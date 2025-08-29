朝雲集團2025上半年寵物增長超100% 中期持續高派息40%

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 8月28日，朝雲集團（06601.HK）發佈了2025中報業績公告。期內公司錄得2025年H1營收13.39億元同比增長7.2%，毛利率同比增長2.9個百分點，除稅前溢利2.32億元同比增長5.3%，營收、毛利率、除稅前溢利實現連續5個業績期增長。公司現金流保持強勁態勢，截至2025年6月30日止六個月，擬派發中期股息每股人民幣0.0521元（相等於每股0.0571港元），保持高派息率為40.0%。

剛需消費板塊持續增長，寵物業務護城河構建成型 "駛入快車道"

今年上半年，朝雲集團家居護理業務依然是"定海神針"：期內營收增長4.3%至12.14億元，毛利率增長2.7個百分點至49.1%。根據NielsenIQ數據，公司旗下殺蟲驅蚊產品連續11年份額市占行業第一，家居清潔市占行業第二，龍頭地位持續穩固。

寵物業務"駛入快車道"，報告期內，朝雲寵物業務營收達到約9600萬元，同比大幅增長101.4%，增速遠超行業平均水準，標誌著朝雲寵物正式進入規模化盈利階段。剛需消費板塊業務持續增長，潛力寵物業務打開增長空間，現金流持續強勁，持續穩利潤、高質量發展。

拆解朝雲寵物業務的驚人增長，動力來自"線上爆品孵化+線下高質拓店"的雙輪驅動

線上：寵物自有品牌收入同比增長124%，其中食品占比接近70%，抖音成功培育寵物食品生鮮包、貓砂清潔等爆款單品，同步帶動貨架電商走強：久謙數據顯示，2025年1–4月，"倔強尾巴"、"倔強嘴巴"兩大品牌在天貓合計銷售額同比大增超200%，規模效應加速顯現，霸榜多個榜單排名第一。

線下：高質量拓展線下寵物新物種門店至77家，收入同比增長82%，通過門店VI迭代、推出寵物鮮食、豐富飲品種類、升級寵物智能管家IT系統等措施，持續提升差異化競爭力及單店盈利水準。寵物賽道本身高景氣，而朝雲用"線上打爆品+線下做體驗"的模式，正在快速佔領用戶心智。

除了業績增長，朝雲寵物業務護城河已初步成型。2023年收購連鎖寵物店爪爪科技與米樂雲後，朝雲集團又補齊了寵物業務供應鏈的最後一環，實現了從上游供應 ，到中游自有品牌打造，再到下游"新物種門店"覆蓋。依託產品、品牌與渠道的協同增效，公司上半年寵物業務毛利率同比提升8.6個百分點至58.1%，行業競爭力初露鋒芒。

線上渠道營收增長27.4%，持續高增長

除了寵物這個高速引擎，朝雲的線上渠道也是全面開花！2025年上半年，朝雲線上渠道營收同比增長27.4%，毛利率提升至59.9%。核心是朝雲集團公司在深耕淘系、京東、拼多多等平臺基礎上，實現抖音等內容電商渠道爆發：同比增長101%，帶動線上渠道毛利率同比提升5.5個百分點。

年內股價漲超44%，持續高派息40%政策回饋股東

朝雲集團不僅以"營收、毛利率、除稅前溢利連續5個業績期增長"回應了此前市場對增速的擔憂，更憑藉寵物業務的爆發式增長、線上渠道營收突破性表現，及穩健的財務結構展現出強勁的成長韌性，充分彰顯公司高質量、可持續、穩利潤的經營，為投資者展示出"多引擎驅動、高質量發展"的清晰路徑。

這種穩健亦傳導至財務端：報告期內，公司現金流儲備充裕，期末現金及銀行存款合計達26.5億元。在此基礎上，公司持續高額派息，擬派中期股息每股0.0521元，派息率維持在40%的高位水準，體現出對股東承諾與責任的高度重視。

資本市場也給予其積極定價。進入2025年以來，公司股價走勢強勁，近六個月累計上漲29.46%，年內漲幅更是達到44.56%，顯著跑贏同期香港恒生指數，反映出市場對公司成長邏輯及未來前景的認可。

圖表來源：東方財富

從估值角度看，截至8月22日，公司收報2.53港元，對應市盈率15.33倍，低於歷史均值（16.53x）及市場預計合理區間（15.54–17.51x），具備一定修復空間。

華創證券、中泰國際等頭部券商於此前研報中均給予公司超3.00港元/股的目標價，並維持"推薦"或"買入"評級，對上述估值修復邏輯形成支撐。

總體而言，穩健基本面與高派息提供下行保護，寵物業務的高速增長帶來上行彈性，攻守兼備的投資屬性，使朝雲集團在當下複雜的市場環境中更顯稀缺。

