利潤2.2億元，相較去年同比增加3.5億元，成功實現了同期半年度淨利潤的轉正，為全年積極的財務表現奠定了良好的基礎。

對於下半年市場行情，本集团认为，客戶訂單需求旺盛，產線滿負荷運行，產品換型較少，預計全年出貨量將達到18-20GWh，同比增長約50%，且新產線已獲客戶定點。

發力航空動力電池 前瞻佈局「陸海空」全場景應用

在研發和創新方面，本集團近期發佈的第二代「三高一快」航空動力電池，採用超高鎳三元和雙重半固態技術，兼顧「高安全、高能量密度、高倍率、快充」於一體，同時獲得了航空航天質量管制體系認證和民航局適航認證，並且實現了國內首家固定翼載人電動飛機動力電池的量產交付。低空經濟作為國家戰略性新興產業，航空電池領域市場潛力巨大，本集團有信心能夠抓住電動航空這一新興市場的發展機會，前瞻性佈局「陸海空」全場景應用。

而在乘用車領域，本集團也依託全場景、多路徑的產品組合，發佈多個覆蓋不同化學體系的行業領先水平動力電池產品，包括45℃永不熱擴散三元電池，5C超充三元電池，190Wh/kg高能量密度磷酸鐵鋰電池。目前以上三款產品也已全部實現量產交付，以全方位自主研發，打造核心技術。

在前沿技術方面，正力新能正在推進固態電池、鋰金屬電池、鈉離子電池及平均8C快充電池研發等。在全固態電池方面，本集團採取以硫化物固態電解質為主的技術路線，正在推進百兆瓦時全固態電池中試線的建設，預計明年上半年投入使用；鋰金屬電池能量密度已達400Wh/kg；鋰離子電池實現170Wh/kg，-40°C低溫容量保持率91%。

以市場需求驅動 穩健擴張產能

在產能建設方面，正力新能一直堅持以市場需求驅動，穩健擴張產能的策略，目前本集團於江蘇常熟新建總25GWh汽車動力鋰電池項目一期10GWh工程已在6月份順利封頂，該新增產能一期項目將於今年四季度投產，進一步滿足客戶不斷增長的訂單需求。

該項目採用新一代柔性數智化生產製造系統，具備柔性製造、快速換型和軟件定義等特點，滿足正力新能以標準化電芯形態適配差異化電化學體系，打造平台化電池包的先進生產制程。年底新建產能的投用，也將進一步助力正力新能以高效率產能靈活應對市場變化。

面向未來，正力新能將持續打造全場景、多路徑的高品質產品組合，持續拓展優質客戶，穩健擴充產能，探索前沿技術加速產品迭代，助力全球交通電動化進程，為股東、客戶及社會創造長期價值。

有關江蘇正力新能電池技術股份有限公司（3677.HK）

江蘇正力新能電池技術股份有限公司是專業從事鋰離子動力電池和儲能電池研發、生產及銷售的國家高新技術企業，致力於成為覆蓋陸海空應用全場景的綠色能源新質生產力領先企業，通過持續不斷地改進電池技術，為全球鋰離子動力和儲能領域提供數字化精準高效的新能源解決方案。正力新能以技術創新為引領，依託電芯形態標準化、電池系統平台化、化學體系差異化的技術路線和產品矩陣，加速推進電化學在陸海空電動化的大規模應用，提供從電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案，產品體系覆蓋了BEV、PHEV、EREV及HEV，儲能、航空動力電池等多個細分市場。正力新能始終堅持「以覆蓋陸海空應用場景的前瞻技術，構築世界能源可持續未來」為使命，用一顆電芯，串聯起陸海空全場景電動化的零碳征程。

